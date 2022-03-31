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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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На окупованій РФ території Луганської та Донецької областей вчителі масово відмовляються співпрацювати з окупантами, – правозахисник Лисянський

польша,школа

Окупаційні адміністрації оперативно впроваджують у школи та вузи захоплених міст Луганської та Донецької областей освіту РФ. Основний акцент роблять на викоріненні української мови, літератури, історії України. Для цього окупаційна влада хоча залучити місцевих викладачів.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією, що надходить з окупованої частини, там запроваджуються так звані уроки "денацифікації", які спрямовані на роз'яснення подій в Україні 2014-2022.

"Але окупанти сьогодні поки що неспроможні оперативно розпочати навчальний процес, бо на захоплених територіях вчителі масово відмовляються від співпраці з окупантами, у цьому є складність. Багато викладачів їдуть, а вчителі з Луганська чи Донецька не хочуть їхати у захоплені населені пункти", – каже Лисянський.

Читайте: У Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською мовою, - мер Федоров

Зараз російська влада розглядає можливість, щоб уроки "денацифікації" проводили в режимі онлайн вчителі з РФ.

При цьому депутат Держдуми Віктор Володацький заявляв, що треба якнайшвидше запроваджувати освітні російські програми, щоб змінити уявлення про Україну у дітей на окупованій території.

Автор: 

освіта (1297) школа (2203) вчитель (394) Лисянський Павло (100)


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Топ коментарі
+24
Сподіваюся, тепер кожний, хто ляпне про "угнєтєніє русского язика", відправиться за грати, вкупі з відповідними політиками...
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31.03.2022 12:03
+13
Zе-придурок, а ты все еще веришь что с кацапоидами можно договориться и они добровольно уйдут с Украины? Тогда обясни почему на окупированных территориях они открывают школы и начинают промывать нашим детям мозги? Враг явно не собирается уходить а наоборот строит плацдармы для дальнейшего наступления и выращивает для ето новое мясо. Курочка по зернышку тук-тук-тук, любимая поговорка *****. Тоесть, захватил кусок территории, попросил перемирие, закрепился, возобновил силы и пошел дальше.
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31.03.2022 12:14
+9
В обозримом будущем уроки денацификации станут частью образования в рф. 90% немцев в 1939 тоже верили в своего фюрера, окончательное решение украинского еврейского вопроса и денацификацию второсортных наций. А после войны их уже несколько десятилетйи чморят всем миром за фашизм. Все это ожидает русских.
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31.03.2022 12:16
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Сподіваюся, тепер кожний, хто ляпне про "угнєтєніє русского язика", відправиться за грати, вкупі з відповідними політиками...
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31.03.2022 12:03 Відповісти
у Німеччину саме такі евакуювалися. коли питаеш, чому не на рашку = мовчать.
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31.03.2022 13:18 Відповісти
"Денацифікація" = деукраїнізація, змоскальщення і т.д.
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31.03.2022 12:14 Відповісти
Це і мається на увазі: змоскальщення або знищення, або вичавлення з окупованих територій та завоз до них кацапскіх чурок піздоглазих.
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31.03.2022 12:44 Відповісти
"денацифікація" = деукраїнізація = етноцид = геноцид
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31.03.2022 18:56 Відповісти
Zе-придурок, а ты все еще веришь что с кацапоидами можно договориться и они добровольно уйдут с Украины? Тогда обясни почему на окупированных территориях они открывают школы и начинают промывать нашим детям мозги? Враг явно не собирается уходить а наоборот строит плацдармы для дальнейшего наступления и выращивает для ето новое мясо. Курочка по зернышку тук-тук-тук, любимая поговорка *****. Тоесть, захватил кусок территории, попросил перемирие, закрепился, возобновил силы и пошел дальше.
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31.03.2022 12:14 Відповісти
В обозримом будущем уроки денацификации станут частью образования в рф. 90% немцев в 1939 тоже верили в своего фюрера, окончательное решение украинского еврейского вопроса и денацификацию второсортных наций. А после войны их уже несколько десятилетйи чморят всем миром за фашизм. Все это ожидает русских.
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31.03.2022 12:16 Відповісти
прикинь приходят чуваки с автоматами выкидывают все учебники про украину и все должны радоваться мордорским правилам
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31.03.2022 12:39 Відповісти
Москаль добровільно не піде, інакше не став би такого робити. Захоплені території сходу і півдня вони вже вважають своїми (на відміну від Київської, Сумської, Чернігівської областей), тому навезли своїх поліцаїв, вчителів і т.д. та намагаються якнайшвидше викорінити все українське.

Ця падла розуміє лише силу, тому їх потрібно знищувати на кожному кроці, на окупованих територіях розгорнути партизанський рух.

І ше одне: всі ці перемовини лиш ширма, щоб не збільшували санкції.
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31.03.2022 12:49 Відповісти
Тому - мови про те , що буде мир без Донетчини , Луганщини і Криму - не може бути !!!
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31.03.2022 13:01 Відповісти
 
 