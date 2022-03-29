Близько 20 будинків зруйновано обстрілами, поблизу Сєверодонецька палає лісгосп, - Гайдай. ФОТО

Близько 20 будинків зруйновано обстрілами, поблизу Сєверодонецька палає лісгосп.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову гинуть мирні жителі, є поранені, десятки врятованих життів і багато зруйнованих квартир. Кожен зруйнований будинок – це 30, 50, 100 сімей без даху. Наші домівки забирає "руський мир". Вчора увечері ворог відібрав ще одне життя, обстрілявши Нижнє. Рятувальники дістали з-під завалів декількох будинків 20 живих сєверодончан, – повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай. – На фронті нам вдалося відбити 7 атак ворога, знищити 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки. Ми продовжуємо тримати оборону".

Також, за його словами, упродовж доби внаслідок обстрілів сталися займання будинків в Лисичанську, Новотошківському, Щедрищевому.

Ще одна пожежа сьогодні зранку виникла на території одного з лісгоспів поблизу Сєверодонецька.







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"Рубіжне та Попасна - непідступні фортеці. Луганщина була під прицільним вогнем росіян всю ніч. Ворог умисно обстрілює житлові квартали, орки продовжують свої дії щодо захоплення ключових міст області, але успіху не мають.Тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній, проте міста тримаються не підступними фортецями під українськими прапором", - написав Гайдай на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

За його словами, ДСНС досі працюють над приборканням пожеж в усіх міста.

Обстріли тривають.

Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.