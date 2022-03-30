Кадиров про переговори: "Надо уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов"
Глава Чечні Рамзан Кадиров закликає владу РФ "повністю завершити почате", відмовившись від переговорів.
Відповідне аудіоповідомлення він опубліковав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Мое мнение – от этих переговоров никакого толка не будет", – сказав Кадиров.
За його словами, російська влада має "цілком закінчити розпочате".
"Надо уничтожить бендеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда можно принимать решение, что делать дальше", – заявив голова Чечні.
Топ коментарі
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Фашист кадиркін шукає знищіти нациків!? О це так!
Головний нацик і фащист це ж його сюзерен *****!
А ще категорично необхідно знищити рептілоїдів та зелених марсіан плямистої зовнішності. Во!
От же штирить болєзного!
Поэтому - застрелись **** бородатая...