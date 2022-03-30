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Новини
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З Білорусі заборонили вивозити рис, борошно й макарони

лукашенко

Уряд Білорусі запроваджує тимчасову заборону на вивезення з республіки окремих видів товарів.

Про це повідомила прес-служба міністерства антимонопольного регулювання та торгівлі Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Постановою запроваджено заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь рису, крупи та борошна грубого помелу з жита або ячменю, зерна злаків обробленого, макаронних виробів", - йдеться у повідомленні.

За офіційними даними, це зробили, щоб уникнути дефіциту й гарантувати продовольчу безпеку країни.

Постанова набирає чинності після її офіційного опублікування та діє протягом трьох місяців.

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Раніше з 12 березня було продовжено на шість місяців введену раніше тимчасову заборону на вивезення пшениці та меслина, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, гречки, проса, тритикале та інших злаків, а також насіння ріпаку незалежно від країни походження.

Автор: 

Білорусь (7922) продукти (1126)


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Топ коментарі
+19
А шо такоє???
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30.03.2022 06:55
+18
Вот теперь белорусы сидите и дрочите на портрет <*******
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30.03.2022 07:33
+17
Європа. 21 століття. Треба жити та радіти. Але два диктатори з "совком" головного мозку здатні пересрати життя сотням мільйонів людей. І як їх земля носить?!!
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30.03.2022 07:23
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А шо такоє???
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30.03.2022 06:55 Відповісти
Бульбаші - іуди , шо сі сталося ? Я вас питаю . У вас жеж війни нема і "стабільность" ... І "мудрий" фюрер на троні ... Кажіть шось , суки, не мовчіть !!!!
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30.03.2022 07:43 Відповісти
краще б ти в напрямку України зпборонив вильоти, пострали та вивіз армії
мудозв*н таргановусий
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30.03.2022 07:00 Відповісти
Так в них там з'явилось "м'ясо орка, охолоджене". Хай його і жруть....
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30.03.2022 09:27 Відповісти
Для нього зараз заборона на вівіз жрачки для голодної русні. яка вже починає тут затарювання, вже подвиг....
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30.03.2022 09:31 Відповісти
лука голодным не будет... зато будет время съездить к старику педофилу кабаю и узнать какая такая нквд сожгла хатынь, а не немецкие фошизды...
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30.03.2022 07:04 Відповісти
Мука и макароны: "бацька" решил устроить сябрам царский пикник.
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30.03.2022 07:05 Відповісти
А шо такое?! Таракан присоединился к санкциям цивилизации против Путина?
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30.03.2022 07:12 Відповісти
Как там "бацка" рассказывал о своих мерах руководством экономикой в самом начале карьеры(еще в 90-х):
- "Только я взялся за яйца, масло пропало. Ну что это такое?"
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30.03.2022 07:20 Відповісти
Європа. 21 століття. Треба жити та радіти. Але два диктатори з "совком" головного мозку здатні пересрати життя сотням мільйонів людей. І як їх земля носить?!!
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30.03.2022 07:23 Відповісти
В тему рімейк https://youtu.be/G1YKOxvvqr8 відомого жарту :

Живут два диктатора-изгоя, Пупа и Лупа. И знают, что изгои, поэтому и держатся друг за друга - Лупа за Пупу, а Пупа за Лупу.
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30.03.2022 10:01 Відповісти
І мінус шість мільярдів торгівлі з Україною... Це ядерний удар по економіці бульбостану!
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30.03.2022 07:23 Відповісти
Шо ***, картошка закінчилась?
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30.03.2022 07:33 Відповісти
Вот теперь белорусы сидите и дрочите на портрет <*******
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30.03.2022 07:33 Відповісти
Не хотіли годувати свою армію, годуйте тепер чужу.
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30.03.2022 07:36 Відповісти
І де ж столоваться будуть "братья-славяне""кацапоїдні
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30.03.2022 07:40 Відповісти
Орки ітак всьо вивезуть з бульбостану!
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30.03.2022 07:42 Відповісти
Мабудь бульба в минулому році гарно вродила раз чык-чырык не заборонив її до вивозу.
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30.03.2022 08:10 Відповісти
Відкрию секрет : Білорусь давно імпортує картоплю з України .
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30.03.2022 08:15 Відповісти
В Білорусії контрафактний бізнес поставлений на державному рівні : вони купляють продукти по всьому світу , переклеюють етікетки і продають в кацапію. МЕЙД ІН БЕЛОРАШША . Так зявились білоруські креветки , білоруський хамон , дорблю ,лосось ... БЕЛАЯ БЯРЬОЗА воопшим .
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30.03.2022 08:21 Відповісти
Вчера ты такой экспортируешь креветки, а сегодня уже не хватает макарон
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30.03.2022 08:15 Відповісти
Чего все так накинулись? У них есть своя земля, свои трактора, удобрения, ГСМ. Обеспечение продовольственной безопасности, это не преступление.
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30.03.2022 08:20 Відповісти
Тільки совісті нема ...
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30.03.2022 08:23 Відповісти
Миром правит желудок. А совесть это понятие философское. Еда, жильё, бельё, тепло, и крыша над головой. По большому счету, чего ещё человеку надо? Какой ещё совести не достаёт? Я серьёзно спрашиваю.
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30.03.2022 09:10 Відповісти
Я тобі не відповім . Не бачу резону взагалі...
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30.03.2022 09:40 Відповісти
- "Человек -желудок"
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30.03.2022 09:41 Відповісти
Я и сам догадываюсь. Иллюзии для тебя ценность. Ну и грызи свой ноутбук и смартфон на хлеб намазывай.
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30.03.2022 09:57 Відповісти
,,Еда, жильё, бельё, тепло, и крыша над головой,, а в Украине всего этого нет. Благодаря кацапски нацистам и их х**сосам белорусам. Меня должны волновать проблемы этих лядей?
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30.03.2022 10:24 Відповісти
Вообще то в мире намечается очередной голодомор. Ближний Восток, Южная Африка, да и Европа с Америкой и Китаем, требуют пшеницу, мясо, масло и муку с макаронами. Тебя конечно, эти проблемы не должны волновать. А вот президенты стран экспортёров, обязаны обеспечить свои народы достаточным количеством продуктов питания, а так же их сохранность и не разбазаривание. Пока существуют границы государств, будет и государственный эгоизм. Об этом речь.
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30.03.2022 10:43 Відповісти
Ой ой ой,а кто же это сделал?Есть ответ на этот вопрос?
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30.03.2022 11:04 Відповісти
Сами виноваты. Трахаться надо было с презервативом. Численность населения должна соответствовать кормовой базе. Нечего на шее у далёких стран сидеть. С какой стати их кто то кормить обязан? Вечно все недовольны. Тем макарон, этим газа не хватает. И желают они всё подешевле или вообще бесплатно.
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30.03.2022 12:48 Відповісти
Ты не ответил на вопрос--кто сделает голод?
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30.03.2022 13:35 Відповісти
Пожиратели пищи, всё сожрали, а никакого проса не посеяли.
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30.03.2022 16:03 Відповісти
А может твой е*нутый карлик *****? Под ваш одобряющий вой опущенных холопов
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30.03.2022 16:21 Відповісти
Непроданное за границу зерно, станет мясом и молоком, , а их надо будет перерабатывать, на мясомолочных заводах, делать тушонку, колбасу, пряники конфеты, на конвейеры потребуются всякие изделия нефтехимической, металлургической промышленности, так же упаковка, мешки, весы фасовка и прочее и прочее. Значит понадобится добыча руды, рельсы, тепловозы, экскаваторы, грузовики. Не будет безработицы, будет рост уровня жизни. А какая альтернатива? Зелёные бумажки? Или даже просто циферки на зарубежных компьютерах? Так те компьютеры запросто можно отформатировать, и труд колхозника будет пропащим. Ты сам думай, мне уже надоело объяснять простейшие вещи.
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30.03.2022 16:43 Відповісти
Может вам,кацапским нацистам вообще трахаться не надо? Или кастрация поголовно нужна.Что бы не несли Миру смерть,разрушения и голод.
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30.03.2022 13:45 Відповісти
Фе, бербено безчьисне, най бих щез у бердо ци у засколобину! Єдну скриптуру залишив-єс - аді, таку бо вуньичу плявзу, гет увесь люхт скабзував, бараба посоромний!
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30.03.2022 10:29 Відповісти
А вот когда запретит сверх-держава "белоруссия" и экспорт картофеля, а может даже перекроет свой пюре-провод в Европу - вот тогда и взвоют буржуины проклятые
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30.03.2022 08:26 Відповісти
Бульбопровід Гродно-Париж.
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30.03.2022 10:04 Відповісти
бЕЛОРУСЬ ДАЖЕ В 10-КУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАРТОфЕЛЯ НЕ ВХОДЯТ, они по потреблению на первых местах
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30.03.2022 12:12 Відповісти
В 10-ку производителей риса и макаронных изделий явно тоже не входит и даже больше - "пюре-провода" Бобруйск-Париж тоже не существует... Это рофл вообще-то был
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30.03.2022 12:17 Відповісти
Интересная новость.
Не знаю, являются ли они производителями и экспортёрами этих товаров.
Если нет, то это прямо таки санкции против расии и предвестник талонов на продукты как в самой Беларуси, так и в будущем наросие.
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30.03.2022 08:27 Відповісти
То есть - мокшам реально придётся жрать ягель...
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30.03.2022 08:52 Відповісти
А як хотіли сраліна ,матимете і ГУЛАГ і картки.
Світ нажаль ніколи не хотів чути правду що фашисти це лише талановиті учні сраліна. Навіть гестапівці навчались в НКВС
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30.03.2022 09:56 Відповісти
https://charter97.link/ru/news/2022/3/30/461353/
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30.03.2022 10:16 Відповісти
 
 