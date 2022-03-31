Британія передала Україні понад 5 мільйонів одиниць медзасобів та обладнання
Велика Британія вже передала Україні 5,29 мільйона одиниць медичних засобів та обладнання, щоб допомогти країні впоратися з надзвичайною ситуацією, викликаною військовим вторгненням Росії, і врятувати десятки тисяч життів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт британського уряду.
Зазначається, що напередодні до України відправили 13-й вантаж із апаратами штучної вентиляції легень та іншими медичними засобами. Предмети, включно з життєво важливими ліками, матеріалами для перев’язок та обладнання для інтенсивної терапії, були подаровані Національною службою охорони здоров'я Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії і доставлені за призначенням.
За словами міністра охорони здоров’я країни Саджида Джавіда, передана допомога є частиною ширшої гуманітарної відповіді уряду на цю надзвичайну ситуацію.
"Від ліків та обладнання до продуктів харчування, генераторів, ковдр та гігієнічних наборів – ми співпрацюємо з урядом України, нашими надійними гуманітарними партнерами та друзями в регіоні, щоб допомогти тим, хто найбільше цього потребує", - заявила очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс.
З моменту початку російського вторгнення уряд Британії надав 400 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної та економічної допомоги Україні та сусіднім країнам та деяку зброю.
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