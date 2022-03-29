РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4174 посетителя онлайн
Новости Фото Война
4 001 4

Около 20 домов разрушены обстрелами, близ Северодонецка пылает лесхоз, - Гайдай. ФОТО

Около 20 домов разрушены обстрелами, вблизи Северодонецка пылает лесхоз.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Вновь гибнут мирные жители, есть раненые, десятки спасенных жизней и много разрушенных квартир. Каждый разрушенный дом – это 30, 50, 100 семей без крыши. Наши дома уносит "русский мир". Вчера вечером враг отнял еще одну жизнь, обстреляв Нижнюю. Спасатели достали из-под завалов нескольких домов 20 живых северодончан, – сообщил глава Луганщины Сергей Гайдай. – На фронте нам удалось отбить 7 атак врага, уничтожить 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники. Мы продолжаем держать оборону".

Также, по его словам, в течение суток в результате обстрелов произошло возгорание домов в Лисичанске, Новотошковском, Щедрищевом.

Еще один пожар сегодня утром возник на территории одного из лесхозов близ Северодонецка.

Около 20 домов разрушены обстрелами, близ Северодонецка пылает лесхоз, - Гайдай 01
Около 20 домов разрушены обстрелами, близ Северодонецка пылает лесхоз, - Гайдай 02
Около 20 домов разрушены обстрелами, близ Северодонецка пылает лесхоз, - Гайдай 03

Читайте також: Внаслідок ворожих обстрілів сталися обвали у багатоповерхівках у Сєверодонецьку, заблоковано людей, - Гайдай. ФОТОрепортаж

"Рубежное и Попасная - неприступные крепости. Луганщина была под прицельным огнем россиян всю ночь. Враг умышленно обстреливает жилые кварталы, орки продолжают свои действия по захвату ключевых городов области, но успеха не имеют. Продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной, однако города коварными крепостями под украинским флагом", - написал Гайдай на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, ГСЧС до сих пор работают над укрощением пожаров во всех городах.

Обстрелы продолжаются.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

обстрел (27151) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли будемо відбудовувати за репараціями кацапів Україну важливо щоб будували по найвищим стандартам Заходу всі будівлі і інфраструктуру, міста і села, тих хто захоче нагріти руки на будівництві як колись на "Великому крадівництві" треба буде судити за держзраду
показать весь комментарий
29.03.2022 10:33 Ответить
Пам'ятаю, був у Сєпародонецьку у 2017-2018 роках по мені потрібним питанням, і дуже багато місцевих "геть зі шкіри вистрибували з виряченими очима" мені верещали 'ваша конченая Украина ето скоро закончицца", тощо.
Цікаво, чи живі вони, чи позакордонах зустрічають "рузьгемір"...
показать весь комментарий
29.03.2022 11:46 Ответить
сейчас тут упоротых мало, война способствовала выздоровлению. Валентинка в 500 тонную бомбу - не самое романтичное признание в любви
показать весь комментарий
29.03.2022 22:19 Ответить
Хотілося б сподіватися, що " лікування" було успішне й нарешті, пацієнт гарантовано "піде на одужання".
...Як казали ми у тому, "мирному" житті:" за усе треба платити"...
показать весь комментарий
30.03.2022 06:24 Ответить
 
 