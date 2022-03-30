Зеленський провів перемовини зі спадковим принцом ОАЕ щодо продовольчої безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Спадкоємним принцом ОАЕ Абу-Дабі Мохамедом бін Зайедом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Продовжив діалог зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі Мохамедом бін Зайедом. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Подякував за гуманітарну допомогу народу України. Відзначив підтримку з боку ОАЕ в межах ООН", - підкреслюється у повідомленні.

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