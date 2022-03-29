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Новини Війна
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Синьо-жовті стрічки і заклики підтримати Україну: українська тема на церемонії премії "Оскар". ФОТО

У ніч на 28 березня в Лос-Анджелесі відбулася традиційна церемонія вручення кінонагород "Оскар". Церемонія розпочалася з хвилини мовчання на згадку про загиблих українців внаслідок російського вторгнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Vogue, вшанування, яке почалося зі слів актриси Міли Куніс, яка народилася в Україні, і закінчилося закликом до всіх, хто дивиться, зробити все можливе, щоб допомогти цілій нації, яка страждає через війну.

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Синьо-жовті стрічки і заклики підтримати Україну: українська тема на церемонії премії Оскар 01

Синьо-жовтими стрічками та значками деякі знаменитості прикрасили свої образи – серед них були Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс, Джейсон Момоа та Френсіс Форд Коппола.

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"На наш подив акторка Міла Куніс, яка нині опікується збором коштів для України, ніяк не підкреслила свого походження за допомогою одягу для церемонії. На червоній доріжці вона з’явилася в нейтральній шовковій сукні", - пише видання.

Синьо-жовті стрічки і заклики підтримати Україну: українська тема на церемонії премії Оскар 02
Синьо-жовті стрічки і заклики підтримати Україну: українська тема на церемонії премії Оскар 03
Синьо-жовті стрічки і заклики підтримати Україну: українська тема на церемонії премії Оскар 04
Синьо-жовті стрічки і заклики підтримати Україну: українська тема на церемонії премії Оскар 05
Синьо-жовті стрічки і заклики підтримати Україну: українська тема на церемонії премії Оскар 06
Синьо-жовті стрічки і заклики підтримати Україну: українська тема на церемонії премії Оскар 07
Синьо-жовті стрічки і заклики підтримати Україну: українська тема на церемонії премії Оскар 08

Оскар (56) допомога (8276)


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Топ коментарі
+9
У нас війна, а там - свято мистецтва.

Подяка, що підтримали нас. Семюєлю Л.Джексону окрема подяка.
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29.03.2022 23:34
+7
Вони огиди - на дали виступити Зєлі. Ганьба! У Польщі плювалися на оргкомітет Оскару.
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29.03.2022 23:19
+4
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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29.03.2022 23:20
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Вони огиди - на дали виступити Зєлі. Ганьба! У Польщі плювалися на оргкомітет Оскару.
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29.03.2022 23:19 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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29.03.2022 23:20 Відповісти
У нас війна, а там - свято мистецтва.

Подяка, що підтримали нас. Семюєлю Л.Джексону окрема подяка.
показати весь коментар
29.03.2022 23:34 Відповісти
були слова "конфлікт" "вторгнення" і "упередження". Головного слова "війна" не було..Гнилі голлівудські ліваки.Їх ******* фільми-одноманітне лайно, Копполі респект він до них не належить
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29.03.2022 23:58 Відповісти
Вони переживали через "конфлікт в Україні", РФ і словом не згадали.
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30.03.2022 00:16 Відповісти
Як завжди, висловили глибоке занепокоєння! А слово "війна" не вживали, бо напевне боялися нової статті в кримінальному кодексі рф! 😲😠
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30.03.2022 01:29 Відповісти
Дякуэмо!!!
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30.03.2022 02:19 Відповісти
 
 