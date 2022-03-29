Посівна стартувала на Буковині - площу сільгоспкультур збільшили на 2000 гектарів

У Чернівецькій області розпочалася посівна кампанія. Цього року площу сільгоспкультур під урожай збільшили на 2,1 тисячі гектарів у порівнянні із минулим роком.

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: Єврокомісії доручили підтримати продовольчу безпеку та сільське господарство України

"На Буковині стартувала посівна кампанія. Цьогоріч площа сільгоспкультур під урожай у всіх категоріях господарств складає 310,1 тис. га, що на 2,1 тис. га більше, ніж торік", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в управлінні агропромислового розвитку Чернівецької ОДА, у 2022 році в структурі посівних площ зернові та зернобобові культури займуть орієнтовно 39%, технічні – 30%, картопля і овочі – майже 16% та понад 15% – кормові культури.

"Зокрема, зерновий клин, включно з кукурудзою на зерно та зернобобовими складе майже 121 тис. га (100,7% до 2021 року). Озимі зернові культури вже посіяно на площі 39,1 тис. га. Ярих зернових планують посіяти 81,9 тис. га, з яких, кукурудзи на зерно – 63,4 тис. га", - розповіли в обласній адміністрації.

Натомість площа під технічними культурами займе 93,6 тис. га. Картоплю буковинські аграрії мають намір посадити на площі 34,9 тис. га, під овоче-баштанні культури виділять 13,9 тис. га, що практично на рівні минулого року. Кормові культури ж займуть 46,7 тис. га (101,7% до торішніх показників).

В Управлінні агропромислового розвитку зауважують, що наразі це попередня структура площ. Вона може змінюватися залежно від кількості посівного матеріалу.

Також зазначають, що більшість посівів озимих культур перебувають переважно у задовільному стані. Наразі фахівці завершують їх підживлення.

Крім того, триває підготовка ґрунту під посіви ярих сільгоспкультур. Аби зберегти вологу в ґрунті, проведено культивацію на площі понад 70 тис. га (31% до потреби).

Читайте також: Україна хоче зібрати щонайменше 70% торішнього врожаю, - Шурма

Нагадаємо, уряд розширив перелік товарів критичного імпорту, включивши в нього необхідну аграріям сільгосптехніку, запчастини та обладнання.

Міністерство аграрної політики та продовольства раніше поінформувало, що, відповідно до рішення уряду, розширено програму "Доступні кредити "5-7-9%". Аграрії протягом дії воєнного стану та місяць після його завершення можуть отримати кредит під 0%. Після цього кредитна ставка становитиме 5%. Також збільшено максимальну суму кредиту до 60 млн грн.