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Близько 20 будинків зруйновано обстрілами, поблизу Сєверодонецька палає лісгосп, - Гайдай. ФОТО

Близько 20 будинків зруйновано обстрілами, поблизу Сєверодонецька палає лісгосп.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову гинуть мирні жителі, є поранені, десятки врятованих життів і багато зруйнованих квартир. Кожен зруйнований будинок – це 30, 50, 100 сімей без даху. Наші домівки забирає "руський мир". Вчора увечері ворог відібрав ще одне життя, обстрілявши Нижнє. Рятувальники дістали з-під завалів декількох будинків 20 живих сєверодончан, – повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай. – На фронті нам вдалося відбити 7 атак ворога, знищити 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки. Ми продовжуємо тримати оборону".

Також, за його словами, упродовж доби внаслідок обстрілів сталися займання будинків в Лисичанську, Новотошківському, Щедрищевому.

Ще одна пожежа сьогодні зранку виникла на території одного з лісгоспів поблизу Сєверодонецька.

Близько 20 будинків зруйновано обстрілами, поблизу Сєверодонецька палає лісгосп, - Гайдай 01
Близько 20 будинків зруйновано обстрілами, поблизу Сєверодонецька палає лісгосп, - Гайдай 02
Близько 20 будинків зруйновано обстрілами, поблизу Сєверодонецька палає лісгосп, - Гайдай 03

Читайте також: Внаслідок ворожих обстрілів сталися обвали у багатоповерхівках у Сєверодонецьку, заблоковано людей, - Гайдай. ФОТОрепортаж

"Рубіжне та Попасна - непідступні фортеці. Луганщина була під прицільним вогнем росіян всю ніч. Ворог умисно обстрілює житлові квартали, орки продовжують свої дії щодо захоплення ключових міст області, але успіху не мають.Тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній, проте міста тримаються не підступними фортецями під українськими прапором", - написав Гайдай на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

За його словами, ДСНС досі працюють над приборканням пожеж в усіх міста.

Обстріли тривають.

Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Автор: 

обстріл (28472) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Коли будемо відбудовувати за репараціями кацапів Україну важливо щоб будували по найвищим стандартам Заходу всі будівлі і інфраструктуру, міста і села, тих хто захоче нагріти руки на будівництві як колись на "Великому крадівництві" треба буде судити за держзраду
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29.03.2022 10:33 Відповісти
Пам'ятаю, був у Сєпародонецьку у 2017-2018 роках по мені потрібним питанням, і дуже багато місцевих "геть зі шкіри вистрибували з виряченими очима" мені верещали 'ваша конченая Украина ето скоро закончицца", тощо.
Цікаво, чи живі вони, чи позакордонах зустрічають "рузьгемір"...
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29.03.2022 11:46 Відповісти
сейчас тут упоротых мало, война способствовала выздоровлению. Валентинка в 500 тонную бомбу - не самое романтичное признание в любви
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29.03.2022 22:19 Відповісти
Хотілося б сподіватися, що " лікування" було успішне й нарешті, пацієнт гарантовано "піде на одужання".
...Як казали ми у тому, "мирному" житті:" за усе треба платити"...
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30.03.2022 06:24 Відповісти
 
 