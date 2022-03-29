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Новости Война
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Украина предлагает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ, - Мининфраструктуры

рф

Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на РФ и Республику Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает осуществлять операции в других странах. Соответственно, имеющиеся санкции полностью не достигают своей цели.

В связи с этим Мининфраструктуры предлагает Европейскому Союзу:

  • полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с россией и Беларусью;
  • заблокировать возможность перевозки грузов и людей в россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы;
  • запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в российскую федерацию и Республику Беларусь.

В частности, указанные меры необходимы для остановки поставок в страну-агрессор товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд", - говорится в сообщении.

Ранее представители Мининфраструктуры призвали ЕС закрыть все порты для российских и сопутствующих компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.

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Беларусь (7886) россия (95308) транспорт (1756) Мининфраструктуры (941)


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В Верховную раду Украины внесён законопроект о запрете всей деятельности РПЦ в стране, а также об изъятии всей недвижимости и иного имущества Русской православной церкви.
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29.03.2022 20:55 Ответить
А в АраХамії спитали??Він же все погодив з ***********.
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29.03.2022 21:00 Ответить
Слід заміновувати повністю кордони з кацапією, де це зараз можливо
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29.03.2022 21:00 Ответить
Там пишуть, що ********* перегруповується та збільшує кількість техніки на кордоні, тому треба поглиблювати натиск на економіку **********. Боротьба триває. Треба повибивали всі ікла у перевертнів.
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29.03.2022 21:13 Ответить
Полное эмбарго против РФ!!! Россию можно дожать навсегда! Если Украина не будет вести переговоров, то Россия будет уничтожена!!!
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29.03.2022 21:19 Ответить
і ціна нафти помалу падає
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29.03.2022 22:40 Ответить
 
 