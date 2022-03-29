Росіяни пошкодили лінію електропередач за територією Сєвєродонецька – місто знеструмлене, - голова Луганської ОВА. ФОТО

Внаслідок обстрілів російськими військовослужбовцями була пошкоджена потужна лінія електропередач у районі Сєвєродонецька. Усунути наслідки важко, через знищену ворогом техніку підприємства.

Про це повідомляє очільник Лугансьокї ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

Росіяни пошкодили лінію електропередач за територією Сєвєродонецька – місто знеструмлене, фахівці вже оглядають місце аварії, але почати роботи складно, адже внаслідок осбтрілів знищена техніка спеціалізованого підприємства.









" Близько двох годин тому росіяни пошкодили потужну лінію електропередачі напругою 110 кВ, яка з’єднувала міста Луганщини. Наразі Сєвєродонецьк повністю знеструмлений. Звісно, відключені від живлення насосні станції, відсутня централізована подача води. Спеціалісти-лінійники вже виїхали на огляд місця аварії на ЛЕП. Час ремонту залежатиме від обсягів пошкоджень. Ремонтні роботи ускладнюються відсутністю у фахівців ТОВ "ЛЕО" і місцевих РЕМів необхідної кількості спецтехніки. Бо вчора під час нічного обстрілу російською армією було знищено одразу п’ять одиниць спеціалізованого транспорту підприємства", - повідомляє Сергій Гайдай.

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