Подоляк щодо інформації про отруєння переговорників: Зараз багато спекуляцій
Всі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичайному режимі.
Про це заявив у наданому ЗМІ коментарі радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Таким чином він прокоментував оприлюднену раніше ЗМІ інформацію про те, що учасники переговорів України та РФ, зокрема, російський олігарх Роман Абрамович, були отруєні невідомою хімічною речовиною.
"Усі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичайному режимі. В інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому ще раз повторю - члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах", - сказав Подоляк.
Як повідомлялося, раніше журналісти Bellingcat заявили, що троє членів делегації, які брали участь у переговорах між Україною та Росією, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю. Крім того, ЗМІ повідомляли про отруєння члена української делегації, народного депутата Рустема Умерова. Проте Умеров спростував цю інформацію та запевнив, що з ним усе гаразд.
Черговий раунд переговорів між Україною та рф відбудеться у Стамбулі 29-30 березня.
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у нас Марик, Изюм, Харків, Суми, Чернигів..
а вони торочать про якогось сраного абрамовича
AS74
@AS7404542949
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https://twitter.com/AS7404542949/status/1508491973660971010 3 мин
Абрамович прилетел в Москву, где передал Путину условия мира от Владимира Зеленского. Путин их яростно отклонил и пообещал «разбить» Украину: «Передайте ему, что я их разобью». - Daily Mail и издание The Times.
"Роман Абрамович прилетел в Россию после встречи с президентом Украины и передал Путину записку от Зеленского с условиями мира.
"Передайте ему, что я их уничтожу," - сказал Путин Абрамовичу."
А вірить, що акела не промахнувся.
https://www.wsj.com/articles/roman-abramovich-and-ukrainian-peace-negotiators-suffer-symptoms-of-suspected-poisoning-11648480493
Какой-то вброс BellingCat & WSJ. Похоже, что Грозеву сказали НАДО....
Если бы писали эту лапшу только про одного Абрамовича, то все бы сразу подняли бы этот "цирк" на смех. Поэтому, приплели к нему еще членов украинской делегации.
Абрамович мечется.
А когда тырил Сибнефть на залоговом аукционе в 1995г., не вкладывая своих ни копейки, то красных пятен на морде не было...