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Нейтралізована масована кібератака на Укртелеком, - Держспецзв’язок

хакер,рф

Нейтралізована масована кібератака на Укртелеком.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі масована кібератака на Укртелеком нейтралізована. Триває відновлення надання послуг", - заявив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Зазначається, що сьогодні на IT-інфраструктуру Укртелекому була здійснена потужна ворожа кібератака. Задля збереження мережевої інфраструктури та продовження надання сервісів ЗСУ, іншим військовим формуванням та користувачам критичної інфраструктури, Укртелеком тимчасово обмежив надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес клієнтів.

Фахівці Держспецзв’язку оперативно відреагували на ситуацію, завдяки чому атаку було відбито.

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Автор: 

Укртелеком (267) хакер (1346) Держспецзв’язок (351)


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Топ коментарі
+3
Знали би Ви яка зарплата у айтішників в Укртелекомі ... Це прям позор якийсь ... А, нє, не позор а ДІЖІТАЛІЗАЦІЯ.
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28.03.2022 23:12
+3
Я 13 років працював в Укртелекомі на посаді інженера, там зарплати в айтішників справді дуже смішна. Позвільнялися практично всі кваліфіковані кадри
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29.03.2022 07:26
+2
А мені здасться, ще не зовсім "нейтралізована"... Другий день повна херня...
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28.03.2022 23:07
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А мені здасться, ще не зовсім "нейтралізована"... Другий день повна херня...
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28.03.2022 23:07 Відповісти
Перший день. Вчора все працювало
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29.03.2022 00:38 Відповісти
Знали би Ви яка зарплата у айтішників в Укртелекомі ... Це прям позор якийсь ... А, нє, не позор а ДІЖІТАЛІЗАЦІЯ.
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28.03.2022 23:12 Відповісти
Я 13 років працював в Укртелекомі на посаді інженера, там зарплати в айтішників справді дуже смішна. Позвільнялися практично всі кваліфіковані кадри
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29.03.2022 07:26 Відповісти
Держспецзвязок захищае ринатовскі активи які вже давно пограбовані. Нас все ще тримають за дурнів
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28.03.2022 23:28 Відповісти
Укртелеком в Киеві вже рік не працюе а рахунки по абонплаті безсоромно насилать. Не буду матюкатись - це кацапська риса
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28.03.2022 23:32 Відповісти
У нас інтернет від Укртелекому з 2008 року - працює.
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29.03.2022 00:37 Відповісти
На УкрТелеком? )))) Хай ще на "Волю" нападуть, бо така ж громіздка система з послугами нижче плінтусу, але справно лізе у кишені.
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29.03.2022 01:19 Відповісти
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:14 Відповісти
 
 