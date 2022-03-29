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З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Працюватимуть на дуже малих висотах, - Кім

рф,літак

На Миколаївщині оголошено повітряну тривогу через ворожу авіацію, що наближається.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах", - інформує він.

Кім закликав всіх мешканців регіону перебувати в укритті.

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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич уточнив у телеграмі, що йдеться про ворожі літаки.

Автор: 

армія рф (17277) Крим (14135) Миколаїв (1798) Миколаївська область (2265) Сєнкевич Олександр (229)


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Топ коментарі
+90
Щоб всі кацапські літуни сьогодні ж були збиті ППО і Стінгерами
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29.03.2022 10:27
+65
Ну так переговоры начались, ублюдки всегда активизируются на время переговоров. По стингеру в очко каждому пилоту.
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29.03.2022 10:29
+51
Нормальный Днепр


@dpnorm

·
https://twitter.com/dpnorm/status/1508506725548281856 13 ч



Азербайджан даст соляры для посевной, а Армения передает Су-30 для убийства украинцев. Хм. Почувствуйте разницу.
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29.03.2022 10:33
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Пливи услід за руським кораблем...
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29.03.2022 19:32 Відповісти
,,летять на малих висотах " - так що ім наші хлопці навіть піднятися не дадуть
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29.03.2022 11:19 Відповісти
Головне , щоб не піднімалися вище 3500 метрів, бо Стінгер не дістає
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29.03.2022 11:22 Відповісти
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29.03.2022 11:31 Відповісти
Ким, а где же твой стингер? Малые высоты - это смерть любой птичке!
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29.03.2022 11:36 Відповісти
Комикадзе?
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29.03.2022 12:01 Відповісти
Пусть летят так низко, чтоб аж за землю зацепиться.
Привязка к местности.
Местные собаки погрызут свежие косточки.
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29.03.2022 12:16 Відповісти
Нехай летять-я тільки що у "VARUS" купив "Стінгер"
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29.03.2022 12:35 Відповісти
Якщо на малій висоті летять то пзрк stinger, starstrik, Peryn в помощь.
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29.03.2022 12:51 Відповісти
Передайте им привет стингерами
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29.03.2022 13:38 Відповісти
Дуже малі висоти стінгери **********...
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29.03.2022 13:41 Відповісти
Пройшло три години....як русня вилетіла,,. Чи то є якійсь новини?
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29.03.2022 13:50 Відповісти
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