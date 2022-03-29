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16 093 89

США не бачили ознак того, що Росія серйозно веде переговори з Україною, - Блінкен

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не бачив ознак того, що переговори між Україною та Росією "просуваються ефективним шляхом", оскільки Сполучені Штати не бачили "ознак справжньої серйозності" з боку РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Є те, що говорить Росія, і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому", – сказав Блінкен.

Дерсекретар США попередив, що заява РФ про скорочення бойових дій навколо Києва може бути "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу та обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".

"Якщо вони якимось чином вірять, що спроба підпорядкувати собі "тільки" східну частину України та південну частину України може мати успіх, то вони знову глибоко обманюють себе", — сказав Блінкен.

Він закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили і, звичайно, вести переговори".

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Автор: 

росія (65035) Блінкен Ентоні (1157) переговори з Росією (1073)


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Топ коментарі
+84
Всі притомні громадяни України-теж не побачили...
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29.03.2022 18:35
+74
"Є те, що говорить Росія, і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому", - сказав Блінкен.
=================================================
Коротко и по делу.
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29.03.2022 18:35
+60
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZWF7Y8A8iAQGtM87et6Kjo-uoWXAYuAHJYK4fYIibjiqrfD6lam5l6M_jrXxB1RnJZ69guOvoF-4n4WLebO29F2Cet5xCYEwKE3KbBIRaGEggzVHvUwjIo2ftE9rHut1-s&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5038669416193672?__cft__[0]=AZWF7Y8A8iAQGtM87et6Kjo-uoWXAYuAHJYK4fYIibjiqrfD6lam5l6M_jrXxB1RnJZ69guOvoF-4n4WLebO29F2Cet5xCYEwKE3KbBIRaGEggzVHvUwjIo2ftE9rHut1-s&__tn__=%2CO%2CP-R 17 хв ·



Мне не нравятся эти переговоры. Категорически.

Во-первых, не с кем договариваться. Кремлёвский психопат с бандой насильников и убийц, нарушивший все нормы международного права, все договора о дружбе и пр. между нашими странами, назвавший нас "нацистами" и спустивший на нас свору своих бешеных собак - это не договороспособная сторона.

Давно известно, что все договора с Россией не стоят дороже бумаги, на которой они написаны. И никакие "гаранты" нам не помогут. У нас уже были "будапештские гарантии", мы уже надеялись на ОБСЕ и ООН, но против лома нет приёма - все гарантии обращаются в прах, как только надо воевать. Воевать за нас никто не будет. Никогда. Поэтому и гарантии "гарантов" ничегошеньки не стоят.

Во-вторых, враг идёт на переговоры только потому, что мы дали ему звездюлей. Враг идёт на переговоры, но при этом пытается диктовать нам условия. Не нам, в действительности, а нашей "высокой" делегации (один Арахамия чего стоит), но это выглядит так, словно это мы чего-то боимся, и нам можно что-то диктовать. А на самом деле, диктовать условия врагу должны мы, потому что мы остановили "самую сильную армию Европы". Но я не вижу нашего диктата. Никто не требует вывести войска из Крыма за три дня. И напрасно.

В-третьих, враг использует переговоры как ширму для перегруппировки сил для нанесения "решающего удара". Он даже как будто "снижает военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях. Но мы видим совсем другое - конентрацию сил, ротации, пополнение запасов топлива и б/к. Никто никуда не уходит. Не оставляет наши сёла и города, не отстраивает наши дома, не возвращает наших мёртвых...

Короче, время пи@дить делегацию.
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29.03.2022 18:37
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29.03.2022 18:35 Відповісти
знов ці "західні ЗМІ розганяють фейки як скабеєва"(с)арахамия
як можна не вірити арахамії та бажанню зеленського "увидеть мир в глазах путина и сойтись интересами посередине"?(с)
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29.03.2022 18:38 Відповісти
Які переговорники(агрохімії з мединськими) такі й переговори
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29.03.2022 18:43 Відповісти
А ЗеХламидія з подоляком бачить світ в кінці "сортира типу "очко"
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29.03.2022 18:45 Відповісти
Можливо такий народ побороти?! https://twitter.com/BonJovi/status/1506407250394435588
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29.03.2022 19:02 Відповісти
Всі притомні громадяни України-теж не побачили...
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29.03.2022 18:35 Відповісти
насправді каци хочуть пропихнути капітуляцію...
блінкен тримай Zе за яйця! Бо та шобла напідписує!!!!
Одного будапешту вистачить аж занадто!!!!
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29.03.2022 18:42 Відповісти
пора херачити переговорників засцяними штанами Сивохо.
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29.03.2022 18:49 Відповісти
"Є те, що говорить Росія, і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому", - сказав Блінкен.
=================================================
Коротко и по делу.
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29.03.2022 18:35 Відповісти
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29.03.2022 18:49 Відповісти
...Чому ж сталися такі метаморфози з "непереможною" армією рф і "кращим у світі" солдатом? Бо чи не вперше там немає українців. Є окремі персонажі, але вже не масово, не за призовом. І це одна з головних причин просідання. Можна скільки за­вгодно розповідати анекдоти про тупих, пріжимістих хохлів, про запопадливих офіцериків, захланних прапорщиків і злодійкуватих каптьорщиків, про служак старшин-сержантів-єфрейторів. Але їх не стало - і лишилася нечорноземна жалюгідність, інтелектуально-психологічна супісь. "Ми - нація не войовнича, але вояцька" - писав свого часу Стус. І цю правду із зачудуванням і подивом відкривають і світ, і навіть самі українці. А кацапи хай і далі залишаються з міфом. У пастці міфу, а точніше, шаржу, який самі ж старанно плекають ось уже кілька століть. Так-так, тупий, опецькуватий, хитрий українець. Вічний зрадник, запроданець і боягуз. Поліцай із сивушною пляшкою, заткнутою качаном. Так-так. А ваші батальйонні групи винищують інопланетяни. Збивають літаки і палять танки, кількість яких уже зіставна з парком армії пристойної європейської країни. Хоча, мабуть, то все анімація, створена як не в Голлівуді, то в Пентагоні.

Насамкінець міф великої російської культури, а відтак - загадкової російської душі. Обрушення сіє велике єсть, а тому над ним стоїть чи не найгустіша пелена диму, пилу й нестерпного смороду. Суть цієї багатовікової облуди концентровано явлена у простенькій карикатурі, баченій у фейсбук-стрічці. Імперська птаха, замість орлиних голів прикрашена толстоєвськими профілями, зависає над розбомбленим українським містом. І дриґає кінцівками в балетних пуантах. Слєзінкі не видно, вона, мабуть, загубилася в письменницьких бородах. Точніше, її направду ніколи й не було. Як і всємірнай атзивчивасті, всєчєлавєчнасті, і цілої купи іншої обманної лабуди. Пил і темрява. З якої хіба стирчить гулагівська дротина. - https://gazeta.ua/articles/pavlo-volvach/_trischini-po-bovvanah/1079087
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29.03.2022 18:54 Відповісти
Ми з тобою заочно знайомі - я часто підтримую твої коменти, ти -мої.
Але тут, на жаль, ти помилився.
1. Ленін і Ко настільки спотворили теорію Маркса/Енгельса, що від неї лишились тільки вигідні їм гасла. Цю перероблену ідеологію вони назвали "ленінізмом".
2. Маркс був більше економістом і його теорія потерпіла невдачу (хоча раціональних зерен було досить -але тільки зерен) - це доведено історією.
3. Енгельс більше був теоретиком політико-державності.
4. Таких, як вони називали в ті часи утопістам (було до десятка теорій), але саме їх вчення найбільше було наближене до реальності і саме його пробували втілити комуністи в різних країнах.
5. Саме цікаве. Вони обидва були зовсім не утопісти, як інші, і прекрасно розуміли нездійсненність своєї теорії на практиці на даному етапі розвитку людства.
Якщо сумніваєшся, пошукай (думаю, можна знайти) відомого листа "Ответ Ф.Энгельса немецким коммунистам" (1848). В цьому листі він відповідає німецьким комуністам відмовою Маркса і Енгельса (вони пропонували) очолити німецьку революцію і саме гловне - пояснює причини.
Як виявилось, всі роки радянська пропаганда (як і споконвічно заведено в московитів) оприлюднювала тільки вибірково лист (2 сторінки, а там було 4) - загальні фрази, які були вигідні.
Мені повний текст трапився десь в період 89 - 91 і де - не можу згадати (шкода, що не лишив вирізку) - можливо (але не точно) в "Литературной газете" (єдине ліберальне видання -я тоді виписував).
Так от, коротко.
1. Енгельс стверджує, що розроблена ними теорія справедлива не для сьогоднішнього світу.
Він не каже, що їхня теорія - утопія, але стверджує, що вона для досить далекого майбутнього. Повинен пройти повний цикл капіталізму, зміна свідомості людей.
На це він дає 300-400 (!!!) років!
2. Він їм пояснює, що якщо вони зараз візьмуть владу і почнуть втілювати М/Е теорію,
ТО БУДЕ (я, як прочитав - не повірив очам): далі він докладно (1848 рік!) рік за роком, десятиліття за десятиліттям описує історію СРСР з 1917 по 1990! революція, громадянська війна, знищення інтелектуальних еліт, населення, злидні, бідність, прихід до влади неосвіченого люмпену, світову війну, ізоляцію від світу і катастрофічне відставання в розвитку. Як наслідок - ставка на мілітаризм і постійний пошук "ворога".
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29.03.2022 19:35 Відповісти
Це відповідь на малюнок.
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29.03.2022 19:36 Відповісти
от і Блінкен троїа сумнівається, що путя каже правду

тут я схильна вірити більш Блінкену а не раші
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29.03.2022 18:36 Відповісти
Тільки спочатку у в'язницю з конфіскацією за саботаж армії
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29.03.2022 19:52 Відповісти
Підтримую пана Блінкена! Дякую США за допомогу!
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29.03.2022 18:36 Відповісти
Хук у табло переговорникам. Сильний хук.
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29.03.2022 18:36 Відповісти
Будуть зливати нас то і в нокаут вилетять.
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29.03.2022 18:44 Відповісти
Збирають на Донбасі залізний кулак для другого удару, - військовий експерт про пастку від Росії.Це та друга хвиля, про яку ми говорили, - зазначив експерт.
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29.03.2022 18:36 Відповісти
Так и мы перекинем свои войска на восток и может даже попробуем Мариуполь деблокировать.
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29.03.2022 18:50 Відповісти
Беларусь.
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29.03.2022 19:17 Відповісти
Ось і сигнал нашим керманичам від американців щодо так званих "домовленностей".
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29.03.2022 18:36 Відповісти
роздупляйтеся і в'яжіть сук
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29.03.2022 18:37 Відповісти
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZWF7Y8A8iAQGtM87et6Kjo-uoWXAYuAHJYK4fYIibjiqrfD6lam5l6M_jrXxB1RnJZ69guOvoF-4n4WLebO29F2Cet5xCYEwKE3KbBIRaGEggzVHvUwjIo2ftE9rHut1-s&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5038669416193672?__cft__[0]=AZWF7Y8A8iAQGtM87et6Kjo-uoWXAYuAHJYK4fYIibjiqrfD6lam5l6M_jrXxB1RnJZ69guOvoF-4n4WLebO29F2Cet5xCYEwKE3KbBIRaGEggzVHvUwjIo2ftE9rHut1-s&__tn__=%2CO%2CP-R 17 хв ·



Мне не нравятся эти переговоры. Категорически.

Во-первых, не с кем договариваться. Кремлёвский психопат с бандой насильников и убийц, нарушивший все нормы международного права, все договора о дружбе и пр. между нашими странами, назвавший нас "нацистами" и спустивший на нас свору своих бешеных собак - это не договороспособная сторона.

Давно известно, что все договора с Россией не стоят дороже бумаги, на которой они написаны. И никакие "гаранты" нам не помогут. У нас уже были "будапештские гарантии", мы уже надеялись на ОБСЕ и ООН, но против лома нет приёма - все гарантии обращаются в прах, как только надо воевать. Воевать за нас никто не будет. Никогда. Поэтому и гарантии "гарантов" ничегошеньки не стоят.

Во-вторых, враг идёт на переговоры только потому, что мы дали ему звездюлей. Враг идёт на переговоры, но при этом пытается диктовать нам условия. Не нам, в действительности, а нашей "высокой" делегации (один Арахамия чего стоит), но это выглядит так, словно это мы чего-то боимся, и нам можно что-то диктовать. А на самом деле, диктовать условия врагу должны мы, потому что мы остановили "самую сильную армию Европы". Но я не вижу нашего диктата. Никто не требует вывести войска из Крыма за три дня. И напрасно.

В-третьих, враг использует переговоры как ширму для перегруппировки сил для нанесения "решающего удара". Он даже как будто "снижает военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях. Но мы видим совсем другое - конентрацию сил, ротации, пополнение запасов топлива и б/к. Никто никуда не уходит. Не оставляет наши сёла и города, не отстраивает наши дома, не возвращает наших мёртвых...

Короче, время пи@дить делегацию.
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29.03.2022 18:37 Відповісти
Абсолютно згодний сьогодні зі сторони Бурині на Білопілля намагалася зайти колонна наші її зупинили.(Сумський напрямок) а взагалі бзде за таку дипломатію треба розстріляли.
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29.03.2022 18:45 Відповісти
Зато наш Zе-дурачок уже уши развесил, завтра будет кричать что нужно перестать стрелять, отводить войска я мир привез.
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29.03.2022 18:37 Відповісти
Почему "Zе-дурачок", он с 2019 года все делает для этого...
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29.03.2022 18:40 Відповісти
это твой По сказал так писать с Бу? И чего вы таким добиваетесь?
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29.03.2022 18:42 Відповісти
Москва, вероятно, сделает новую попытку полностью оккупировать Украину. Сроки пришлось сдвинуть после провала блицкрига. Об этом в Telegram сообщил известный российский политтехнолог Станислав Белковский.

Он согласился с мнением, что российский диктатор Владимир Путин не воспринимает всерьез переговоры с Украиной, а лишь использует этот процесс для перегруппировки и доукомплектования войск с целью нового удара. Главная цель Кремля по-прежнему - это полная капитуляция соседней страны. "Украину, вероятно, теперь планируется "дожать" до / к 9 мая 2022… Оптимальный для В. В. Путина вариант - Парад Победы 9 мая в одном из крупнейших украинских городов", - считает Белковский. Он предположил, что российская армия продолжит тактику уничтожения украинских городов и попробует прорвать оборону ВСУ на Донбассе.
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29.03.2022 18:38 Відповісти
Воно за місяць хоче взяти всю Україну коли за 33 дні Охтирку не змогло взяти.
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29.03.2022 18:39 Відповісти
все зависит от того что "зеленые" подписали.

в 2019 г запрещалось же отвечать на обстрелы.
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29.03.2022 18:42 Відповісти
Вони беруть на понт дурачків. Може самі на блюдці все принесуть.
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29.03.2022 18:38 Відповісти
Только Зе и Арахамия ещё хотят заглянуть в глаза хутину.
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29.03.2022 18:38 Відповісти
ПреЗЕдента с его вонючей жОПой в отставку!!!
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29.03.2022 18:53 Відповісти
Мене це більше всього дивує. Щось там побазікали і всі давай зраду розганяти. Всеодно все залежить від ЗСУ та волі українського народу!
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29.03.2022 18:38 Відповісти
в переводе с высокого английского - "параше пиндеть, як дурному з гори котиться".
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29.03.2022 18:38 Відповісти
Вивід з півночі військ це вимушена акція. Вони бачать що невдовзі там їм наступить капець. Але треба зробити гучну заяву ,мовляв це ми самі йдемо. І так ,зараз кинуть всі сили на схід та південь
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29.03.2022 18:40 Відповісти
їх там б'ють і женуть, на півночі,а вони типу, роблять вигляд , що самі ідуть
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29.03.2022 21:24 Відповісти
зато Араху...ой.арахам...,тьфу-АРАХЕМИЯ..да.так...посчитал себя великим перговорщиком-вершителем судьбы Украины и "надоговаривался" так.что очень многим ,особенно защитникам Украины,захочется.настучать тому переговорщику по лицу...
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29.03.2022 18:40 Відповісти
По морде лица
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29.03.2022 18:46 Відповісти
Давайте договоримся после каждого обвинения раши вводить санкции
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29.03.2022 18:41 Відповісти
С кем и о чем вообще арахамия там договариваться?
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29.03.2022 18:42 Відповісти
Зелемойский клован..и дажене политика..
Войну слил успешно....Позорище...
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29.03.2022 18:43 Відповісти
Как можно договариваться, когда огонь не смолкает ни на минуту? Когда эти ублюдки не перестают лить грязь на наших бойцов, страну и людей? Если бы они хотел действительно договорится, то в первую очередь, речь шла бы о прекращении огня!
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29.03.2022 18:45 Відповісти
Не варто розглядати ці переговори як остаточне рішення, а тим більше зраду. Штати та Європа націлені знищити росію санкціями. Це буде не скоро, але фатально та остаточно. Тому вони зацікавлені в якнайдовшій наявності підстав для їх застосування. Поряд з тим, вони не спішать надавати Україні важке озброєння. Цими переговорами, а саме ймовірністю швидкого закінчення війни (відповідно і санкцій), Україна скоріш за все спробує натиснути на США задля поставок важкого озброєння та іншої військової допомоги. І це хороша карта для нас.
Щодо зради: сказано, що рішення про нейтралітет на референдум, тобто всенародне голосування. Референдум до виведення ординських військ ніхто не зможе провести, ясна річ. Крім того, чомусь впевнений, що результати такого референдуму на користь НАТО. Тому, видихаєм. Всього лиш політика та методи впливу.
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29.03.2022 18:45 Відповісти
Horosha versija
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29.03.2022 18:53 Відповісти
Це принаймні логічно.
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29.03.2022 18:55 Відповісти
Нешановний хітродупий парьеньок пригожинський,ніяких рехВерЕндумов за терцілістность не може бути взагалі
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29.03.2022 20:06 Відповісти
Я тобі не парєньок, мокша тупорила. Протри свої запухші блимала і ще раз спробуй прочитати про який реферундум йшлося в тексті вище.
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29.03.2022 21:34 Відповісти
Я теж вважаю що це не перемовини за суттю,а маневр.Причому не затягування в часі,скоріше виявлення намірів,а також НЕМОЖЛИВОСТІ для обох сторін міняти намірів:що призведе до поглибшення санкцій .А Україна переможе,безумовно .
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29.03.2022 19:00 Відповісти
Але,не надо зрады - ОПа готовит десяток видосиков на тему гениальных переговоров.
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29.03.2022 18:45 Відповісти
Вони зробили вигляд що хочуть домовитися, ми зробили вигляд що ім повірили.
Наші військові прекрасно вивчили урок в Іловайську, повторень не потрібно.
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29.03.2022 18:46 Відповісти
Та насрать на кацапов, дайте танки и истребители, что именно не понятно?
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29.03.2022 18:46 Відповісти
Потрібно ******* переговорників "обісцяними штанами Сивохо".
До речі а де Сивохо?
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29.03.2022 18:47 Відповісти
Його підключать на 2-му етапі переговорів.
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29.03.2022 19:49 Відповісти
не можна вести перемовини з психопатом,у якого єдина мета будь-якою ціною знищити тебе,навіть ціною власної безпеки.Тільк якщо є план залізно перехитрити,використати його одержимість,затягти якомога далі в мишоловку,але психіатри говорять,що майже неможливо.Тільки ізоляція або фізичне знищення психа може врятувати жертву.
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29.03.2022 18:48 Відповісти
Где мать вашу Ленд-лиз??? Где вооружения, которые превосходят русские вооружения???
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29.03.2022 18:48 Відповісти
Под слоем «зелёного» асфальта.
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29.03.2022 18:53 Відповісти
У меня тут бредовая мысль закралась - неожиданное появление Шойгу. Неожиданно результативные переговоры. Неожиданное заявление о якобы отводе войск с Киевского направления.
Может уже всё таки Ху#ло того, связали в смирительную рубашку?
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29.03.2022 18:49 Відповісти
Россия хочет соединить свои войска в одну армию. Украине нужно больше войск и больше Западных вооружений!!!
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29.03.2022 18:49 Відповісти
Прикро що у цьому москальні підігрують і допомагають впливові політичні посадовці України.
США і інші цей ПіАр фарс бачуть і чудово розуміють.
Питання - чи викличуть такі дії у сильних світу цього, бажання ставати ґарантами безпеки держави з таким керівництвом? Тим більше якщо певна частина суспільства поведеться на проштовхувані умови "міра на вєка".
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29.03.2022 18:52 Відповісти
В усьому світі одні тільки Зе-лохи вірять кацапам і сприймаюсь їх слова за правду.Страшенний сором
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29.03.2022 18:52 Відповісти
Так рузге завжди брешуть. Нагадую після початку війни говоряча кобила х*йла висрала : ми не нападали на Україну. Вони всі патологічні брехуни з давніх давен.
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29.03.2022 18:54 Відповісти
Замість концентрації на війні зараз вся країна дивиться на те лайно що наші подоляки нарішали, при чому нічого абсолютно ті перемовини крім украплення кацапського рубля й деморалізації Українців не зробили.
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29.03.2022 18:54 Відповісти
Может, у него семьдесят три процента поддержки, а на сегодняшний день наверно уже и девяносто.
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29.03.2022 19:47 Відповісти
Tak eta i tak jasno , no kagda u vlasti ZEcloun i jevo shobla , to v balshinstve paluchajetsa zrada ...
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29.03.2022 18:59 Відповісти
Цей дядька набагато адекватніший, ніж наші, простигосподи, "перемовники". Сподіваюся, що західні партнери випишуть доброго прочухана нашій зеленій владі, щоб прийшли до тями й не натворили якоїсь чергової х*йні.
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29.03.2022 19:01 Відповісти
кремлевско-фашистская нечисть не угомонится. В ближайшие дни их пропаганда включится на полную катушку чтобы демонизировать украинцев, возможны теракты на территории рашки где террористами выставят украинцев. Важно следить за риторикой пропагандистов и чиновников рашки, это позволит заведомо определять планы рашистов.
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29.03.2022 19:01 Відповісти
США самые опытные в переговорах с лаптестаном, поэтому имеют кучу современного вооружения)))
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29.03.2022 19:03 Відповісти
Там где надо, вы видите всё, а как мы истекаем кровью и теряем тысячи жизней но просим самолёты и закрыть небо так это США не видят сразу.
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29.03.2022 19:05 Відповісти
путлер готоввит терракты на Мацковии...неужели опять улица Гурьянова с Каширкой
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29.03.2022 19:06 Відповісти
Журналист Рома Цимбалюк каже що зрада зрадная в Турции...капец... (((
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29.03.2022 19:11 Відповісти
Ні, не каже, в нього лише питання хто за все буде платити.
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29.03.2022 19:49 Відповісти
Схоже тільки Падоляк бачить серйозні переговори 🤭
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29.03.2022 19:16 Відповісти
Время идет, но есть вечние "чености"
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29.03.2022 19:50 Відповісти
До 9 мая война будет только ужесточение и обострение военных действий. Нужно быть готовым к еще большей войне.А там возможно и переговоры - по результату .
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29.03.2022 19:18 Відповісти
Он прав, все те переговоры - фуфло, развод лохов и создание видимостидля цивилизованого мира. Фейк.
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29.03.2022 19:24 Відповісти
"Є те, що Росія говорить, і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому", - сказав Блінкен.
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29.03.2022 19:31 Відповісти
Дебильчика арахамию сперва убрать с переговорного процесса.
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29.03.2022 19:34 Відповісти
Мне конечно лехко говорить - не мой народ воюет, не мой города бомбят, но если с русскими подпишут мир и одадут те територии Украини что они "цапцарапнули" (без полной капитулации русских и виплати за все что они у вас натворили) то они ВЕРНУТСЯ. Пройдет лет 5, 10 или 20 и они накопят сил и вернутся. Они так уже не раз поступали и поступят опять. У Балтийских стран был с ними мирний догомор на веки вечние и Балтийские страни были неитрални до 2.мировой и чем это закончелось?! Если эту гадину сейчас недобить, то мы можем уже тепер все эмигрировать в Америку или в Австралию ибо Еврое "хана".
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29.03.2022 19:48 Відповісти
Не наезжайте на Арахамию, он выполняет дерективы главнокомандующего.
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29.03.2022 19:51 Відповісти
V UKRAINE EST OCHEN SILNIE PROMOSKOVSKIE SILI , VOT DLYA ETOGO NUZHNI PEREGOVORI ,PODORVAT UKRAINU IZNUTRI
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29.03.2022 20:14 Відповісти
Це цинічна провокація деяких західних країн, які підривають мільярдні інвестиції в імідж того, кого тепер не можна критикувати!
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29.03.2022 20:36 Відповісти
 
 