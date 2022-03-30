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Кадыров о переговорах: "Надо уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов"

кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров призывает власти РФ "полностью завершить начатое", отказавшись от переговоров.

Соответствующее аудио-сообщение он опубликовал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Мое мнение – от этих переговоров никакого толка не будет", – сказал Кадыров.

По его словам, российские власти должны "полностью закончить начатое".

"Нужно уничтожить бендеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда можно принимать решения, что делать дальше", – заявил глава Чечни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем это от наших информаторов", - Буданов

Кадыров (801) переговоры (4910) Чечня (637) переговоры с Россией (938)


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Топ комментарии
+65
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30.03.2022 10:07
+54
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30.03.2022 10:00
+54
Батько наш Бандера, Україна мати

Ми за Україну будем воювати.
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30.03.2022 10:00
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30.03.2022 11:25 Ответить
Сатана хоче знищіти д'явола!!😀
Фашист кадиркін шукає знищіти нациків!? О це так!

Головний нацик і фащист це ж його сюзерен *****!
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30.03.2022 11:22 Ответить
Какой из тебя уничтожитель,балонка трусливая,это твою нацию столетиями мочит руzzкий московит,а ты им лижешь ноги,как последнее чмо позоря свой народ.
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30.03.2022 11:39 Ответить
В заградотрядах "трудятся, не покладая рук"...
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30.03.2022 13:05 Ответить
Все піздєц тобі кадиров,******** ,ти кінчений,жертва невдачного аборту. Степан Бандера,вже в дорозі до твого дому.Голову тобі скаженний zомбак він різати не буде,а от яйця ********** по самий корінь,щоб більше не родилось на світ,такої не людської блювотини.
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30.03.2022 11:45 Ответить
Kremlewskaja kurwa!
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30.03.2022 11:47 Ответить
передасту, дикому шайтану кадирову, коли його впіймають наші воїни, в глотку суці залити літр розтопленого до кипіння смальцю, і прикопати гниду в свинячій шкурі, даже ще живого.
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30.03.2022 11:48 Ответить
Когда уже эту бибизяну завалят!
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30.03.2022 11:50 Ответить
Так оно ж по России где то шарится, но изображает свое наличие на фронте.
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30.03.2022 12:05 Ответить
Угу!
А ще категорично необхідно знищити рептілоїдів та зелених марсіан плямистої зовнішності. Во!
От же штирить болєзного!
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30.03.2022 11:54 Ответить
... бЕндеровцев, нациков и шайтанов... А Бендеры то в чем провинились? А шайтаны (они же - чертики) должны быть зелененькие!
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30.03.2022 12:03 Ответить
Don javno v narušenie šariata nepravilnye produkty na riuzge maner popivaet, raz už šaitany mereščatsia...
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30.03.2022 13:24 Ответить
то просто застрелься , шайтан
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30.03.2022 12:07 Ответить
А уничтожалка не сломается ?
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30.03.2022 12:12 Ответить
Мы тоже ЗА то, что бы сначала здохли все 3/14дарасы!
Поэтому - застрелись **** бородатая...
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30.03.2022 12:51 Ответить
какое же оно убогое
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30.03.2022 12:51 Ответить
Рамзанка претендує на тепле місце жирика.
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30.03.2022 12:55 Ответить
...на лікарняному ліжку 😂
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30.03.2022 13:00 Ответить
Кадыров - позор чеченского народа.
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30.03.2022 13:28 Ответить
А этому всё шайтаны везде видятся
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30.03.2022 13:28 Ответить
Мало нам одного клована, ще один намалювався- каДИРкін. Ну і за що це нам?
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30.03.2022 13:41 Ответить
Эту падлу свои же в своё время и его окружение на столбах подвесят
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30.03.2022 17:13 Ответить
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