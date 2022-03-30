Уряд РФ дозволив імпорт товарів без дозволу правовласника

Російський уряд узаконив паралельний імпорт окремих видів продукції, дозволивши їх ввезення до країни без дозволу правовласника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медуза з посиланням на прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.

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"Мета механізму – задовольнити попит на товари, що містять результати інтелектуальної діяльності. Досі їх не можна було продати на території нашої країни без дозволу правовласника", - сказав він.

Список продукції, яку можна буде ввозити до РФ у рамках паралельного імпорту, затверджуватиметься міністерством промисловості та торгівлі, повідомив глава уряду.

"Такий підхід дозволить гарантувати постачання товарів до Росії, у тому числі всупереч недружнім діям іноземних політиків", - додав Мішустін.

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Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну близько 300 великих міжнародних компаній, які працюють у різних сферах, заявили про припинення роботи на російському ринку, в тому числі постачання продукції до РФ.