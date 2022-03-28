Переговори України та РФ відбудуться у палаці Долмабахче у Стамбулі

Українсько-російські переговори відбудуться завтра у палаці Долмабахче в Стамбулі. Початок запланований на 10.30.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Перед зустріччю між собою переговорні групи від України та росії зустрінуться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Зустріч переговорних груп відбуватиметься у закритому форматі в робочому офісі президента Туреччини у палаці Долмабахче.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що російська делегація прибула в Стамбул близько 16.00.

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