Подготовлено достаточно материалов для организации встречи Зеленского и Путина, - Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия считает, что подготовлено достаточно материалов для организации встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
"Мы считаем, что уже достаточно наработаны материалы, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и Российской Федерации. Направили такое предложение Российской Федерации и ожидаем от нее ответа", - сказал Арахамия после завершения украинско-российских переговоров во вторник в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ ссылаясь на Интерфакс-Украина.
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Напрацювали, так напрацювали.
Таких, як він, взагалі не можна допускати до перемовин
Цим гамнюкам не пробачу так само, як не пробачу кацапам.
Відповідь обов'язково буде!
путин - военный преступник а зеленский будет с ними мирный договор подписывать ?
Vrode vse šlo k lučšemu, tam kontrnastuplenie, tam ottolknuli riuzge sranj na 20km, i vdruuug... KAPITULIACIJA...
UKRAINA, VY POZVOLITE SEBIA PRODATJ??? NE VERIU. OTKAZYVAJUSJ VERITJ.
в августе 2014-го ВСУ біло таким же поеспособным, как сейчас, а может и сильнее
и только предательский минск помешал разбить кацапов в 2014-м году
Мнение Агрохимии совсем не интересно.
Але повна ціна 2019-го ще не зплачена - це попереду - приниження, ще більша кров та ганьба
Borislav Bereza
@UkrBereza
·
https://twitter.com/UkrBereza/status/1508788909395910660 29 мин
Послушал, что сказали наши переговорщики и россияне. Исходя из этого я могу сказать, что верю только в ЗСУ!
Шоб што? Хіба витягнути з нори та збити літак з Х*йлом та сказати розбився....
Sam puilo s bunkera nikak ne vylezet.
предательство народа.
Олег Ляшко
@OVLiashko
·
https://twitter.com/OVLiashko/status/1508755264199184385 3 ч
Здати в «оренду» росії наш Крим і Донбас - це значить подарувати. Назавжди!
https://youtu.be/zddZcjPs5yE
договорняк з пуйлом та вашими гебешники кураторами був саме про це? Оман...патрушев...
панове, Ви тiльки порiвняйте якою була і Україна напочатку 2019 року при Порошенко
та до чого довела ЗеБiльна шобла менше нiж за три роки...
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Ne nado bytj zakončivšim jurfak universiteta i imetj 30-letniuju juridičeskuju praktiku, čtob poniatj prostuju aksiomu, - imenno častj 3 statji 2 Konstituciji Ukrainy ne daet vašemu prezidentu mandata torgovatj teritorijami Ukrainy. KRAPKA.
Esli komu vygliadet po-drugomu, togda golovnyj likarj, NAROD, sročno dolžen vypisatj lekarstvo - KAK TAM IMPYČMENT PO UKRAINSKI???
Super statja. Čitaite ta poširiujte.
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
панове, Ви тiльки порiвняйте якою була і Україна напочатку 2019 року при Порошенко
та до якого цугундеру довела країну ЗеБiльна шобла менше нiж за три роки...
тепер вже виникає вiдчуття, що ЗеЛупа та ЗеБiльна шобла прийшли саме для того, щоб злити
Україну пуйлу...
постiйне бажанню подивитися пуйлу у дупу...ка-ка-я разнiца, вiдосики, вiдхiд з
облаштованих позицiй, припинення фiнансування ракетобудування, знову вiдосики
довели до великоi бiди... фактично капiтуляцii ...