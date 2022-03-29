З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Працюватимуть на дуже малих висотах, - Кім
На Миколаївщині оголошено повітряну тривогу через ворожу авіацію, що наближається.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах", - інформує він.
Кім закликав всіх мешканців регіону перебувати в укритті.
Мер Миколаєва Олександр Сенкевич уточнив у телеграмі, що йдеться про ворожі літаки.
Топ коментарі
+90 Garry Dron #477536
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