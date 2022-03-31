Окупанти відходять із Київщини, про Чернігівщину говорити зарано, – Денисенко

Росіяни справді відводять свої сили на Київщині, але наразі важко говорити про те, що відбувається серйозне відведення окупаційних військ на Чернігівщині.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони справді відводять (свої сили) на Київщині, але поки що тяжко говорити про те, що відбувається серйозне відведення на Чернігівщині. Поки що там це більше схоже на ротацію або перегрупування, тому поки дивимося за Чернігівщиною", - поінформував він.

Денисенко нагадав, що раніше росіяни зібрали представників Чорнобильської АЕС, працівників, які працювали на цьому об’єкті, і сповістили їх про те, що вони відходять.

"І справді, вони покидають і місто Славутич, і станцію. І по суті ми наразі можемо говорити, що справді росіяни покидають Чорнобильську зону. Будемо сподіватися, що вони перетнуть кордон український (і підуть до РФ. – Ред.)", - уточнив він.

Відповідаючи на питання, чому вони так роблять, радник глави МВС України зауважив, що щодо цього можна говорити про кілька причин.

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За його словами, однією з цих причин є те, що наразі фактично можна побачити певний відхід росіян з Київщини у багатьох місцях.

"Другий момент – це те, що саме у тому контингенті, який знаходився на Чорнобильській станції, у цій зоні, велика кількість особового складу (російських військових. – Ред.) отримали опромінення після того, як копали траншеї і окопи у Рудому лісі. Тобто, вони отримали там опромінення і, я думаю, що серед цього контингенту почалася радіаційна паніка, назвемо це так. Думаю, що просто тримати цих людей далі навряд чи була б можливість у керівництва їхніх відповідних підрозділів", - зазначив Денисенко.

Окремо він уточнив, що наразі ключові бої все ж таки переносяться у бік Маріуполя і в бік умовно між Ізюмом і Волновахою.

"Уже зараз можемо говорити, що багато в чому прихована мобілізація була провалена. У багатьох регіонах вона реально провалена. У багатьох реально вона йде з величезним скрипом. Вони (росіяни. - Ред.) не хочуть воювати, вони не хочуть поки що самі йти на цю війну. Тобто, у цьому питанні наша інформаційна атака досягла великих успіхів", - додав він.

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