Кадыров о переговорах: "Надо уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов"

Глава Чечни Рамзан Кадыров призывает власти РФ "полностью завершить начатое", отказавшись от переговоров.

Соответствующее аудио-сообщение он опубликовал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Мое мнение – от этих переговоров никакого толка не будет", – сказал Кадыров.

По его словам, российские власти должны "полностью закончить начатое".

"Нужно уничтожить бендеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда можно принимать решения, что делать дальше", – заявил глава Чечни.

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