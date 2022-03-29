Около 20 домов разрушены обстрелами, близ Северодонецка пылает лесхоз, - Гайдай. ФОТО

Около 20 домов разрушены обстрелами, вблизи Северодонецка пылает лесхоз.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Вновь гибнут мирные жители, есть раненые, десятки спасенных жизней и много разрушенных квартир. Каждый разрушенный дом – это 30, 50, 100 семей без крыши. Наши дома уносит "русский мир". Вчера вечером враг отнял еще одну жизнь, обстреляв Нижнюю. Спасатели достали из-под завалов нескольких домов 20 живых северодончан, – сообщил глава Луганщины Сергей Гайдай. – На фронте нам удалось отбить 7 атак врага, уничтожить 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники. Мы продолжаем держать оборону".

Также, по его словам, в течение суток в результате обстрелов произошло возгорание домов в Лисичанске, Новотошковском, Щедрищевом.

Еще один пожар сегодня утром возник на территории одного из лесхозов близ Северодонецка.







Читайте також: Внаслідок ворожих обстрілів сталися обвали у багатоповерхівках у Сєверодонецьку, заблоковано людей, - Гайдай. ФОТОрепортаж

"Рубежное и Попасная - неприступные крепости. Луганщина была под прицельным огнем россиян всю ночь. Враг умышленно обстреливает жилые кварталы, орки продолжают свои действия по захвату ключевых городов области, но успеха не имеют. Продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной, однако города коварными крепостями под украинским флагом", - написал Гайдай на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, ГСЧС до сих пор работают над укрощением пожаров во всех городах.

Обстрелы продолжаются.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.