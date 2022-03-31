На окупованій РФ території Луганської та Донецької областей вчителі масово відмовляються співпрацювати з окупантами, – правозахисник Лисянський

Окупаційні адміністрації оперативно впроваджують у школи та вузи захоплених міст Луганської та Донецької областей освіту РФ. Основний акцент роблять на викоріненні української мови, літератури, історії України. Для цього окупаційна влада хоча залучити місцевих викладачів.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією, що надходить з окупованої частини, там запроваджуються так звані уроки "денацифікації", які спрямовані на роз'яснення подій в Україні 2014-2022.

"Але окупанти сьогодні поки що неспроможні оперативно розпочати навчальний процес, бо на захоплених територіях вчителі масово відмовляються від співпраці з окупантами, у цьому є складність. Багато викладачів їдуть, а вчителі з Луганська чи Донецька не хочуть їхати у захоплені населені пункти", – каже Лисянський.

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Зараз російська влада розглядає можливість, щоб уроки "денацифікації" проводили в режимі онлайн вчителі з РФ.

При цьому депутат Держдуми Віктор Володацький заявляв, що треба якнайшвидше запроваджувати освітні російські програми, щоб змінити уявлення про Україну у дітей на окупованій території.