Італія розглядається як можливий гарант безпеки України, - Драгі
Італія може опинитися серед країн-гарантів виконання угод між Україною та Росією, заявив у четвер глава італійського уряду Маріо Драгі.
"Україна та Росія попросили, щоб Італія була гарантом виконання положень можливої угоди між ними", - заявив він під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Говорячи про нещодавню телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, Драгі повідомив, що під час бесіди "висловив упевненість, що для вирішення ключових проблем потрібна зустріч Путіна з Зеленським".
"Путін відповів мені, що час для цього ще не настав", - додав прем'єр Італії. За словами Драгі, російський лідер пояснив йому, що наразі зарано говорити про припинення вогню в Україні.
Топ коментарі
+11 Михаил Дужик #512165
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+8 віктор федорович #394174
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+7 Петро Другий
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Та замочити треба цього підераса, а не компроміси шукати!