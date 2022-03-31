Українські воїни знищили групу окупантів із Абхазії

Українські військові ліквідували групу російських окупантів із самопроголошеної Абхазії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід.

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"Під час вчорашніх боїв українські воїни знищили представників підрозділів з 7-ї воєнної бази, яка дислокується на території самопроголошеної Абхазької республіки. Отже, чергова партія адептів російського фашистського режиму приєдналася до 17-тисячної черги на "пекельні розваги. Не хвилюйтеся, окупанти, всі отримають свої купони зі знижкою від ЗСУ. Тим більше, що вас там вже чекають кадирівці, кримські зрадники та ще багато рашистського непотребу ", — говориться в повідомленні.

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Раніше українська розвідка повідомила, що майже весь особовий склад однієї з батальйонних тактичних груп, сформованих зі складу 4-ї військової бази ЗС РФ у Південній Осетії, відмовився від участі у війні Росії проти України.