На Росавіацію здійснили потужну кібератаку: зник увесь документообіг за 1,5 роки

У суботу, 26 березня, на Росавіацію здійснили потужну кібератаку. Як розповідають РосЗМІ, не працювала мережа, а також були знищені всі документи, пошта, файли на серверах. Загалом мовиться про приблизно 65 терабайтів даних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 Канал.

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Внаслідок атаки втрачено усі електронні листи за 1,5 роки,їхні копії відсутні.

Сама ж атака стала можливою, адже підприємство ТОВ "ІнфАвіа", яке займається експлуатацією IT-інфраструктури Росавіації, неякісно виконувало свої зобов'язання по договору.

Уже відомо, що від суботи у Росавіації проводять слідство співробітники прокуратури, а також ФСБ.

Один із топ-менеджерів авіаційних навчальних центрів зазначив, що атака унеможливила вхід до бази даних. Це виявили 28 березня. А у ній, за його словами, зберігалися усі документи, якими обмінювалися з Росавіацією. Мовиться як про списки викладачів, так і про затверджені програми навчання.

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Це означає, що у Росавіації втратять інформацію про затверджених викладачів навчальних центрів. Окрім того, в одному з них виявили, що внаслідок атаки втрачені практично усі електронні документи.

У коментарі РосЗМІ експерт заявив, що Росавіація – об'єкт критичної інформаційної інфраструктури. Тож, якщо факт хакерської атаки таки підтвердять, то її з упевненістю можна буде вважати однією з найбільших серед цілеспрямованих за останні роки.

Сама ж Росавіація у коментарі РосЗМІ підтвердила, що кібератаку на них таки здійснювали. Втім, обійшлася без деталей. У мережі ж з'явився скриншот з повідомленням керівника Олександра Нерадько. У ньому він і повідомив, що через відсутність доступу до інтернету, а також збій у системі електронного документообігу, відомство переходить на паперовий, фельд'єгерську пошту, а також "Пошту Росії".