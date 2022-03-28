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Переговори України та РФ відбудуться у палаці Долмабахче у Стамбулі

долмабахче

Українсько-російські переговори відбудуться завтра у палаці Долмабахче в Стамбулі. Початок запланований на 10.30.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Перед зустріччю між собою переговорні групи від України та росії зустрінуться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Зустріч переговорних груп відбуватиметься у закритому форматі в робочому офісі президента Туреччини у палаці Долмабахче.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що російська делегація прибула в Стамбул близько 16.00.

Читайте: Подоляк щодо інформації про отруєння переговорників: Зараз багато спекуляцій

Автор: 

Туреччина (3494) переговори з Росією (1070)


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Топ коментарі
+23
Илья Новиков , адвокат, російський інтелектуал, багато хто його пам'ятає з передачі "Что? Где? Когда?" як володаря діамантової сови. Він теж тепер з нашими, боронить Україну. Отакої.

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28.03.2022 20:36
+21
До Ради внесено законопроект про заборону УПЦ Московського патріархату в Україні.
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28.03.2022 20:34
+20
але Зеля бісмарков не читав, а читав лише сценарії Кварталу-95
Kavkaz Center


@newkc14

·
https://twitter.com/newkc14/status/1508495334141566991 12 мин



Напоминание украинцам: "Договор с Россией не стоит бумаги, на которой он написан" (Бисмарк)
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28.03.2022 20:39
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До Ради внесено законопроект про заборону УПЦ Московського патріархату в Україні.
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28.03.2022 20:34 Відповісти
Запам'ятай, українці не ходили і не ходять в УПЦ Московського патріархату. Якщо хтось ходив чі ходить то слід просто над цім задуматися.
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28.03.2022 21:29 Відповісти
Вы думаете в селах церкви на выбор? Ходили, к сожалению.
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28.03.2022 21:43 Відповісти
Так, згідний, але що заважало її зробити не Москви? Перестань ходити та її не стане. Чі я чогось не розумію?
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28.03.2022 21:54 Відповісти
Ну это не ко мне - я ни в какие не хожу. А бабулек, видать, все устраивало. Большинство скорее всего вообще не знает, какая церковь у них. Я не говорю, что это правильно, просто сказал, что у нас в стране такое было.
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28.03.2022 22:02 Відповісти
Це не той, часом, що на березі Босфору?
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28.03.2022 20:36 Відповісти
Так!
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28.03.2022 20:58 Відповісти
Илья Новиков , адвокат, російський інтелектуал, багато хто його пам'ятає з передачі "Что? Где? Когда?" як володаря діамантової сови. Він теж тепер з нашими, боронить Україну. Отакої.

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28.03.2022 20:36 Відповісти
Це той, що в Пороха адвокатом був?
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28.03.2022 20:38 Відповісти
Він і сьогодні є його адвокатом 😠
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28.03.2022 20:41 Відповісти
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28.03.2022 20:38 Відповісти
Велика Киянка. Поважаю
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28.03.2022 21:03 Відповісти
Честь і хвала Новікову !!
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28.03.2022 20:45 Відповісти
але Зеля бісмарков не читав, а читав лише сценарії Кварталу-95
Kavkaz Center


@newkc14

·
https://twitter.com/newkc14/status/1508495334141566991 12 мин



Напоминание украинцам: "Договор с Россией не стоит бумаги, на которой он написан" (Бисмарк)
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28.03.2022 20:39 Відповісти
Абрамович зі шкіри вилазить, аби врятувати своє (насправді кремлівське) майно від санкцій США, навіть безстрашно до Києва, Львова та Стамбула літає… Все тому, що його мама - теж з України?

Свіжа стаття в WSJ про можливе "отруєння" Абрамовича (с) Грозев facebook.com/12257348874873…

Шановні , як Ви думаєте , з ким із нашоі верхівки , Абрамович зустрічався ? 😏😕
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28.03.2022 20:44 Відповісти
з зєлєю, який барига на крові. Торгує кров'ю вбитих дітей
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28.03.2022 20:47 Відповісти
Абрамовіч себе від санкцій спасе, і Путлер спасе Московію, а ми в Україні будемо мати і ганьбу і війну.
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28.03.2022 21:01 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский отправил хозяину Кремля Владимиру Путину записку, в которой прописал условия мира. Посредником в этом выступил олигарх Роман Абрамович, по данным СМИ, https://zn.ua/WORLD/tselju-bylo-ne-ubijstvo-a-preduprezhdenie-hrozev-o-vozmozhnom-otravlenii-delehatov-na-perehovorakh-mezhdu-ukrainoj-i-rf.html участвующий в переговорах делегаций , информирует https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-war-roman-abramovich-skirts-sanctions-and-radar-in-role-as-the-go-between-7cg9vspqk The Times .

В Стамбуле Абрамович встретился с представителем украинской делегации Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калином.


"Похоже, они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продлиться на этой неделе", - пишет издание.

Калин, в свою очередь, предложил, чтобы Донбасс и Крым были в "долгосрочной аренде" Москвы, как Гонконг с 1891 по 1997 год у Великобритании.

"Абрамович и Умеров через Польшу прибыли в Киев, где встретились с Зеленским", - пишет СМИ.

Там говорится, что Путин сказал Абрамовичу, чтобы тот передал, что он "нас уничтожит".
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28.03.2022 20:50 Відповісти
Гешефтмахеров в отставку!!!
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28.03.2022 21:05 Відповісти
Если ничего не предпринимать, а помощи ни от Запада, ни от НАТО не будет особо, то как вы себя здесь пишущие, представляете борьбу??
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28.03.2022 20:52 Відповісти
без "ниособой" помощи от Запада и НАТО... разве б мы продержались бы так долго... на новом то асфальте???
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28.03.2022 21:02 Відповісти
Москалі би точно за місяць не захопили Україну. В нас же є свої і літаки і танки і артилерія і ще повно всього.
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28.03.2022 22:17 Відповісти
Где-то на Урале одиноко кутается под одеялом после дозы "Спутник-Бессмертник" одинокий без своих 2000 охранников лысый старичок... Он пытается нажать на кнопку и попадает своим пальцем только в анус своей Кони... Бесславный конец не беспокоит больше Кабаеву. Рашистские танкисты запасаются углями для шашлыка, им свойственно думать что они успеют до шашлычка поджарится... Русский военный корабль, иди к путину.
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28.03.2022 20:56 Відповісти





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28.03.2022 21:08 Відповісти
РЖАКА!!!
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28.03.2022 21:37 Відповісти
Путло намагатиметься затягнути нас в перемовини.
В тимчасовий мир, за час якого він зміцнить свої сили, і переконає захід не надавати нам більше військової допомоги.
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28.03.2022 21:24 Відповісти
Вангую, что закончатся ничем. Нас ждёт продолжение войны.
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28.03.2022 21:37 Відповісти
А може здамо в оренду Зеленського,Арахамію, єрмака(з маленької літери, бо дуже не поважаю) і весь 95 квартал? Москалі ******* зрадників!! Передаю цю записку Путину через якого небудь єврея олігарха.
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29.03.2022 00:39 Відповісти
 
 