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Російські хакери намагалися атакувати НАТО і збройні сили Східної Європи, - Google

хакер

Російські хакери нещодавно намагалися проникнути в мережі НАТО і збройні сили деяких східноєвропейських країн. Дані оприлюднила групи аналізу загроз Google.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Google.

У звіті не говориться, які збройні сили стали мішенню в ході того, що Google назвав "кампаніями з фішингу облікових даних", які були запущені базується в Росії групою під назвою Coldriver або Callisto.

"Ці кампанії були відправлені з використанням нещодавно створених облікових записів Gmail на облікові записи, відмінні від Google, тому ймовірність успіху цих кампаній невідома", - йдеться у звіті.

У 2019 році фінська компанія з кібербезпеки F-Secure Labs описала Callisto як невстановленого і просунутого зловмисника, "зацікавленого в зборі розвідувальних даних, пов'язаних із зовнішньою політикою і політикою безпеки" в Європі.

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Група також націлилася на центр передового досвіду НАТО, йдеться в звіті Google без будь-яких подробиць.

У своїй заяві НАТО не зверталася безпосередньо до звіту Google, але зазначила: "Ми щодня спостерігаємо зловмисну кіберактивність".

"Центри передового досвіду НАТО працюють разом з Північноатлантичним союзом, але вони не є частиною НАТО як такої. Ми підтримуємо з ними зв'язок з цього питання", - йдеться в заяві.

Автор: 

НАТО (6408) хакер (1345) кібербезпека (1161)


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Топ коментарі
+6
Удалите российское ПО: Kasperski антивирус, Qiwi кошелек, 1C, Geekbrains, особенно проверьте Mail ru, Yandex они могут устанавливаться вместе с другими программами. ФСБ и хакеры используют сейчас ВСЕ российские программы для слежки.
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31.03.2022 13:40
+5
хотели порнхаб заблокировать для сотрудников НАТО? по привычке воронеж остался без порнхаба
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31.03.2022 13:30
+4
намагались атакувати НАТО але по звичці розбомбили воронєж....?!)
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31.03.2022 13:28
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намагались атакувати НАТО але по звичці розбомбили воронєж....?!)
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31.03.2022 13:28 Відповісти
хотели порнхаб заблокировать для сотрудников НАТО? по привычке воронеж остался без порнхаба
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31.03.2022 13:30 Відповісти
воронєжу і на армату з калібрами не привикать наярювать, на хер їм ті голі баби?..
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31.03.2022 13:42 Відповісти
голой жопой
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31.03.2022 13:33 Відповісти
Удалите российское ПО: Kasperski антивирус, Qiwi кошелек, 1C, Geekbrains, особенно проверьте Mail ru, Yandex они могут устанавливаться вместе с другими программами. ФСБ и хакеры используют сейчас ВСЕ российские программы для слежки.
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31.03.2022 13:40 Відповісти
нато и США в ответ ничего не могут сделать параше? нахер сидеть и тупо ждать, за ответку кибератаки карлик стрельнет ядреной бомбой чтоли
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31.03.2022 13:41 Відповісти
ну той що НАТО??
зробили висновки??
Знов "азабоченість"?
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31.03.2022 13:42 Відповісти
Фішинг. Тобто знайти технічну вразливість вони не можуть, залишається молитися, аби знайшовся дурень, що проковтне принаду.
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31.03.2022 13:43 Відповісти
*руское дамашнее п*, *Восточно-европейские красавицы* - БЕСПЛАТНО, ОНЛАЙН
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31.03.2022 13:52 Відповісти
це вже можна розглядати як атаку на країни Нато?
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31.03.2022 13:47 Відповісти
В российских кинотеатрах покажут «Бумер» и «Бумер 2» Импортозамещение меда на говно идёт полным ходом
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31.03.2022 14:00 Відповісти
Виртуальные олигофрены прямой извилиной хотели покорить мир.
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31.03.2022 14:38 Відповісти
 
 