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Підготовлено достатньо матеріалів для організації зустрічі Зеленського і Путіна, - Арахамія

зеленський,путін

Глава фракції "Слуга народу" і глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія вважає, що підготовлено достатньо матеріалів для організації зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

"Ми вважаємо, що вже достатньо напрацьовано матеріалів, щоб зробити можливою зустріч президентів України та Російської Федерації. Направили таку пропозицію Російській Федерації і очікуємо від неї відповіді", - сказав Арахамія після завершення українсько-російських переговорів у вівторок у Стамбулі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Путіна та Зеленського можлива одночасно з парафуванням мирного договору главами МЗС, - глава російської делегації Мединський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) перемовини (2865) путін володимир (23780) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+57
Арахамія має бути судимим по закону воєнного часу.
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29.03.2022 16:22
+39
Обезьяна чумазая, будеш висеть на столбе рядом Членограем
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29.03.2022 16:22
+31
Тероборона повинна відреагувати, та відразу заарештувати в аєропорту та передати зрадників військовим спеціалістам.
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29.03.2022 16:24
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Какцапы негодуют...
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29.03.2022 16:22 Відповісти
Пох кацапы.
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29.03.2022 16:25 Відповісти
путин - военный преступник а зеленский будет с ними мирный договор подписывать ?
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29.03.2022 16:33 Відповісти
***** ще буде гарантом безпеки договору... Це КАПІТУЛЯЦІЯ клоунів перед ******!!!!
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29.03.2022 16:37 Відповісти
Два чобота- пара
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29.03.2022 18:41 Відповісти
Це відписалися тролі. Не треба розганяти перемогу
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29.03.2022 16:52 Відповісти
Не гундось.Гуляй,зі своїми...
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29.03.2022 18:40 Відповісти
Арахамія має бути судимим по закону воєнного часу.
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29.03.2022 16:22 Відповісти
Тероборона повинна відреагувати, та відразу заарештувати в аєропорту та передати зрадників військовим спеціалістам.
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29.03.2022 16:24 Відповісти
."...вже достатньо напрацьовано матеріалів... - арахимия.
Напрацювали, так напрацювали.
Таких, як він, взагалі не можна допускати до перемовин
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29.03.2022 16:35 Відповісти
Судими повинні всі клоуни з шапіто. ХУНТА - це єдиний порятунок країни.
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29.03.2022 16:38 Відповісти
Обезьяна чумазая, будеш висеть на столбе рядом Членограем
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29.03.2022 16:22 Відповісти
Я навіть не хочу, щоб воно десь там весіло. Хочу, щоб просто розпалося на молекули.
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29.03.2022 16:25 Відповісти
Розпоазлося в кацапському нужнику
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29.03.2022 18:43 Відповісти
с..ка ищет мир в глазах путина
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29.03.2022 16:22 Відповісти
Це зрада національних інтересів і паклюження честі всіх тих, хто загинув в цій війні.
Цим гамнюкам не пробачу так само, як не пробачу кацапам.
Відповідь обов'язково буде!
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29.03.2022 16:22 Відповісти
Зеля, ножик ему в бочину пырни или пояс шахида одень при встрече. Войдешь в историю как мужчина, а не как ссыкливый клован, который читал с листочка
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29.03.2022 16:22 Відповісти
ты наивный зеленка сдает Украину и наплевал на погибших людей
путин - военный преступник а зеленский будет с ними мирный договор подписывать ?
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29.03.2022 16:33 Відповісти
k tomu že paranojik VVX v Ukrainu ni za čto ne priedet.
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29.03.2022 20:17 Відповісти
Дипломат Арахамія...
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29.03.2022 16:23 Відповісти
Будь ласка, не треба це Боже створіння асоціювати з мерзотником, яке не варте навіть свого існування.
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29.03.2022 16:29 Відповісти
Подготовленного достатньо, что б посадить тебя и всю зедёную шоюлу за гос измену...
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29.03.2022 16:24 Відповісти
В 19-ом думать надо было. Опять кровью платим за собственную глупость. Посмеялись хоть...Хуже не будет.
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29.03.2022 16:26 Відповісти
Надо было. Но, думаю, если б сегодня провели выборы - опять бы выбрали Зеленского. Нихрена наших людей не учит...
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29.03.2022 16:34 Відповісти
psc...eto prosto....idiotizm.
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29.03.2022 16:24 Відповісти
vot i ja oxrenel...
Vrode vse šlo k lučšemu, tam kontrnastuplenie, tam ottolknuli riuzge sranj na 20km, i vdruuug... KAPITULIACIJA...
UKRAINA, VY POZVOLITE SEBIA PRODATJ??? NE VERIU. OTKAZYVAJUSJ VERITJ.
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29.03.2022 20:19 Відповісти
Я смотрю напереговорили так, что впринципе тем кто эвакуировался за границу можно лет пять не спешить возвращаться. Ибо смысла нет приезжать когда все равно в течение этого времени война снова продолжится. Это не мир. Это очередной Минск.
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29.03.2022 16:24 Відповісти
ну да, очередной минск...

в августе 2014-го ВСУ біло таким же поеспособным, как сейчас, а может и сильнее

и только предательский минск помешал разбить кацапов в 2014-м году
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29.03.2022 17:44 Відповісти
Достаточно, что бы всех на Ростов?
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29.03.2022 16:25 Відповісти
Який Ростов, на гіляки!
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29.03.2022 16:30 Відповісти
торопятся фоточки совместные поделать
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29.03.2022 16:25 Відповісти
Арахамія коли тебе попереджали що буде наступ на Україну що ти падло казав Наступу не буде не заважайте нам будувати єкономіку України А зараз ти здаеш Україну бо ти чужинець і не украінець
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29.03.2022 16:25 Відповісти
А ты там покажи украинцев?
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29.03.2022 17:01 Відповісти
Арахренія пішов у слід за кацапським кораблем. тварюко. На тебе матеріалів для гілляки більш ніж достатньо!
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29.03.2022 16:25 Відповісти
Интересно, что скажет Зеленский.
Мнение Агрохимии совсем не интересно.
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29.03.2022 16:26 Відповісти
у мене й не було сумнівів, що Кагал зрештою здасть Україну та українців.

Але повна ціна 2019-го ще не зплачена - це попереду - приниження, ще більша кров та ганьба




Borislav Bereza


@UkrBereza

·
https://twitter.com/UkrBereza/status/1508788909395910660 29 мин



Послушал, что сказали наши переговорщики и россияне. Исходя из этого я могу сказать, что верю только в ЗСУ!
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29.03.2022 16:26 Відповісти
Вофка заработал рейтинги "боневтік", а тепер піде на лаву підсудних. Достойне закінчення нікчемного життя.
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29.03.2022 16:26 Відповісти
Шо вони хочуть від тої зустрічи? Незрозуміло!
Шоб што? Хіба витягнути з нори та збити літак з Х*йлом та сказати розбився....
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29.03.2022 16:26 Відповісти
a tolku to? Dvoinikov dlia sbivanija dostatočno.
Sam puilo s bunkera nikak ne vylezet.
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29.03.2022 20:23 Відповісти
Самое главное, что этот "договор" для 73% будет считаться победой. Поэтому, второй срок уже у зели в кармане.
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29.03.2022 16:28 Відповісти
Весь протокол перемовин хай виставлять і про воду в Крим також, бо все шито-крито і переговорщики викликають у народа підозру, щоб отой референдум не повернувся проти всієї шобли, бо народ вже не той, щоб дурити, дуже дорога ціна вийшла.
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29.03.2022 16:28 Відповісти
Результат «перемовин та домовлянь» з супербандитами, починаючи з 2014 року, маємо в 2022 році. Комусь ще мало, а хтось думає, що цими перемовинами та жебрацтвом компенсує провал адекватної підготовки до повномаштабного вторгнення орди.
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29.03.2022 16:29 Відповісти
Весь 95 квартал нужно в срочном порядке повесить прилюдно за
предательство народа.
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29.03.2022 16:33 Відповісти
В Украине единственная власть для меня и это военные.вся остальная чепуха. меня .не интересует.эти говорящие рты.
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29.03.2022 16:35 Відповісти
Тупорилі папуги продовжують чирікати завчену мантру.
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29.03.2022 16:35 Відповісти
Замість визнання путіна військовим злочинцем вирішило його рятувати проводячи з ним перемовини,
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29.03.2022 16:36 Відповісти
Никаких гарантов не будет ! У зели один гарант, один господин-Путлер.
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29.03.2022 17:25 Відповісти
Загиблих та покалічених дітей згадали? Мирних жителів? Та взагалі Всіх українців які страждають від орків? Втрати є, але від перемовин залежить чи ми далі будемо під ярмом? Яке може бути ще більше катастрофічною! Не політик і не військовий але історію знаю Всевишній все бачить! Допомогає нам подолати орду! Слава нашим ГЕРОЯМ!!!
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29.03.2022 16:40 Відповісти
Для зустрічі ***** в суді Гааги матеріалів може вже й достатньо.
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29.03.2022 16:43 Відповісти
В опу перемовини,тільки дурному не зрозуміло,що Україну знищують з особливим задоволенням,тільки ідіот не бачить,що це хвора людина і все,що йому треба це підкорити весь світ собі,бо так робити теракти в своїй країні заради своїх рейтенгів може тільки маньяк. Путін і його вбивці можуть бути тільки знищені.
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29.03.2022 16:46 Відповісти
Цікаво,чому Конче Заспу не ********?
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29.03.2022 16:48 Відповісти
Й резиденціюзелупи...Й дрг донього непосилали,й ще багато,чого
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29.03.2022 18:38 Відповісти
Это все равно что встреча Черчилля и Гитлера. Встреча с Путиным может быть только в ГААГЕ
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29.03.2022 16:48 Відповісти
Хламидию повесить на одном фонарном столбе с зермаком!
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29.03.2022 16:56 Відповісти






Олег Ляшко


@OVLiashko

·
https://twitter.com/OVLiashko/status/1508755264199184385 3 ч



Здати в «оренду» росії наш Крим і Донбас - це значить подарувати. Назавжди!

https://youtu.be/zddZcjPs5yE
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29.03.2022 17:05 Відповісти
Задовбав цей агрохімія, воно не для війни заберіть його накуй Пане Президент, Володя, Вовка постав в в ту переговлрну делегацію патріотів України досить отого піздіжа від агрохімії.Пробачаюсь нам треба сіяти буряки
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29.03.2022 17:30 Відповісти
дєрьмак, ЗеЛупа, мавпа, якiй тiльки чурчхелу продавати, ви з самого початку про все це знали?

договорняк з пуйлом та вашими гебешники кураторами був саме про це? Оман...патрушев...

панове, Ви тiльки порiвняйте якою була і Україна напочатку 2019 року при Порошенко

та до чого довела ЗеБiльна шобла менше нiж за три роки...
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29.03.2022 17:32 Відповісти
переговори можна проводити до того часу поки кацапстан не накриється "половим органом бабушки Фуйла". А там подивимось як нам його ділити
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29.03.2022 17:47 Відповісти
Вот здесь нужно ставить жИРНУЮ ТОЧКУ....Судьбу Украины должна решать не партия "Слуга народу".а НАРОД.И условия на переговоры должны выдвигаться не "Слугами народа".а более широким представительством самого народа.Украина НЕ ДОЛЖНА СТАИТЬ ЗАЛОЖНИКОМ одной партии или одного человека.ТОЧКА!!!!
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29.03.2022 17:52 Відповісти
В шоке... Арахамия и Подоляк пытаются СДАТЬ национальные интересы Украины, надеюсь армия пощлет на три буквы партию слуга народа и вернет Крым силой!
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29.03.2022 18:05 Відповісти
https://defence-line.org/2022/03/dva-varianta/ "...Речи, которые сейчас звучат из опы, по своей сути сводятся к формулированию намерения совершить тяжкие и особо тяжкие государственные преступления. По сути, первое лицо говорит о том, что оно - неспособно исполнять свои обязанности в рамках действующей Конституции..."
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29.03.2022 18:06 Відповісти
нельзя давать гражданства Украины не родившимся в Украине! только мать с отцом, родившиеся в Украине и их ребенок... поэтому и имеем козлолюба трахамонию со сранной осетии...
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29.03.2022 18:10 Відповісти
Слів не має….Якщо влада піде на це Україна як держава перестане існувати. Тисячі смертей захисників, зруйновані міста, сотні дитячих смертей все марно. А саме цікавіше що це пропозиція не ,,підерашки'' …
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29.03.2022 18:14 Відповісти
Як можна з терористом зустрічатися з мясником з вбивцею
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29.03.2022 18:14 Відповісти
ти **** кончена яка зустріч?ти падло подивись в очі дітям погибшим..переговорники кончені.піди мавпа довбана ще в путіна задницю вилижи.
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29.03.2022 18:31 Відповісти
Нелоху Зеленському,час заграти
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29.03.2022 18:34 Відповісти
Якщо крим і донбас будуть здані російським окупантом, то Зеленський має сидіти в тюрьмі як зрадник українського народу. Сподіваюсь що США не дозволить Зеленському бути зрадником.
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29.03.2022 18:42 Відповісти
Крим і Донбас це Україна! Крапка.
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29.03.2022 18:43 Відповісти
Čitaju Vašu Konstituciju:

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.

Україна є унітарною державою.

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Ne nado bytj zakončivšim jurfak universiteta i imetj 30-letniuju juridičeskuju praktiku, čtob poniatj prostuju aksiomu, - imenno častj 3 statji 2 Konstituciji Ukrainy ne daet vašemu prezidentu mandata torgovatj teritorijami Ukrainy. KRAPKA.
Esli komu vygliadet po-drugomu, togda golovnyj likarj, NAROD, sročno dolžen vypisatj lekarstvo - KAK TAM IMPYČMENT PO UKRAINSKI???
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29.03.2022 20:41 Відповісти
https://defence-line.org/2022/03/dva-varianta/ https://defence-line.org/2022/03/dva-varianta/


Super statja. Čitaite ta poširiujte.
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29.03.2022 20:43 Відповісти
Є пропозиція, якщо зустріч відбудеться, то під час неї всі ці зрадники повинні бути зібрані в одному спортзалі і посередині 200 кг тротилу з дистанційним підривачем. Як тільки боба підписує щось схоже на зраду по ваших пропозиціях заряд активується і починаємо спочатку.
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29.03.2022 18:45 Відповісти
Враг понес большие потери, наступать нечем, поднялась народная дубинка. Сейчас Зеленскому необходимо было подтянуть резервы, провести дополнительную мобилизацию и наступать, освободить Донбасс и Крым. Но вместо этого пошли какие-то договорняки. Какие-то 15 лет. То есть пошла сдача Украины. Нас предали в Киеве Зеленский и его команда. Это полная сдача Украины.
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29.03.2022 19:06 Відповісти
Вони очікують. Краще очкуйте.
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29.03.2022 19:12 Відповісти
КРАЩЕ НАГАДАЮ
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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29.03.2022 19:33 Відповісти
Основная и главная проблема Украины--- что любое по храбрости стадо Львов,в конце концов проиграет,возглавляемое бараном.
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29.03.2022 19:47 Відповісти
В Гаазі. Їм обом більше де зустрічатися місця не залишилося
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29.03.2022 21:02 Відповісти
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29.03.2022 21:18 Відповісти

панове, Ви тiльки порiвняйте якою була і Україна напочатку 2019 року при Порошенко

та до якого цугундеру довела країну ЗеБiльна шобла менше нiж за три роки...

тепер вже виникає вiдчуття, що ЗеЛупа та ЗеБiльна шобла прийшли саме для того, щоб злити

Україну пуйлу...

постiйне бажанню подивитися пуйлу у дупу...ка-ка-я разнiца, вiдосики, вiдхiд з

облаштованих позицiй, припинення фiнансування ракетобудування, знову вiдосики

довели до великоi бiди... фактично капiтуляцii ...
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29.03.2022 21:19 Відповісти
 
 