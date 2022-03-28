Подоляк щодо інформації про отруєння переговорників: Зараз багато спекуляцій

Всі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичайному режимі.

Про це заявив у наданому ЗМІ коментарі радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Таким чином він прокоментував оприлюднену раніше ЗМІ інформацію про те, що учасники переговорів України та РФ, зокрема, російський олігарх Роман Абрамович, були отруєні невідомою хімічною речовиною.

"Усі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичайному режимі. В інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому ще раз повторю - члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах", - сказав Подоляк.

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Як повідомлялося, раніше журналісти Bellingcat заявили, що троє членів делегації, які брали участь у переговорах між Україною та Росією, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю. Крім того, ЗМІ повідомляли про отруєння члена української делегації, народного депутата Рустема Умерова. Проте Умеров спростував цю інформацію та запевнив, що з ним усе гаразд.

Черговий раунд переговорів між Україною та рф відбудеться у Стамбулі 29-30 березня.