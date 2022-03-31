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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські воїни знищили групу окупантів із Абхазії

техніка

Українські військові ліквідували групу російських окупантів із самопроголошеної Абхазії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід.

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"Під час вчорашніх боїв українські воїни знищили представників підрозділів з 7-ї воєнної бази, яка дислокується на території самопроголошеної Абхазької республіки. Отже, чергова партія адептів російського фашистського режиму приєдналася до 17-тисячної черги на "пекельні розваги. Не хвилюйтеся, окупанти, всі отримають свої купони зі знижкою від ЗСУ. Тим більше, що вас там вже чекають кадирівці, кримські зрадники та ще багато рашистського непотребу ", — говориться в повідомленні.

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Раніше українська розвідка повідомила, що майже весь особовий склад однієї з батальйонних тактичних груп, сформованих зі складу 4-ї військової бази ЗС РФ у Південній Осетії, відмовився від участі у війні Росії проти України.

Абхазія (100) ЗСУ (7496)


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Топ коментарі
+52
это рузге спецура от туда их уже бутилизировали а это лут с них
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31.03.2022 17:17
+47
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1509509223507505156 1 ч



Правительство Испании направило в общей сложности десять самолётов с наступательным вооружением Украине
Об этом сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес.

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31.03.2022 17:17
+41
Ще одні поціновувачі кабздона відчалили
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31.03.2022 17:13
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Ще одні поціновувачі кабздона відчалили
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31.03.2022 17:13 Відповісти
Сколько же всякой нечисти сюда прёт...
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31.03.2022 17:13 Відповісти
Хо-ро-шо ,нема ума считай Груз 200...
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31.03.2022 17:13 Відповісти
Глупые козо..е..бы думали, что их с цветами будут встречать.
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31.03.2022 17:15 Відповісти
ще ці барани не навоювалися??? якого хера їм тут треба було??
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31.03.2022 17:15 Відповісти
это рузге спецура от туда их уже бутилизировали а это лут с них
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31.03.2022 17:17 Відповісти
По богатому
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31.03.2022 17:19 Відповісти
красивое
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31.03.2022 17:39 Відповісти
на черзі вірмени?
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31.03.2022 17:16 Відповісти
і донскіє каза̀кі.
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31.03.2022 17:32 Відповісти
еще сирийские наемники, хамас, игил, самалийске пираты..
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31.03.2022 17:51 Відповісти
Вообщем, союзники кацапии
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31.03.2022 18:01 Відповісти
Это были конкуренты абхазским абрекам в окучивании приехавших в Сухуми кацапских дам. Теперь аборигенным жителям будет проще, пока солдат убивают в Украине.
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31.03.2022 17:17 Відповісти
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1509509223507505156 1 ч



Правительство Испании направило в общей сложности десять самолётов с наступательным вооружением Украине
Об этом сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес.

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31.03.2022 17:17 Відповісти
************* пыздато, если это правда, Слава Эспании, Торреодорам Слава!
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31.03.2022 17:18 Відповісти
Vot ttakyje uze polucili protiv tankov,tam raznyje varianti ix jest.Ispanija ix delajet
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31.03.2022 17:23 Відповісти
Alcotán-100
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31.03.2022 17:46 Відповісти
Добродію Відасік!Дпсь ви пропали на кілька тижднів.Чи я помиляюсь?
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31.03.2022 19:30 Відповісти
.Dobrogo dnia.Ja nekuda nepropal,ja slezu kazdi den za novostiami.Slava Ukraine
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31.03.2022 20:01 Відповісти
Туристы епта Полюбовались красотами Украины Смертельно впечатлились
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31.03.2022 17:17 Відповісти
абхєзи...
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31.03.2022 17:18 Відповісти
Сволота! Вам не сиділось на місцях? За грошенятами приперли?І шо тепер?вам, дебілам, покращало?
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31.03.2022 17:18 Відповісти
грузини зможуть повернути свої території як тільки з своїм прокацапським урядом розберуться..
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31.03.2022 17:19 Відповісти
они ссыкуны, ничего не будет, у них там только *мирным путём*. ведь всем же известно что расия мирно всё возвращает, особенно маленьким государствам, вон Молдове уже всё вернули
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31.03.2022 17:20 Відповісти
2008 десяток кацапольотів збили...
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31.03.2022 17:28 Відповісти
ну сбить то сбили красавцы, но им после этого пуйло так засандалил, что у них проросийское правительство, и Михо Саакашвили в тюрьме... я конечно бы и рад ошибиться, если бы грузины щас Евромайдагн устроили и скинули прорусню, было бы круто!
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31.03.2022 17:40 Відповісти
По большей части "украинские инструкторы" на комплексах ПВО, которые мы им незадолго до войны продали. Кацапы уже тогда сильно агрились по этому поводу.
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31.03.2022 17:43 Відповісти
1н бтр перевертаний, знищели группу ...
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31.03.2022 17:19 Відповісти
это испуганый БТРчик, испугался Джавелина, и притворился мёртвым
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31.03.2022 17:38 Відповісти
Логично. Джавелин бьёт в крышу, а они ее надёжно спрятали от удара!
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31.03.2022 21:34 Відповісти
Вони туди пакують по 15 чоловік, як оселедців.
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31.03.2022 17:39 Відповісти
туди їм дорога!!!
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31.03.2022 17:21 Відповісти
а когда гондурас чесать будем?
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31.03.2022 17:22 Відповісти
Первая партия абхазского удобрения готова для посевных работ.
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31.03.2022 17:22 Відповісти
Арахамія?
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31.03.2022 17:23 Відповісти
Ні, він осетин. Доречі його співвітчизники виявились трошки розумніші і автостопом поїхали на батьківщину.
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31.03.2022 17:37 Відповісти
вроде фамилия на ия грузинские
и у грузин из абхазетии много таких фамилий

а у осетин часто оев фамилии
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31.03.2022 18:43 Відповісти
Мегрели - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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31.03.2022 19:13 Відповісти
Среди них с фамилией Агрохимия никого не было? А жаль...
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31.03.2022 17:29 Відповісти
родичі Агрохімії є ?
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31.03.2022 17:31 Відповісти
земляки *****.
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31.03.2022 19:04 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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31.03.2022 18:04 Відповісти
Гарні соняхи цього року вродять
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31.03.2022 19:12 Відповісти
 
 