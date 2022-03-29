Синьо-жовті стрічки і заклики підтримати Україну: українська тема на церемонії премії "Оскар". ФОТО

У ніч на 28 березня в Лос-Анджелесі відбулася традиційна церемонія вручення кінонагород "Оскар". Церемонія розпочалася з хвилини мовчання на згадку про загиблих українців внаслідок російського вторгнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Vogue, вшанування, яке почалося зі слів актриси Міли Куніс, яка народилася в Україні, і закінчилося закликом до всіх, хто дивиться, зробити все можливе, щоб допомогти цілій нації, яка страждає через війну.

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Синьо-жовтими стрічками та значками деякі знаменитості прикрасили свої образи – серед них були Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс, Джейсон Момоа та Френсіс Форд Коппола.

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"На наш подив акторка Міла Куніс, яка нині опікується збором коштів для України, ніяк не підкреслила свого походження за допомогою одягу для церемонії. На червоній доріжці вона з’явилася в нейтральній шовковій сукні", - пише видання.













