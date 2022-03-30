Уряд РФ дозволив імпорт товарів без дозволу правовласника
Російський уряд узаконив паралельний імпорт окремих видів продукції, дозволивши їх ввезення до країни без дозволу правовласника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медуза з посиланням на прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.
"Мета механізму – задовольнити попит на товари, що містять результати інтелектуальної діяльності. Досі їх не можна було продати на території нашої країни без дозволу правовласника", - сказав він.
Список продукції, яку можна буде ввозити до РФ у рамках паралельного імпорту, затверджуватиметься міністерством промисловості та торгівлі, повідомив глава уряду.
"Такий підхід дозволить гарантувати постачання товарів до Росії, у тому числі всупереч недружнім діям іноземних політиків", - додав Мішустін.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну близько 300 великих міжнародних компаній, які працюють у різних сферах, заявили про припинення роботи на російському ринку, в тому числі постачання продукції до РФ.
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"Цікаво" орки відводять свої війська: в одному з сіл мого ОТГ вони пригнали камаз і тупо грузили туди все награбоване, що могли винести з домів - від посуду до холодильників.
Minerva Ἑστία@mrs_goodskaya
У нас одяг і білизну навіть вивозили і холодильник до бтр прив'язали. Дикий народ.
Невловима онука Григорія Сковороди на о. Зміїний@bentega_nevymov
Розказували знайомі з Білорусі, що вони там здають все це в магазини.
Yаna @yaaanaz
А ще демонтовували котли і унітази... Так, вам не здалось, УНІТАЗИ!
Легальный импорт заменяется контробандой
Во-первых, сейчас уйдут даже те, кому похер на смерти украинцев. Во-вторых, те кто уже ушли уже точно не вернутся никогда...
Десь читав, що ці недоумки вже почали подавати "внутрішньорашкинські" патентні заявки на реєстрацію торгівельних марок на зразок Audi, Sony та інших.
странасрана
Труселя "абібас", зроблені в китайському гаражі, ще можна по сірому імпорту завезти.
А ось системну плату для виробництва "іскандера" чи БПЛА, це вже проблемка...
Скабєєва, Симонян, може на ватку???
Як в СРСР...
Це більш дієва санкція.
І у росіян просто не буде нафто-доларів щоб купувати іноземні товари.