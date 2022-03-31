Италия рассматривается как возможный гарант безопасности Украины, - Драги

Италия может оказаться среди стран-гарантов выполнения соглашений между Украиной и Россией, заявил в четверг глава итальянского правительства Марио Драги.

"Украина и Россия попросили, чтобы Италия была гарантом выполнения положений возможного соглашения между ними", - заявил он на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Говоря о недавнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, Драги сообщил, что во время беседы "выразил уверенность, что для решения ключевых проблем нужна встреча Путина с Зеленским".

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"Путин ответил мне, что время для этого еще не пришло", - добавил премьер Италии. По словам Драги, российский лидер объяснил ему, что пока рано говорить о прекращении огня в Украине.