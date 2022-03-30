Кадиров про переговори: "Надо уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов"

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликає владу РФ "повністю завершити почате", відмовившись від переговорів.

Відповідне аудіоповідомлення він опубліковав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Мое мнение – от этих переговоров никакого толка не будет", – сказав Кадиров.

За його словами, російська влада має "цілком закінчити розпочате".

"Надо уничтожить бендеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда можно принимать решение, что делать дальше", – заявив голова Чечні.

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