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Новини
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Уряд РФ дозволив імпорт товарів без дозволу правовласника

порт

Російський уряд узаконив паралельний імпорт окремих видів продукції, дозволивши їх ввезення до країни без дозволу правовласника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медуза з посиланням на прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.

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"Мета механізму – задовольнити попит на товари, що містять результати інтелектуальної діяльності. Досі їх не можна було продати на території нашої країни без дозволу правовласника", - сказав він.

Список продукції, яку можна буде ввозити до РФ у рамках паралельного імпорту, затверджуватиметься міністерством промисловості та торгівлі, повідомив глава уряду.

"Такий підхід дозволить гарантувати постачання товарів до Росії, у тому числі всупереч недружнім діям іноземних політиків", - додав Мішустін.

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Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну близько 300 великих міжнародних компаній, які працюють у різних сферах, заявили про припинення роботи на російському ринку, в тому числі постачання продукції до РФ.

імпорт (2586) росія (64895) санкції (11760)


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Топ коментарі
+21
ValerkaSo@valeriesavo

"Цікаво" орки відводять свої війська: в одному з сіл мого ОТГ вони пригнали камаз і тупо грузили туди все награбоване, що могли винести з домів - від посуду до холодильників.

Minerva Ἑστία@mrs_goodskaya

У нас одяг і білизну навіть вивозили і холодильник до бтр прив'язали. Дикий народ.

Невловима онука Григорія Сковороди на о. Зміїний@bentega_nevymov

Розказували знайомі з Білорусі, що вони там здають все це в магазини.

Yаna @yaaanaz

А ще демонтовували котли і унітази... Так, вам не здалось, УНІТАЗИ!
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30.03.2022 22:03
+21
Як завжди.Мародерять все,від історії,до товарів .Злодії голомшиві.
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30.03.2022 22:05
+19
Будуть красти?
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30.03.2022 22:00
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)))) Скрепа разрешила!
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30.03.2022 22:00 Відповісти
Я б навіть сказав: "всемілостіво повєлєвать соізволіла"...
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30.03.2022 22:04 Відповісти
Мне кажется что ***** построил в раше неосталинизм, и что интересно, многим это нравится.
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30.03.2022 22:36 Відповісти
Будуть красти?
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30.03.2022 22:00 Відповісти
А шо, паца сказал - паца сделал...
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30.03.2022 22:02 Відповісти
Як завжди.Мародерять все,від історії,до товарів .Злодії голомшиві.
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30.03.2022 22:05 Відповісти
Вроде бы Европа и США уже предупредили будущих посредников "контрабанды" серьезными проблемами.
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30.03.2022 22:15 Відповісти
Ну, кацапи вже робили заяву про те, що їм не потрібні авторські права. Тепер вони, мабуть, будуть ігнорувати патенти, ліцензії. тобто робити те, чим займалися в совку - красти
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30.03.2022 22:17 Відповісти
Гопота во всей красе...
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30.03.2022 22:01 Відповісти
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30.03.2022 22:03 Відповісти
ValerkaSo@valeriesavo

"Цікаво" орки відводять свої війська: в одному з сіл мого ОТГ вони пригнали камаз і тупо грузили туди все награбоване, що могли винести з домів - від посуду до холодильників.

Minerva Ἑστία@mrs_goodskaya

У нас одяг і білизну навіть вивозили і холодильник до бтр прив'язали. Дикий народ.

Невловима онука Григорія Сковороди на о. Зміїний@bentega_nevymov

Розказували знайомі з Білорусі, що вони там здають все це в магазини.

Yаna @yaaanaz

А ще демонтовували котли і унітази... Так, вам не здалось, УНІТАЗИ!
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30.03.2022 22:03 Відповісти
Імпортозамєщєніє -всьо?
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30.03.2022 22:03 Відповісти
Нет, это подвид импортозамещения.
Легальный импорт заменяется контробандой
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30.03.2022 22:39 Відповісти
На те схоже, що й не починалось воно ніколи:

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30.03.2022 22:56 Відповісти
Дибилы....
Во-первых, сейчас уйдут даже те, кому похер на смерти украинцев. Во-вторых, те кто уже ушли уже точно не вернутся никогда...
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30.03.2022 22:04 Відповісти
Шапито...
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30.03.2022 22:04 Відповісти
Тут і Сомалі може запровадити санкції
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30.03.2022 22:05 Відповісти
Abibas-2023

Десь читав, що ці недоумки вже почали подавати "внутрішньорашкинські" патентні заявки на реєстрацію торгівельних марок на зразок Audi, Sony та інших.
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30.03.2022 22:08 Відповісти
А,помните,какой-то их министр о лекарствах сказал:"У нас есть формулы этих препаратов(импортных)-будем сами делать" Ворьё оно и есть ворьё
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30.03.2022 22:09 Відповісти
Країна злодюг. Але на злодійстві Військового Молоха не втримаєш, прийде йому капец. А що ця країна-мавпа без бомби?
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30.03.2022 22:10 Відповісти
уряд мародерів, злодіїв і ВБИВЦЬ!
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30.03.2022 22:10 Відповісти
бандитская страна срана
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30.03.2022 22:13 Відповісти
Те, що у всьому світі називається "крадіжка", у кацапні називається "смєкалочка"
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30.03.2022 22:15 Відповісти
Орда будет заниматься импортом пиратских товаров. Все дальше назад в средневековье - к исконно русскому.
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30.03.2022 22:16 Відповісти
Паралельньій импорт... Спецоперация, хлопок, - лексикон вьіродков расширяется...
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30.03.2022 22:18 Відповісти
На державному рівні визнали, що є розумовідсталими крадіями і не можуть "задовольнити попит на товари, що містять результати інтелектуальної діяльності" в інший спосіб.
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30.03.2022 22:23 Відповісти
Сомали 2.0 )
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30.03.2022 22:27 Відповісти
Империя идет в разнос. Открытое пиратство. Значит будут аресты торгового флота рашисткой *********, подвижного состава РЖД и фур. Кто еще осмелится утверждать что путлеровская Расея цивилизованная страна?
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30.03.2022 22:37 Відповісти
А что, после всех опубликованных фактов изнасилований руснёй наших девчат, детей- кто-то ляпнет про "цивилизованность"?
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30.03.2022 23:32 Відповісти
в армии, где командиры насилуют подчиненных солдат шваброй, это не преступление
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31.03.2022 00:04 Відповісти
Ничего противозаконного в этом нет. Это называется "серый импорт" и всего навсего производителем снимается с себя ответственность за качество и производитель отказывает купившему в любом сервисном или гарантийном обслуживании. ВТО сам серый импорт не запрещает. С другой стороны это открывает широкую дорогу контрафактной продукции, т.е. под видом серого импорта будет ввозиться (или делаться на местах) полная фигня, но с крутой лейбой.
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30.03.2022 22:40 Відповісти
Ну да, ну да.
Труселя "абібас", зроблені в китайському гаражі, ще можна по сірому імпорту завезти.
А ось системну плату для виробництва "іскандера" чи БПЛА, це вже проблемка...
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30.03.2022 23:18 Відповісти
Москалики, навіть "тампакси" містять результати інтелектуальної діяльності. Може на ватку переходьте?
Скабєєва, Симонян, може на ватку???
Як в СРСР...
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30.03.2022 23:03 Відповісти
Прекрасно! Теперь совершенно законно можно копировать С-300, С-400 , Буки, Торы, Ил-76
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30.03.2022 23:08 Відповісти
Только вот нафиг оно кому-то нужно за пределами мокшанских болот...
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30.03.2022 23:12 Відповісти
Не копировать, а покупать у других стран, например, С-400 у Турции.
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30.03.2022 23:41 Відповісти
А "іскандери" взагалі із гівна будете робити. Із скрепного дєрмєца...
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30.03.2022 23:10 Відповісти
Ну, у них нет вариантов особо - производить они не могут даже краску чтобы себе деньги напечатать...
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30.03.2022 23:30 Відповісти
Треба російські товари заборонити ввозити в країни заходу, в тому числі нафту-газ.

Це більш дієва санкція.

І у росіян просто не буде нафто-доларів щоб купувати іноземні товари.
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31.03.2022 00:48 Відповісти
Гарантія на товари паралельного імпорту не розповсюджується.
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31.03.2022 00:49 Відповісти
Це тіпа їхні підприємці будуть виїжджати в Казахстан, купувати що їм треба, і потім продавати в Росії.
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31.03.2022 00:54 Відповісти
Це обхід санкцій, так не чесно.
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31.03.2022 01:23 Відповісти
рф-країна агресор,країна терорист,країна крадіїв та мародерів!
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31.03.2022 01:27 Відповісти
 
 