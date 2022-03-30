УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10471 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 211 27

Зеленський провів перемовини зі спадковим принцом ОАЕ щодо продовольчої безпеки

оаэ

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Спадкоємним принцом ОАЕ Абу-Дабі Мохамедом бін Зайедом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Продовжив діалог зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі Мохамедом бін Зайедом. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Подякував за гуманітарну допомогу народу України. Відзначив підтримку з боку ОАЕ в межах ООН", - підкреслюється у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен обговорив з ОАЕ ескалацію з боку Росії на кордонах України

Автор: 

Зеленський (23659) ОАЕ (332) продовольство (337)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
зеля работает. Слава Украине! позор чмошникам на форумах.
показати весь коментар
30.03.2022 20:40
+5
https://www.facebook.com/sergio.kyiv.ua?__cft__[0]=********************************-IHlReqFzt6XFAPhXOVQUmJUKj7A2UlW66XykCeVJlLa2XbKwe2y0pwHL_zFtfTRTv01urq6DKmJno-LHAkfiXPc8_XmTOKn5Kbe2l2r4H3Qxc_iqU5gS2oxbQWrNFC8epJ1f4QpE9qEiw&__tn__=-]K-y-R Сергій Сидоренко «Відмова від НАТО - це червона лінія, яка має знімати "мораторій на критику" влади. Якщо це ухвалять - це буде наша капітуляція, але повільна, відкладена.

Це - перехід України у зону впливу Росії. Рівно те, чого хотів Хйло. Це матиме наслідком руйнуванням реформ і неухвалення нових. А потім, з часом - і нове захоплення Росією.

А розповіді про ту саму "5 статтю НАТО" тобто гарантії колективного захисту, але без членства в Альянсі, а просто з боку США і ко - це білий шум без наслідків. Навіть якщо на папері це звучатиме красиво, то за деякий час виявиться, що ми маємо єдиного гаранта - Росію. Он зараз вона вже тренується бути у такій ролі, "закриваючи небо".

І ця спецоперація, яку ми бачимо зараз, мені геть не до вподоби.

1) Спершу створити наперед хибні очікування, що НАТО має воювати за нас у небі;

2) потім гучно обуритися, звинуватити НАТО в порушенні неясно чого;

3) потім на цій підставі почати просувати нарратив про "слабке НАТО", руйнуючи рекордно високу суспільну підтримку;

<<ми зараз тут>>

4) далі почати тестувати таку "переможну" домовленість;

5) і нарешті капітулювати, видавши капітуляцію за перемогу.

П.5 ще не стався.

Але закривати очі на те, що відбувається, я не хочу і не планую».
показати весь коментар
30.03.2022 20:44
+5
Ти краще візьми кайло і відкопуй з-під асфальту українську ППО.
показати весь коментар
30.03.2022 20:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.newsru.co.il/israel/30mar2022/talks_503.html І Шефір також. Квартал-95 рулить!
показати весь коментар
30.03.2022 20:39 Відповісти
Куди сплавляти гумдопрмогу
показати весь коментар
30.03.2022 20:40 Відповісти
раздать кому нужно. я отдал все детское и что сейчас не нужно.
показати весь коментар
30.03.2022 20:42 Відповісти
Зю намл.принцу ОАЕ, гумдопомогу Україні,його дітям? В мене запаморочення!
Зя не Ви, він невіддасть,він останнє тиритиме. Нетой типаж
показати весь коментар
30.03.2022 21:04 Відповісти
зеля работает. Слава Украине! позор чмошникам на форумах.
показати весь коментар
30.03.2022 20:40 Відповісти
Тут куча кацапов сидит под видом патриотов, и старается по любому поводу в чём то обвинить Зеленского
Было бы у нас СБУ за день можно было бы выявить пол сотни путинских прихвостней,
показати весь коментар
30.03.2022 20:48 Відповісти
Давайте будемо зєлю хвалить. Дякуємо за війну, за розбиту Україну. Досить? Чи продовжувати хвалити?
показати весь коментар
30.03.2022 21:27 Відповісти
А чого СБУ немає?
Кому подякувати?
Щось знову крутиться прізвище на букву З
показати весь коментар
30.03.2022 21:54 Відповісти
Ти краще візьми кайло і відкопуй з-під асфальту українську ППО.
показати весь коментар
30.03.2022 20:49 Відповісти
"вона працюе"

Ох и дебилы "Обговорили проблематику продовольчої безпеки."

ОАЭ - мировой экспортер продовольствия в мире! Не знали? Отож
показати весь коментар
30.03.2022 21:24 Відповісти
https://www.facebook.com/sergio.kyiv.ua?__cft__[0]=********************************-IHlReqFzt6XFAPhXOVQUmJUKj7A2UlW66XykCeVJlLa2XbKwe2y0pwHL_zFtfTRTv01urq6DKmJno-LHAkfiXPc8_XmTOKn5Kbe2l2r4H3Qxc_iqU5gS2oxbQWrNFC8epJ1f4QpE9qEiw&__tn__=-]K-y-R Сергій Сидоренко «Відмова від НАТО - це червона лінія, яка має знімати "мораторій на критику" влади. Якщо це ухвалять - це буде наша капітуляція, але повільна, відкладена.

Це - перехід України у зону впливу Росії. Рівно те, чого хотів Хйло. Це матиме наслідком руйнуванням реформ і неухвалення нових. А потім, з часом - і нове захоплення Росією.

А розповіді про ту саму "5 статтю НАТО" тобто гарантії колективного захисту, але без членства в Альянсі, а просто з боку США і ко - це білий шум без наслідків. Навіть якщо на папері це звучатиме красиво, то за деякий час виявиться, що ми маємо єдиного гаранта - Росію. Он зараз вона вже тренується бути у такій ролі, "закриваючи небо".

І ця спецоперація, яку ми бачимо зараз, мені геть не до вподоби.

1) Спершу створити наперед хибні очікування, що НАТО має воювати за нас у небі;

2) потім гучно обуритися, звинуватити НАТО в порушенні неясно чого;

3) потім на цій підставі почати просувати нарратив про "слабке НАТО", руйнуючи рекордно високу суспільну підтримку;

<<ми зараз тут>>

4) далі почати тестувати таку "переможну" домовленість;

5) і нарешті капітулювати, видавши капітуляцію за перемогу.

П.5 ще не стався.

Але закривати очі на те, що відбувається, я не хочу і не планую».
показати весь коментар
30.03.2022 20:44 Відповісти
А ви що пропонуєте, який ваш варіант закінчити війну?
показати весь коментар
30.03.2022 20:50 Відповісти
как как, Не проиграть, вот как. ЗСУ и командование, рубимся до упора, иначе не надо было и начинать, приняли бы все условия, вошли бы в состав РФ, и забыли навсегда про свою идентичность, с целыми городами, без десятков тысяч смертей... а теперь уже всё, назад дороги нет
показати весь коментар
30.03.2022 20:59 Відповісти
Давайте чесно скажемо, що НАТО само створило хибні очікування, що буде воювати
у нашому небі. А потім позорно здриснуло у кущі.
показати весь коментар
30.03.2022 21:30 Відповісти
Не чула щоб НАТО щось обіцяло.
Це все зелені нагнітали.
показати весь коментар
30.03.2022 21:53 Відповісти
А не потрібно слухати, потрібно дивитися. Якого поца В-52 під рашистський кордон літали? Якого фіга 24.08 все НАТО над Києвом літало? Похизуватися?
показати весь коментар
31.03.2022 11:07 Відповісти
Проводили розвідку.
показати весь коментар
31.03.2022 11:15 Відповісти
В-52 це стратегічний бомбардувальник. І він літав аж до кордону з зайвохромосомними, що усіх заспокоювало та надавало впевненості. На повірку виявилось мильною бульбашкою.
За ті, що проводили розвідку (дрони, розвідники), я мовчу.
показати весь коментар
31.03.2022 11:29 Відповісти
Вичитав від Блінкена,що за 2.5 роки було 28 самітів Нато,починаючи з другої половини 2019 року від України не було навіть спостерігачів.А тут коли пізд.ець підкрався незаметно.Він згадав за Нато та ще й гонить,яке воно погане.
показати весь коментар
30.03.2022 21:04 Відповісти
самая лучшая помощь, которую может нам оказать гордый сын пустыни Мохаммед бин Зайед, да не истощатся его нефтяные поля и да минует климакс его жён и наложниц, это как можно скорее ********* рашку с нефтяного рынка, и купить нам пару тральщиков, а то к осени без зерна останется.
показати весь коментар
30.03.2022 21:19 Відповісти
Якщо чесно, то мені дуже хочеться, щоб багато "сильноозабочених" на заході та в Азії соснули не тільки лапу.
показати весь коментар
31.03.2022 11:33 Відповісти
"Соснут. Обязательно соснут. Но потом." (с)

Вот как раз осенью и соснут, и пойдет там у них целая череда "арабских вёсен", ибо у бедуинов элеваторов нет, и жрут он прямо с пароходов. И в первую очередь это касается Ливана с Сирией, и Египта с Алжиром. А индусы пусть росийскую нефть пьют - она питательная.
показати весь коментар
31.03.2022 11:55 Відповісти
ОАЕ не приєдналося до санкцій щодо русишшвайне.
показати весь коментар
30.03.2022 21:20 Відповісти
підтримку з боку ОАЕ в межах ООН ????

эти с*ки воздержались при 1ом голосовании!!! что он несет?
показати весь коментар
31.03.2022 00:46 Відповісти
Емірати, як одного ключових союзників рашки треба виключити з отримувачів української продукції, а не дякувати не зрозуміло за що
показати весь коментар
31.03.2022 11:04 Відповісти
 
 