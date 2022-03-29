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Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ, - Мінінфраструктури

рф

Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на РФ та Республіку Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Не зважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети. У зв’язку з цим, Мінінфраструктури пропонує Європейському Союзу:

  • повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з росією та Білорусією;
  • заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;
  • заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до російської федерації та Республіки Білорусь.

Зокрема, вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб", - йдеться в повідомленні.

Раніше представники Мінінфраструктури закликали ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з нею компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.

Також читайте: Україна стане повноцінним членом єдиного ринку ЄС, - Подоляк

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Білорусь (7927) росія (65035) транспорт (1391) Мінінфраструктури (2060)


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В Верховную раду Украины внесён законопроект о запрете всей деятельности РПЦ в стране, а также об изъятии всей недвижимости и иного имущества Русской православной церкви.
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29.03.2022 20:55 Відповісти
А в АраХамії спитали??Він же все погодив з ***********.
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29.03.2022 21:00 Відповісти
Слід заміновувати повністю кордони з кацапією, де це зараз можливо
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29.03.2022 21:00 Відповісти
Там пишуть, що ********* перегруповується та збільшує кількість техніки на кордоні, тому треба поглиблювати натиск на економіку **********. Боротьба триває. Треба повибивали всі ікла у перевертнів.
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29.03.2022 21:13 Відповісти
Полное эмбарго против РФ!!! Россию можно дожать навсегда! Если Украина не будет вести переговоров, то Россия будет уничтожена!!!
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29.03.2022 21:19 Відповісти
і ціна нафти помалу падає
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29.03.2022 22:40 Відповісти
 
 