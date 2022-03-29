Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на РФ та Республіку Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Не зважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети. У зв’язку з цим, Мінінфраструктури пропонує Європейському Союзу:

повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з росією та Білорусією;

заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;

заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до російської федерації та Республіки Білорусь.

Зокрема, вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб", - йдеться в повідомленні.

Раніше представники Мінінфраструктури закликали ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з нею компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.

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