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На Росавіацію здійснили потужну кібератаку: зник увесь документообіг за 1,5 роки

росавиація

У суботу, 26 березня, на Росавіацію здійснили потужну кібератаку. Як розповідають РосЗМІ, не працювала мережа, а також були знищені всі документи, пошта, файли на серверах. Загалом мовиться про приблизно 65 терабайтів даних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 Канал.

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Внаслідок атаки втрачено усі електронні листи за 1,5 роки,їхні копії відсутні.

Сама ж атака стала можливою, адже підприємство ТОВ "ІнфАвіа", яке займається експлуатацією IT-інфраструктури Росавіації, неякісно виконувало свої зобов'язання по договору.

Уже відомо, що від суботи у Росавіації проводять слідство співробітники прокуратури, а також ФСБ.

Один із топ-менеджерів авіаційних навчальних центрів зазначив, що атака унеможливила вхід до бази даних. Це виявили 28 березня. А у ній, за його словами, зберігалися усі документи, якими обмінювалися з Росавіацією. Мовиться як про списки викладачів, так і про затверджені програми навчання.

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Це означає, що у Росавіації втратять інформацію про затверджених викладачів навчальних центрів. Окрім того, в одному з них виявили, що внаслідок атаки втрачені практично усі електронні документи.

У коментарі РосЗМІ експерт заявив, що Росавіація – об'єкт критичної інформаційної інфраструктури. Тож, якщо факт хакерської атаки таки підтвердять, то її з упевненістю можна буде вважати однією з найбільших серед цілеспрямованих за останні роки.

Сама ж Росавіація у коментарі РосЗМІ підтвердила, що кібератаку на них таки здійснювали. Втім, обійшлася без деталей. У мережі ж з'явився скриншот з повідомленням керівника Олександра Нерадько. У ньому він і повідомив, що через відсутність доступу до інтернету, а також збій у системі електронного документообігу, відомство переходить на паперовий, фельд'єгерську пошту, а також "Пошту Росії".

Росавіація (11) кібератака (406)


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Топ коментарі
+43
Зачем ВеликоДуховной западенские штучки: компьютеры... лапти, береста.
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29.03.2022 14:24
+40
А ***** вам документы, если самолётов нет
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29.03.2022 14:25
+18
Добре. Дайте ще.
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29.03.2022 14:25
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Зачем ВеликоДуховной западенские штучки: компьютеры... лапти, береста.
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29.03.2022 14:24 Відповісти
Пральна! "Еех, ямщік, загоні лашадей! " 😁 Я не вірив, що переміщення у часі можливі. А кацапи продемонстрували на прикладі ящиків, що таки можливі не лише у просторі, а й у часі! От служба доставки (ямщики) примчалась із 17 століття. 😊
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29.03.2022 14:53 Відповісти
Наснимает барышень для печати на машинках и обработки бронирования. Всё это уже было - можно вернуть.



Похоже вернёт и бюро машинописцев для печати внутренней документации. Впрочем тут россияне не будет первыми. В Индии ещё существует целый слой потомственных машинописцев, которыми пользуется некоторые государственные службы.
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29.03.2022 14:58 Відповісти
А бумагу где брать? Машинисточка, в столовой солонина каждый день
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30.03.2022 01:37 Відповісти
Добре. Дайте ще.
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29.03.2022 14:25 Відповісти
Министерство обороны рф на очереди
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29.03.2022 14:29 Відповісти
А ***** вам документы, если самолётов нет
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29.03.2022 14:25 Відповісти
Назад в майбутнє по кацапському, олені, 19 століття чекає на вас.
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29.03.2022 14:27 Відповісти
Обнулілісь, зерро ж малювали, ну ось.
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29.03.2022 14:27 Відповісти
Спєцапєрація па десамальотізаціі росіі
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29.03.2022 15:01 Відповісти
Бажаю зникнути всім коцапам як таким..
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29.03.2022 14:27 Відповісти
Голубятни надо срочно строить.
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29.03.2022 14:27 Відповісти
Зжеруть, Прецеденти вже були...
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29.03.2022 14:31 Відповісти
росавіація я же ж!
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29.03.2022 14:37 Відповісти
Альтернатива: береста. Чернила выдаст якутский скульптор.
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29.03.2022 14:29 Відповісти
значит,кто-то что-то там прикомуниздил и решил спрятать концы в воду,свалив на хаккеров )
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29.03.2022 14:29 Відповісти
Кацапським ванькам тепер буде роботьонка, бити жінок у них закон зобов'язує, так що ваня - вибив жінці зуби, в'ї*ав стікломою і впєрьод Українську землю удобрять.
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29.03.2022 14:30 Відповісти
😀😀WOW!И кто же так красиво поработал??
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29.03.2022 14:32 Відповісти
Если удалили все чертежи новых разработок тогда вообще зашибись.
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29.03.2022 14:32 Відповісти
Надіюсь вони не робили бекапи. При знаменитому рашистському разпіздяйстві це дуже ймовірно
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29.03.2022 14:32 Відповісти
Якщо бекапи не на LTO стрічці, то може бути що вони находились на одному фізичному сервері, або в одній локальній мережі.
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29.03.2022 14:39 Відповісти
Що швидше за все привело до їх втрати
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29.03.2022 14:39 Відповісти
ХЛОПЦІ, ЗРОБІТЬ ТЕ Ж САМЕ З "РЖД", ЩОБ МОСКОВІТИ НЕ МОГЛИ ПІДКРІПЛЕННЯ З-ЗА УРАЛУ ПІДВОЗИТИ!
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29.03.2022 14:33 Відповісти
відомство переходить на паперовий, фельд'єгерську пошту, а також "Пошту Росії". ))))
1. паперу ж немає )))))
2. фельд'єгєрі на фронті чи у пеклі)))
3. ну а пошта ? а шо передавати поштою якщо см. п 1 та 2 )))))
тупичёкс )))))
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29.03.2022 14:33 Відповісти
Та в них берести навалом. Скрепно буде
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29.03.2022 15:04 Відповісти
а можно еще мелом на дощечках писать ))))
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29.03.2022 15:26 Відповісти
О !!! ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ !!!! а если учесть что бумага сейчас на роисси стоит дороже , чем деньги на ней напечатанные , то это вообще ...............даже не знаю как назвать этот кайф.
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29.03.2022 14:33 Відповісти
береста бесплатно, растет неограничено, так что , ничего страшного
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29.03.2022 14:50 Відповісти
Як не жахливо це звучить, але час працює на нас. Санкції, колосальні втрати карателів та військової техніки послаблюють їх с кожним днем.
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29.03.2022 14:33 Відповісти
Та, касапам насрать.. они бы и не заметили..
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29.03.2022 14:34 Відповісти
відомство переходить на паперовий, фельд'єгерську пошту, а також "Пошту Росії".

Так бумаги нет, куда вы там переходите? Сразу на бересту?
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29.03.2022 14:36 Відповісти
Придется кацапам доставать шкафы совковой рухляди с "СИРЕНОЙ-2" (тогда не было еще инета). Кассирша по телефону связывалась с ВЦ и потом вырезала ножницами цену билета на бланке строгой отчетности.
Билет выглядел так:
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29.03.2022 14:38 Відповісти
Не могу понять, а где же СУВЕРЕННЫЙ ЧЕБУРНЕТ???
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29.03.2022 14:40 Відповісти
Хотели же вернутся к советским скрепам. Скоро и ренессанс телефонов с дисковым номеронабирателем. И междугородный звонок с предварительной резервацией и прослушивающим чекистом в фоне.
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29.03.2022 14:48 Відповісти
Русский Ванька Горько плачет.

https://www.youtube.com/watch?v=mqUr8wXtVQo&t=27s
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29.03.2022 14:40 Відповісти
Нехер по порнхабам шарится, гомосеки.
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29.03.2022 14:40 Відповісти
Элементарный бекап регулярный делать никто научился там чтоли?)
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29.03.2022 14:41 Відповісти
Из бумаги самолетики тоже недурно получались, и даже немного летали. Ну, до учительницы доставало. Потом прилетала обратка, но это уже совсем другая история
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29.03.2022 14:41 Відповісти
немного летали
---
Они летали гораздо лучше, чем самоНЕлёты российского производства!
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29.03.2022 14:43 Відповісти
Гы-гы... Компы взломали, бумаги в ******** нет... Придется налаживать документооборот на бересте. Ну, или на глиняных табличках. А можно еще на заборах писать!
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29.03.2022 14:41 Відповісти
Ті хто думав що ІТ армі це ніщо - дуже помилялись)
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29.03.2022 14:42 Відповісти
Тепер ватольоти упадуть?
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29.03.2022 14:48 Відповісти
Ям возврашается!
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29.03.2022 14:43 Відповісти
Жополюбам базу взломали? Та им её (жопу) ломают кому ни лень.
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29.03.2022 14:43 Відповісти
Доставка GLOVOи им подобные открывают для себя новый рынок спроса.
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29.03.2022 14:58 Відповісти
Весьма вовремя. Что бы скрыть хищения, обычно устраивают пожар. А тут хакерская атака все уничтожила. Как удачно.
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29.03.2022 15:11 Відповісти
Продам почтовых голубей! ДОРОГО!
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29.03.2022 15:15 Відповісти
Гарна робота без шума та пилу.
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29.03.2022 16:09 Відповісти
Дякую! Нехай рашистам пусто буде скрізь!!!
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29.03.2022 16:25 Відповісти
 
 