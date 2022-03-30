Терехов закликає харківський бізнес поступово повертатися до роботи

Міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся до бізнесу із закликом поступово відновлювати роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав Терехов у відеозверненні, опублікованому в його телеграм-каналі.

"Місту і країні треба перезапустити економіку. Президент і уряд останніми тижнями значно спростили правила ведення бізнесу, суттєво знизили податкові ставки. Я прошу харківських підприємців: поступово повертайтеся до роботи", - підкреслив він.

"Так, зараз з багатьох причин неможливо зробити це в повному обсязі. Але у скороченому це можна зробити. Виходьте, працюйте, заробляйте, піднімайте економіку. На це чекає від вас Харків, цього чекає від вас Україна", - додав міський голова.

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За його словами, станом на 30 березня в результаті збройної агресії РФ у місті зруйновано 1531 об'єкт цивільної інфраструктури, зокрема 1292 житлові будинки, 70 шкіл, 54 дитячі садки, 16 лікарень та 239 адміністративних будівель.

"Ні зруйнованого міста, ні безвинно вбитих харків'ян – дорослих, дітей – ми з вами ніколи не забудемо", – наголосив Терехов.

Він зазначив, що говорив про це, виступаючи перед депутатами міськради Нюрнберга (Німеччина) міста, де пройшов процес над колишніми керівниками нацистської Німеччини.

"Те, що сьогодні робить Російська Федерація із мирним народом України, - це геноцид українського народу, війна на знищення української нації. Я впевнений, мине час і після нашої перемоги весь світ зробить висновки та військові злочинці, які розв'язали цю війну проти мирної України, будуть так само засуджені, як нацистські злочинці 1946 року", - сказав Терехов.

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