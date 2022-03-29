Украина предлагает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ, - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на РФ и Республику Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает осуществлять операции в других странах. Соответственно, имеющиеся санкции полностью не достигают своей цели.



В связи с этим Мининфраструктуры предлагает Европейскому Союзу:

полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с россией и Беларусью;

заблокировать возможность перевозки грузов и людей в россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы;

запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в российскую федерацию и Республику Беларусь.

В частности, указанные меры необходимы для остановки поставок в страну-агрессор товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд", - говорится в сообщении.

Ранее представители Мининфраструктуры призвали ЕС закрыть все порты для российских и сопутствующих компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.

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