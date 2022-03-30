З Білорусі заборонили вивозити рис, борошно й макарони
Уряд Білорусі запроваджує тимчасову заборону на вивезення з республіки окремих видів товарів.
Про це повідомила прес-служба міністерства антимонопольного регулювання та торгівлі Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"Постановою запроваджено заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь рису, крупи та борошна грубого помелу з жита або ячменю, зерна злаків обробленого, макаронних виробів", - йдеться у повідомленні.
За офіційними даними, це зробили, щоб уникнути дефіциту й гарантувати продовольчу безпеку країни.
Постанова набирає чинності після її офіційного опублікування та діє протягом трьох місяців.
Раніше з 12 березня було продовжено на шість місяців введену раніше тимчасову заборону на вивезення пшениці та меслина, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, гречки, проса, тритикале та інших злаків, а також насіння ріпаку незалежно від країни походження.
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мудозв*н таргановусий
- "Только я взялся за яйца, масло пропало. Ну что это такое?"
Живут два диктатора-изгоя, Пупа и Лупа. И знают, что изгои, поэтому и держатся друг за друга - Лупа за Пупу, а Пупа за Лупу.
Не знаю, являются ли они производителями и экспортёрами этих товаров.
Если нет, то это прямо таки санкции против расии и предвестник талонов на продукты как в самой Беларуси, так и в будущем наросие.
Світ нажаль ніколи не хотів чути правду що фашисти це лише талановиті учні сраліна. Навіть гестапівці навчались в НКВС