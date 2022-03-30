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Google створив фонд підтримки стартапів в Україні

гугл

Google створив спеціальний фонд підтримки стартапів в Україні Google for Startups Ukraine Support Fund розміром $5 млн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення старшого директора Google для стартапів Агнешки Гриневич-Бєнік в блозі компанії.

"Ця практична підтримка покликана допомогти українським підприємцям підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою громаду та будувати фундамент для післявоєнного економічного відновлення", - зазначила Гриневич-Бєнік.

Приблизно 50 українських компаній, що засновані впродовж 2022 року, зможуть розраховувати на фінансування у $100 тис. Також стартапи отримають підтримку менеджерів Google.

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"Фінансування – це лише один елемент підтримки, яка потрібна. Ми запросили українські стартапи використовувати варшавський кампус Google for Startups Campus як тимчасовий офіс.

Технологічні українські компанії стануть ключовими для відновлення української економіки, створення робочих місць і позитивного впливу на міста, в яких вони працюватимуть, переконані в Google.

Як раніше повідомлялося, компанія Google виділила $15 млн на допомогу Україні.

Автор: 

Google (701) стартап (237)


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Теж треба, економіка повинна працювати. Але для Гугла 5 лямів це копійки, може поки пристрілка?
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30.03.2022 22:00 Відповісти
тільки за цей місяць ми вже зібрали та передали на різні фонди допомоги Україні 35 млн доларів, не рахуючи іншої грошової та не грошової допомоги. також в Польщі будено створено новий Гугл клауд хаб який буде обслуговувати й Україну також вже скоро.
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30.03.2022 22:13 Відповісти
Дуже дякуємо за допомогу, вона нам зараз потрібна в любому вигляді, крім глубоких озабоченостей.
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30.03.2022 22:16 Відповісти
это серьезно. гугл это один из факторов когда завалились нокия. эти идиоты отказадись заключать контракт. и где нокия? правильно. в жопе.
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30.03.2022 22:07 Відповісти
а війну війною гугл все таки назве чи то дуже стрессова форма подачі інформації?
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30.03.2022 23:14 Відповісти
 
 