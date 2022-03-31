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Новости Война
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Италия рассматривается как возможный гарант безопасности Украины, - Драги

драги,марио

Италия может оказаться среди стран-гарантов выполнения соглашений между Украиной и Россией, заявил в четверг глава итальянского правительства Марио Драги.

"Украина и Россия попросили, чтобы Италия была гарантом выполнения положений возможного соглашения между ними", - заявил он на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Говоря о недавнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, Драги сообщил, что во время беседы "выразил уверенность, что для решения ключевых проблем нужна встреча Путина с Зеленским".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Василенко - Зеленскому по поводу переговоров с РФ: "Ни при каких обстоятельствах Россия не может быть государством-гарантом"

"Путин ответил мне, что время для этого еще не пришло", - добавил премьер Италии. По словам Драги, российский лидер объяснил ему, что пока рано говорить о прекращении огня в Украине.

Италия (1640) гарантия (154) Драги (48)


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Топ комментарии
+11
Почему в гаранты аж бегом лезут явные и тайные симпатики Кремля. Завтра услышим голос Орбана?
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31.03.2022 17:13
+8
Завтра будуть Придністров'я, Абхазія та Південна Осетія.
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31.03.2022 17:14
+7
А які санкції передбачені за невиконання? І від кого?
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31.03.2022 17:10
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*****-мопти...
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31.03.2022 17:08 Ответить
А які санкції передбачені за невиконання? І від кого?
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31.03.2022 17:10 Ответить
И шо эти бравые вояки могут нам гарантировать? Пиццу с макаронами?
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31.03.2022 17:11 Ответить
Чого лише пасту та піцу, ковбаса італійська дуже смачна, морозиво, різотто...)))
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31.03.2022 17:22 Ответить
Я звичайну картоплю підсмажу так, що будь-який італієць нажереться і лусне
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31.03.2022 17:26 Ответить
Почему в гаранты аж бегом лезут явные и тайные симпатики Кремля. Завтра услышим голос Орбана?
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31.03.2022 17:13 Ответить
Завтра будуть Придністров'я, Абхазія та Південна Осетія.
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31.03.2022 17:14 Ответить
вони економічно залежні. а рашка багата, кожен собі буде намогатися урвати кусок, за рашкіни гроші, а як до діла там потягнули, тут захворіє хтось, у віпустку пішли, канікули, рибний четверг, обіденна перерва, а там скажуть ми старалися але нічого не вийшло.
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31.03.2022 17:16 Ответить
На другий день майбутнього військового конфлікту Московії з Україною десятки тисяч бравих італійських вояк будуть в Україні і вбиватимуть агресорів москалів? Хтось вірить в цю хйню? А які ще гарантії крім військової сили можуть зупинити кцпйо?
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31.03.2022 17:15 Ответить
Гондурас, Зимбабве, Венесуэлу и Северный полюс - в гаранты!
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31.03.2022 17:17 Ответить
Тільки штати можуть бути нашим гарантом і ніхто інший.
Якщо вони не беруться- нічого навіть говорити.
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31.03.2022 17:20 Ответить
Гаранти тех саме що мад'ярський меморандум. Фейк. Мильна бульбашка. Вау! Бульбашка!
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31.03.2022 17:21 Ответить
Чекаємо пропозицію мадярії...)))
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31.03.2022 17:24 Ответить
Лише міцні збройні сили є гарантом безпеки України.
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31.03.2022 17:27 Ответить
Окуеть. Англия признает сложность гарантии безопасности, и не видит себя в роли гаранта, а Макарония, исторически одна из самых коррумпированных стран мира, типа запросто. Традиции продажности Берлускони живы, живут и жить будут. ну или французский вариант с Саркози)
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31.03.2022 17:28 Ответить
нужно перестать стрелять і пошукати мир в очах *****,на руках якого кров тисячі українців?
Та замочити треба цього підераса, а не компроміси шукати!
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31.03.2022 17:28 Ответить
Штати і Британія якщо вірити новинам відмовляются показуючи цим що цей договір з гарантіями профанація.
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31.03.2022 17:30 Ответить
Що завгодно, тільки не НАТО...
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31.03.2022 17:30 Ответить
Уже ясно ,что «пу»преследует ЛИЧНЫЕ цели…и пока он их не достигнет ..о каких то переговорах или других политических решениях с ним обсуждать бесполезно..Он как слепой и глухой ,но ещё двигающийся уверенно идёт к краю пропасти.и пока он не будет на дне этой пропасти лежать мордой в грязь ,вряд ли что то изменится....
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31.03.2022 17:33 Ответить
Да, а ещё Венгрия, Италия и кацапская Германия. Эти вояки смогут остановить *****, без сомнений
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31.03.2022 17:50 Ответить
еще один гарантийный меморандум, со всякими гарантами, которые при первой возможности задний дадут, мотивируя тем что ну если нападут марсияне, тогда да, они гаранты, а против всяких расей, ми скузи...
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31.03.2022 17:54 Ответить
Что это за издевательство?
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31.03.2022 18:00 Ответить
Італійський гарант готовий присягнутися піцею на сніданок.
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31.03.2022 18:16 Ответить
Гарантируют поставку моцареллы и макарон?
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31.03.2022 18:53 Ответить
нет, наотрез откажутся закупать бананы из россии, и таким образом поставят на колени банановую отрасль эрефии
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31.03.2022 19:14 Ответить
 
 