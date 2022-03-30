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Кадиров про переговори: "Надо уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов"

кадыров

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликає владу РФ "повністю завершити почате", відмовившись від переговорів.

Відповідне аудіоповідомлення він опубліковав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Мое мнение – от этих переговоров никакого толка не будет", – сказав Кадиров.

За його словами, російська влада має "цілком закінчити розпочате".

"Надо уничтожить бендеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда можно принимать решение, что делать дальше", – заявив голова Чечні.

Дивіться: "Ахмат не сила, ахмат в гробу! Слава Украине!": громадянин Азербайджану, доброволець полку "Азов" нагадав Кадирову, хто він такий. ВIДЕО

Автор: 

Кадиров (527) перемовини (2846) Чечня (284) переговори з Росією (1055)


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Топ коментарі
+65
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30.03.2022 10:07
+54
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30.03.2022 10:00
+54
Батько наш Бандера, Україна мати

Ми за Україну будем воювати.
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30.03.2022 10:00
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30.03.2022 11:25 Відповісти
Сатана хоче знищіти д'явола!!😀
Фашист кадиркін шукає знищіти нациків!? О це так!

Головний нацик і фащист це ж його сюзерен *****!
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30.03.2022 11:22 Відповісти
Какой из тебя уничтожитель,балонка трусливая,это твою нацию столетиями мочит руzzкий московит,а ты им лижешь ноги,как последнее чмо позоря свой народ.
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30.03.2022 11:39 Відповісти
В заградотрядах "трудятся, не покладая рук"...
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30.03.2022 13:05 Відповісти
Все піздєц тобі кадиров,******** ,ти кінчений,жертва невдачного аборту. Степан Бандера,вже в дорозі до твого дому.Голову тобі скаженний zомбак він різати не буде,а от яйця ********** по самий корінь,щоб більше не родилось на світ,такої не людської блювотини.
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30.03.2022 11:45 Відповісти
Kremlewskaja kurwa!
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30.03.2022 11:47 Відповісти
передасту, дикому шайтану кадирову, коли його впіймають наші воїни, в глотку суці залити літр розтопленого до кипіння смальцю, і прикопати гниду в свинячій шкурі, даже ще живого.
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30.03.2022 11:48 Відповісти
Когда уже эту бибизяну завалят!
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30.03.2022 11:50 Відповісти
Так оно ж по России где то шарится, но изображает свое наличие на фронте.
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30.03.2022 12:05 Відповісти
Угу!
А ще категорично необхідно знищити рептілоїдів та зелених марсіан плямистої зовнішності. Во!
От же штирить болєзного!
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30.03.2022 11:54 Відповісти
... бЕндеровцев, нациков и шайтанов... А Бендеры то в чем провинились? А шайтаны (они же - чертики) должны быть зелененькие!
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30.03.2022 12:03 Відповісти
Don javno v narušenie šariata nepravilnye produkty na riuzge maner popivaet, raz už šaitany mereščatsia...
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30.03.2022 13:24 Відповісти
то просто застрелься , шайтан
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30.03.2022 12:07 Відповісти
А уничтожалка не сломается ?
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30.03.2022 12:12 Відповісти
Мы тоже ЗА то, что бы сначала здохли все 3/14дарасы!
Поэтому - застрелись **** бородатая...
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30.03.2022 12:51 Відповісти
какое же оно убогое
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30.03.2022 12:51 Відповісти
Рамзанка претендує на тепле місце жирика.
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30.03.2022 12:55 Відповісти
...на лікарняному ліжку 😂
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30.03.2022 13:00 Відповісти
Кадыров - позор чеченского народа.
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30.03.2022 13:28 Відповісти
А этому всё шайтаны везде видятся
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30.03.2022 13:28 Відповісти
Мало нам одного клована, ще один намалювався- каДИРкін. Ну і за що це нам?
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30.03.2022 13:41 Відповісти
Эту падлу свои же в своё время и его окружение на столбах подвесят
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30.03.2022 17:13 Відповісти
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