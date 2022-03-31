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Італія розглядається як можливий гарант безпеки України, - Драгі

драги,марио

Італія може опинитися серед країн-гарантів виконання угод між Україною та Росією, заявив у четвер глава італійського уряду Маріо Драгі.

"Україна та Росія попросили, щоб Італія була гарантом виконання положень можливої угоди між ними", - заявив він під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Говорячи про нещодавню телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, Драгі повідомив, що під час бесіди "висловив упевненість, що для вирішення ключових проблем потрібна зустріч Путіна з Зеленським".

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"Путін відповів мені, що час для цього ще не настав", - додав прем'єр Італії. За словами Драгі, російський лідер пояснив йому, що наразі зарано говорити про припинення вогню в Україні.

Автор: 

Італія (1564) гарантія (267) Драгі (60)


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Топ коментарі
+11
Почему в гаранты аж бегом лезут явные и тайные симпатики Кремля. Завтра услышим голос Орбана?
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31.03.2022 17:13
+8
Завтра будуть Придністров'я, Абхазія та Південна Осетія.
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31.03.2022 17:14
+7
А які санкції передбачені за невиконання? І від кого?
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31.03.2022 17:10
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31.03.2022 17:08 Відповісти
А які санкції передбачені за невиконання? І від кого?
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31.03.2022 17:10 Відповісти
И шо эти бравые вояки могут нам гарантировать? Пиццу с макаронами?
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31.03.2022 17:11 Відповісти
Чого лише пасту та піцу, ковбаса італійська дуже смачна, морозиво, різотто...)))
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31.03.2022 17:22 Відповісти
Я звичайну картоплю підсмажу так, що будь-який італієць нажереться і лусне
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31.03.2022 17:26 Відповісти
Почему в гаранты аж бегом лезут явные и тайные симпатики Кремля. Завтра услышим голос Орбана?
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31.03.2022 17:13 Відповісти
Завтра будуть Придністров'я, Абхазія та Південна Осетія.
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31.03.2022 17:14 Відповісти
вони економічно залежні. а рашка багата, кожен собі буде намогатися урвати кусок, за рашкіни гроші, а як до діла там потягнули, тут захворіє хтось, у віпустку пішли, канікули, рибний четверг, обіденна перерва, а там скажуть ми старалися але нічого не вийшло.
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31.03.2022 17:16 Відповісти
На другий день майбутнього військового конфлікту Московії з Україною десятки тисяч бравих італійських вояк будуть в Україні і вбиватимуть агресорів москалів? Хтось вірить в цю хйню? А які ще гарантії крім військової сили можуть зупинити кцпйо?
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31.03.2022 17:15 Відповісти
Гондурас, Зимбабве, Венесуэлу и Северный полюс - в гаранты!
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31.03.2022 17:17 Відповісти
Тільки штати можуть бути нашим гарантом і ніхто інший.
Якщо вони не беруться- нічого навіть говорити.
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31.03.2022 17:20 Відповісти
Гаранти тех саме що мад'ярський меморандум. Фейк. Мильна бульбашка. Вау! Бульбашка!
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31.03.2022 17:21 Відповісти
Чекаємо пропозицію мадярії...)))
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31.03.2022 17:24 Відповісти
Лише міцні збройні сили є гарантом безпеки України.
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31.03.2022 17:27 Відповісти
Окуеть. Англия признает сложность гарантии безопасности, и не видит себя в роли гаранта, а Макарония, исторически одна из самых коррумпированных стран мира, типа запросто. Традиции продажности Берлускони живы, живут и жить будут. ну или французский вариант с Саркози)
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31.03.2022 17:28 Відповісти
нужно перестать стрелять і пошукати мир в очах *****,на руках якого кров тисячі українців?
Та замочити треба цього підераса, а не компроміси шукати!
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31.03.2022 17:28 Відповісти
Штати і Британія якщо вірити новинам відмовляются показуючи цим що цей договір з гарантіями профанація.
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31.03.2022 17:30 Відповісти
Що завгодно, тільки не НАТО...
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31.03.2022 17:30 Відповісти
Уже ясно ,что «пу»преследует ЛИЧНЫЕ цели…и пока он их не достигнет ..о каких то переговорах или других политических решениях с ним обсуждать бесполезно..Он как слепой и глухой ,но ещё двигающийся уверенно идёт к краю пропасти.и пока он не будет на дне этой пропасти лежать мордой в грязь ,вряд ли что то изменится....
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31.03.2022 17:33 Відповісти
Да, а ещё Венгрия, Италия и кацапская Германия. Эти вояки смогут остановить *****, без сомнений
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31.03.2022 17:50 Відповісти
еще один гарантийный меморандум, со всякими гарантами, которые при первой возможности задний дадут, мотивируя тем что ну если нападут марсияне, тогда да, они гаранты, а против всяких расей, ми скузи...
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31.03.2022 17:54 Відповісти
Что это за издевательство?
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31.03.2022 18:00 Відповісти
Італійський гарант готовий присягнутися піцею на сніданок.
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31.03.2022 18:16 Відповісти
Гарантируют поставку моцареллы и макарон?
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31.03.2022 18:53 Відповісти
нет, наотрез откажутся закупать бананы из россии, и таким образом поставят на колени банановую отрасль эрефии
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31.03.2022 19:14 Відповісти
 
 