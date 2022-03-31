США запровадили санкції проти 13 російських фізосіб і 21 компанії

США в четвер запровадили нові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, націлені на технологічні компанії, щоб запобігти ухиленню РФ від санкцій та купівлю нею критично важливих західних технологій.

Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США, інфоромує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відомство дозволило застосування санкцій проти аерокосмічної, морської та електронної галузей російської економіки.

Як зазначається, Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США внесло до санкційного списку 13 фізичних осіб і 21 компанію з росії. Зокрема, під обмеження потрапили підприємства "Сернія Інжиніринг", "Сертал", НДІ "Вектор", АТ "Мікрон" та інші.

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Серед осіб, включених до списку санкцій, опинилися росіяни, пов'язані з компаніями, які потрапили під санкції.

"Росія не тільки продовжує порушувати суверенітет України своєю неспровокованою агресією, але й посилила свої атаки, завдаючи ударів по мирних жителях і населених пунктах. Ми продовжуватимемо націлювати на військову машину путіна санкції з усіх боків, поки ця безглузда війна не закінчиться", – заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

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