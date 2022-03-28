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Новини
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Подоляк щодо інформації про отруєння переговорників: Зараз багато спекуляцій

подоляк

Всі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичайному режимі.

Про це заявив у наданому ЗМІ коментарі радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Таким чином він прокоментував оприлюднену раніше ЗМІ інформацію про те, що учасники переговорів України та РФ, зокрема, російський олігарх Роман Абрамович, були отруєні невідомою хімічною речовиною.

"Усі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичайному режимі. В інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому ще раз повторю - члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах", - сказав Подоляк.

Читайте: Абрамович та ще двоє учасників переговорів України з РФ мали симптоми отруєння хімічною речовиною, - Bellingcat

Як повідомлялося, раніше журналісти Bellingcat заявили, що троє членів делегації, які брали участь у переговорах між Україною та Росією, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю. Крім того, ЗМІ повідомляли про отруєння члена української делегації, народного депутата Рустема Умерова. Проте Умеров спростував цю інформацію та запевнив, що з ним усе гаразд.

Черговий раунд переговорів між Україною та рф відбудеться у Стамбулі 29-30 березня.

Автор: 

отруєння (944) Подоляк Михайло (305) переговори з Росією (1070)


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Топ коментарі
+33
та хай вони хоч повиздихають !

у нас Марик, Изюм, Харків, Суми, Чернигів..
а вони торочать про якогось сраного абрамовича
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28.03.2022 20:14
+22
95 квартал продовжує робити шоу.
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28.03.2022 20:20
+11
але Володимира Олександровича нічого не зупинить у бажанні заглянути в очко путіна і спробувати здати державний інтерес👇

AS74


@AS7404542949

·
https://twitter.com/AS7404542949/status/1508491973660971010 3 мин



Абрамович прилетел в Москву, где передал Путину условия мира от Владимира Зеленского. Путин их яростно отклонил и пообещал «разбить» Украину: «Передайте ему, что я их разобью». - Daily Mail и издание The Times.
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28.03.2022 20:19
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та хай вони хоч повиздихають !

у нас Марик, Изюм, Харків, Суми, Чернигів..
а вони торочать про якогось сраного абрамовича
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28.03.2022 20:14 Відповісти
І хто ж киздить?
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28.03.2022 20:14 Відповісти
Абрамовича и еще одного отравили а Подоляка нет! странно да
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28.03.2022 20:24 Відповісти
))веніславський в ефірі каже що таке було ,але почекаємо оф. висновків, а цей вже вискочив з виправданнями. Я більше вірю белінкет а не всяким брехунам з опи.
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28.03.2022 20:18 Відповісти
але Володимира Олександровича нічого не зупинить у бажанні заглянути в очко путіна і спробувати здати державний інтерес👇

AS74


@AS7404542949

·
https://twitter.com/AS7404542949/status/1508491973660971010 3 мин



Абрамович прилетел в Москву, где передал Путину условия мира от Владимира Зеленского. Путин их яростно отклонил и пообещал «разбить» Украину: «Передайте ему, что я их разобью». - Daily Mail и издание The Times.
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28.03.2022 20:19 Відповісти
***** нас усіх скоро невідомою хімічною речовиною отруїть. Бо розбити нас у нього не виходить. Буде труїти неправильних українців.
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28.03.2022 20:23 Відповісти
не отруїть. на параші горох вже теж зник ))
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28.03.2022 20:39 Відповісти
Трохи не так.

"Роман Абрамович прилетел в Россию после встречи с президентом Украины и передал Путину записку от Зеленского с условиями мира.

"Передайте ему, что я их уничтожу," - сказал Путин Абрамовичу."
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28.03.2022 20:25 Відповісти
Условия были следующие - Русский оккупант идет на #уй!
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28.03.2022 20:29 Відповісти
потрібно буде подумати у чому різниця. Завтра, якщо буде час . Але якщо чесно то на путіна вся надія - на те що він не прийме часткову капітуляцію від Зелі - а на повну блазень не наважиться
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28.03.2022 20:31 Відповісти
Я дуже здивуюсь якщо Зеля і путін зустрінуться і погодяться тільки на нейтральний статус. путін хоче перевернути сфери впливу совку на 1945 рік, тобто поділити Європу. Він хоче зустрічі з Байденом, Борисом, Макроном і ще якимсь підаром з Німеччини, а не з Зеленським. Але в нього нічого не вийде. Світ вже змінився, вже нові правила гри.
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28.03.2022 20:35 Відповісти
та ніколи вони не зустрінуться. ***** вважав і вважає, що зеленський..... йому не рівня.
А вірить, що акела не промахнувся.
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28.03.2022 20:39 Відповісти
Він хоче новий розподіл Європи, йому нафіг той Зе не впав. Тільки у русні все йде через жопу, скільки б сотень мільярдів вони не вкачували б в підкуп політиків Європи, все одно все розвалюється. Тупорилі московити, більше нічого додати.
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28.03.2022 20:52 Відповісти
95 квартал продовжує робити шоу.
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28.03.2022 20:20 Відповісти
Roman Abramovich and Ukrainian Peace Negotiators Suffer Suspected Poisoning

https://www.wsj.com/articles/roman-abramovich-and-ukrainian-peace-negotiators-suffer-symptoms-of-suspected-poisoning-11648480493
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28.03.2022 20:30 Відповісти
Не з нашим щастям!!
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28.03.2022 20:30 Відповісти
новичок небось в открытой банке оставили...выветрился
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28.03.2022 20:30 Відповісти
Це фейки Абрамовича та Єрмака
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28.03.2022 20:35 Відповісти
щуряча отрута не подіяла?
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28.03.2022 20:36 Відповісти
Будут стрєлять в Додіка, а пападут і в Ромку.
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28.03.2022 20:38 Відповісти
мор почався, з якого дива їх труїти. Хай побазікають. Зібралисяз обох сторін прохіндеї, печатка крадіництва на їх лиця не поміщається. Мединський тирив на ремонтах музеїв а цей тирив на армії. Два бюджетники
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28.03.2022 20:42 Відповісти
два крадія головують, один спец по музеям другий на армійських закупах. Два "бюджетники".
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28.03.2022 20:44 Відповісти
Досить вести перемовини з вбивцею.Всі, хто веде з вбивцею перемовини, руки в крові.
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28.03.2022 21:00 Відповісти
это вообще другие, подковерные преговоры. подоляк не может не врать
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28.03.2022 21:16 Відповісти
Нет, чтобы сказать, что этого от Рашкостана можно ожидать. Так нет! Защищает их с пеной у рта!!! Спрашивается зачем?
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28.03.2022 21:36 Відповісти
Нафіг ті переговори. Найшли з ким говорити.
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28.03.2022 21:49 Відповісти
Этот вброс в пользу Абрамовича, который там на переговорах сидит под столом. Теперь он пострадал за Украину (лицо покраснело...) , и поэтому Байден не должен накладывать на него санкции.

Какой-то вброс BellingCat & WSJ. Похоже, что Грозеву сказали НАДО....

Если бы писали эту лапшу только про одного Абрамовича, то все бы сразу подняли бы этот "цирк" на смех. Поэтому, приплели к нему еще членов украинской делегации.

Абрамович мечется.

А когда тырил Сибнефть на залоговом аукционе в 1995г., не вкладывая своих ни копейки, то красных пятен на морде не было...
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28.03.2022 22:00 Відповісти
Это ковид!
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28.03.2022 22:22 Відповісти
 
 