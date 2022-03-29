УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10438 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 849 5

Росіяни пошкодили лінію електропередач за територією Сєвєродонецька – місто знеструмлене, - голова Луганської ОВА. ФОТО

Внаслідок обстрілів російськими військовослужбовцями була пошкоджена потужна лінія електропередач у районі Сєвєродонецька. Усунути наслідки важко, через знищену ворогом техніку підприємства.

Про це повідомляє очільник Лугансьокї ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

Росіяни пошкодили лінію електропередач за територією Сєвєродонецька – місто знеструмлене, фахівці вже оглядають місце аварії, але почати роботи складно, адже внаслідок осбтрілів знищена техніка спеціалізованого підприємства.

Росіяни пошкодили лінію електропередач за територією Сєвєродонецька – місто знеструмлене, - голова Луганської ОВА 01
Росіяни пошкодили лінію електропередач за територією Сєвєродонецька – місто знеструмлене, - голова Луганської ОВА 02
Росіяни пошкодили лінію електропередач за територією Сєвєродонецька – місто знеструмлене, - голова Луганської ОВА 03
Росіяни пошкодили лінію електропередач за територією Сєвєродонецька – місто знеструмлене, - голова Луганської ОВА 04

" Близько двох годин тому росіяни пошкодили потужну лінію електропередачі напругою 110 кВ, яка з’єднувала міста Луганщини. Наразі Сєвєродонецьк повністю знеструмлений. Звісно, відключені від живлення насосні станції, відсутня централізована подача води. Спеціалісти-лінійники вже виїхали на огляд місця аварії на ЛЕП. Час ремонту залежатиме від обсягів пошкоджень. Ремонтні роботи ускладнюються відсутністю у фахівців ТОВ "ЛЕО" і місцевих РЕМів необхідної кількості спецтехніки. Бо вчора під час нічного обстрілу російською армією було знищено одразу п’ять одиниць спеціалізованого транспорту підприємства", - повідомляє Сергій Гайдай.

Також читайте: Близько 20 будинків зруйновано обстрілами, поблизу Сєверодонецька палає лісгосп, - Гайдай. ФОТО

обстріл (28357) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Возбудите дело, они от этого обосрутся.
показати весь коментар
29.03.2022 16:17 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
показати весь коментар
29.03.2022 16:17 Відповісти
Ви всі такі герої,коли далеко
показати весь коментар
29.03.2022 18:32 Відповісти
Воістину PEACE - ДА!
показати весь коментар
29.03.2022 16:21 Відповісти
Переговори показали, що да як виводьте хлопців, якщо вже вирішили здавати ці території. Не губіть військових. Це не ми відбили рашистів від Києва, а вони вирішили зменшити активність за результатами перемовин. *** все-таки зелене гівно попливло. Мені здається що на Донбасі спеціально не підсилюють групування наших військ, щоб ней ти далі, і лишити все як є. Жаль.
показати весь коментар
29.03.2022 16:25 Відповісти
 
 