Зеленський провів перемовини зі спадковим принцом ОАЕ щодо продовольчої безпеки
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Спадкоємним принцом ОАЕ Абу-Дабі Мохамедом бін Зайедом.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері Зеленського.
"Продовжив діалог зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі Мохамедом бін Зайедом. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Подякував за гуманітарну допомогу народу України. Відзначив підтримку з боку ОАЕ в межах ООН", - підкреслюється у повідомленні.
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Зя не Ви, він невіддасть,він останнє тиритиме. Нетой типаж
Было бы у нас СБУ за день можно было бы выявить пол сотни путинских прихвостней,
Кому подякувати?
Щось знову крутиться прізвище на букву З
Ох и дебилы "Обговорили проблематику продовольчої безпеки."
ОАЭ - мировой экспортер продовольствия в мире! Не знали? Отож
Це - перехід України у зону впливу Росії. Рівно те, чого хотів Хйло. Це матиме наслідком руйнуванням реформ і неухвалення нових. А потім, з часом - і нове захоплення Росією.
А розповіді про ту саму "5 статтю НАТО" тобто гарантії колективного захисту, але без членства в Альянсі, а просто з боку США і ко - це білий шум без наслідків. Навіть якщо на папері це звучатиме красиво, то за деякий час виявиться, що ми маємо єдиного гаранта - Росію. Он зараз вона вже тренується бути у такій ролі, "закриваючи небо".
І ця спецоперація, яку ми бачимо зараз, мені геть не до вподоби.
1) Спершу створити наперед хибні очікування, що НАТО має воювати за нас у небі;
2) потім гучно обуритися, звинуватити НАТО в порушенні неясно чого;
3) потім на цій підставі почати просувати нарратив про "слабке НАТО", руйнуючи рекордно високу суспільну підтримку;
<<ми зараз тут>>
4) далі почати тестувати таку "переможну" домовленість;
5) і нарешті капітулювати, видавши капітуляцію за перемогу.
П.5 ще не стався.
Але закривати очі на те, що відбувається, я не хочу і не планую».
у нашому небі. А потім позорно здриснуло у кущі.
Це все зелені нагнітали.
За ті, що проводили розвідку (дрони, розвідники), я мовчу.
Вот как раз осенью и соснут, и пойдет там у них целая череда "арабских вёсен", ибо у бедуинов элеваторов нет, и жрут он прямо с пароходов. И в первую очередь это касается Ливана с Сирией, и Египта с Алжиром. А индусы пусть росийскую нефть пьют - она питательная.
эти с*ки воздержались при 1ом голосовании!!! что он несет?