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Венедіктова - депутатам ОПЗЖ: "Не варто вважати, що вашою діяльністю ніхто не цікавиться"

опзж

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що прокурори не реєструватимуть кримінальні провадження проти депутатів ОПЗЖ без відповідних на те причин.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Венедіктова розповіла, що екснардепу ОПЗЖ Іллі Киві повідомлено про підозру. За її словами, прокурори докладають зусилля для його затримання.

"Багато чую і читаю про "революційну доцільність" притягнення всіх без винятку депутатів від ОПЗЖ до кримінальної відповідальності. Мій коментар щодо цього – прокурори не можуть і не будуть реєструвати провадження без відповідних на те причин, які вписуються в межі КПК і КК.

Між тим, хочу звернутися до депутатів ОПЗЖ – не варто вважати, що вашою діяльністю ніхто не цікавиться. Ми розслідуємо достатню кількість справ, в рамках яких вивчаються питання прямої чи дотичної участі в підготовці воєнних дій проти України, майнові питання, тощо", - наголосила генпркурорка.

Венедіктова наголосила, що сьогодні багато хто різко і несподівано поміняв риторику і "перетворився в справжніх українських козаків".

"Так, є і такі, і за їхню позицію українці їм вдячні. Але є і ті, хто був змушений, вибачте, прикрити рота тому, що в агресора провалився план захоплення України. Таких ми теж знаємо і не пробачимо. Патріотизм не починається в момент перетину українського кордону з сумками, набитими грошима в одному салоні із тими, хто має бути на передовій", - підсумувала вона.

Також читайте: Киві повідомлено про ще одну підозру: На росТБ закликав до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні

Автор: 

Кива (377) Венедіктова (829) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+11
Чому вони не арештовані?
І де Медведчук?
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29.03.2022 21:08
+6
втеча медведчука, можливо, була однією (але не єдиною) з умов початку переговорів
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29.03.2022 21:13
+6
Кримінальних справ проти "слуг народу " чекають люди . А вони будуть . І в тому числі - за державну зраду .
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29.03.2022 21:18
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Чому вони не арештовані?
І де Медведчук?
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29.03.2022 21:08 Відповісти
втеча медведчука, можливо, була однією (але не єдиною) з умов початку переговорів
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29.03.2022 21:13 Відповісти
цілком згідний, він не втікавв, його переправили. І Венікова там тоже вклалась. Час від часу нагадує про нього, щоб їй не "предявили"
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29.03.2022 21:34 Відповісти
Прикол в том что Метверчуку нужно больше бояться своего кума-*****, которого он кинул на бабки. И им кацапы займутся, потом. Так что Метверчуку безопаснее будет на украинской киче....
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29.03.2022 21:14 Відповісти
бо при владі, такі самі, раз ці не арештовані, інших варіантів, просто не може бути!
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29.03.2022 21:17 Відповісти
Напугала ежа голой жопой, когда уже почти все разбежались. А до войны можно было "поинтересоваться", в том числе и непонятными доходами и расходами или "вопросы решали" и "домовлялыся"?
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29.03.2022 21:11 Відповісти
очко государєвє, як завжди, дасть всим час, щоб втекти і вивезти все добро, яке було зароблено чесним та непосильним депутатським трудом, а потім підозри буде роздаати
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29.03.2022 21:16 Відповісти
змея решила свой хвост найти?
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29.03.2022 21:16 Відповісти
Кримінальних справ проти "слуг народу " чекають люди . А вони будуть . І в тому числі - за державну зраду .
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29.03.2022 21:18 Відповісти
С серьёзным видом дует щеки и хмурит брови. Какие колоссальные усилия прилагают прокуроры для поиска Кивы? Мелет что попало. Пока Кива в Москве, у этой генпрокурорши из-под носа лахнули Медведчук и Тупицкий. О величайшая из прокуроров.....
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29.03.2022 21:18 Відповісти
Ти би ***** ,,переговорниками'' поцікавилася чи може знову Порох винен в зливі ?
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29.03.2022 21:24 Відповісти
Походу тебе легче самому повеситься ,а то с головой совсем твоей плохо
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29.03.2022 21:50 Відповісти
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що прокурори не реєструватимуть кримінальні провадження проти депутатів ОПЗЖ без відповідних на те причин. Джерело:

Что означает: "Голосуйте правильно, а не то плохо будет!"
Новьіе штьіки для Слуг.
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29.03.2022 21:32 Відповісти
І правильно, а то пилятимуть ***** на якому сидять як ворони в певний період року.
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29.03.2022 21:36 Відповісти
Всіх хто був при владі 30років,на ножі,особливо суддів та прокурорів💀
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29.03.2022 21:38 Відповісти
Проснулась или кто-то дал пинка под зад
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29.03.2022 21:39 Відповісти
Ув'язнення на 10 років: у Верховній Раді хочуть карати тих, хто не законно покинув Україну.
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29.03.2022 22:07 Відповісти
https://lb.ua/news/2022/03/29/511544_spravoyu_pro_derzhavnu_zradu_proyshli.html
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30.03.2022 08:31 Відповісти
 
 