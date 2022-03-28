Переговори України та РФ відбудуться у палаці Долмабахче у Стамбулі
Українсько-російські переговори відбудуться завтра у палаці Долмабахче в Стамбулі. Початок запланований на 10.30.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Перед зустріччю між собою переговорні групи від України та росії зустрінуться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Зустріч переговорних груп відбуватиметься у закритому форматі в робочому офісі президента Туреччини у палаці Долмабахче.
Турецькі ЗМІ повідомляють, що російська делегація прибула в Стамбул близько 16.00.
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+23 Максім ХОЙ #398010
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Kavkaz Center
@newkc14
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https://twitter.com/newkc14/status/1508495334141566991 12 мин
Напоминание украинцам: "Договор с Россией не стоит бумаги, на которой он написан" (Бисмарк)
Свіжа стаття в WSJ про можливе "отруєння" Абрамовича (с) Грозев facebook.com/12257348874873…
Шановні , як Ви думаєте , з ким із нашоі верхівки , Абрамович зустрічався ? 😏😕
В Стамбуле Абрамович встретился с представителем украинской делегации Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калином.
"Похоже, они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продлиться на этой неделе", - пишет издание.
Калин, в свою очередь, предложил, чтобы Донбасс и Крым были в "долгосрочной аренде" Москвы, как Гонконг с 1891 по 1997 год у Великобритании.
"Абрамович и Умеров через Польшу прибыли в Киев, где встретились с Зеленским", - пишет СМИ.
Там говорится, что Путин сказал Абрамовичу, чтобы тот передал, что он "нас уничтожит".
В тимчасовий мир, за час якого він зміцнить свої сили, і переконає захід не надавати нам більше військової допомоги.