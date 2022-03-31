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Новини Війна
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Окупанти відходять із Київщини, про Чернігівщину говорити зарано, – Денисенко

рф,армія,окупанти

Росіяни справді відводять свої сили на Київщині, але наразі важко говорити про те, що відбувається серйозне відведення окупаційних військ на Чернігівщині.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони справді відводять (свої сили) на Київщині, але поки що тяжко говорити про те, що відбувається серйозне відведення на Чернігівщині. Поки що там це більше схоже на ротацію або перегрупування, тому поки дивимося за Чернігівщиною", - поінформував він.

Денисенко нагадав, що раніше росіяни зібрали представників Чорнобильської АЕС, працівників, які працювали на цьому об’єкті, і сповістили їх про те, що вони відходять.

"І справді, вони покидають і місто Славутич, і станцію. І по суті ми наразі можемо говорити, що справді росіяни покидають Чорнобильську зону. Будемо сподіватися, що вони перетнуть кордон український (і підуть до РФ. – Ред.)", - уточнив він.

Відповідаючи на питання, чому вони так роблять, радник глави МВС України зауважив, що щодо цього можна говорити про кілька причин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти залишають ЧАЕС, - Енергоатом

За його словами, однією з цих причин є те, що наразі фактично можна побачити певний відхід росіян з Київщини у багатьох місцях.

"Другий момент – це те, що саме у тому контингенті, який знаходився на Чорнобильській станції, у цій зоні, велика кількість особового складу (російських військових. – Ред.) отримали опромінення після того, як копали траншеї і окопи у Рудому лісі. Тобто, вони отримали там опромінення і, я думаю, що серед цього контингенту почалася радіаційна паніка, назвемо це так. Думаю, що просто тримати цих людей далі навряд чи була б можливість у керівництва їхніх відповідних підрозділів", - зазначив Денисенко.

Окремо він уточнив, що наразі ключові бої все ж таки переносяться у бік Маріуполя і в бік умовно між Ізюмом і Волновахою.

"Уже зараз можемо говорити, що багато в чому прихована мобілізація була провалена. У багатьох регіонах вона реально провалена. У багатьох реально вона йде з величезним скрипом. Вони (росіяни. - Ред.) не хочуть воювати, вони не хочуть поки що самі йти на цю війну. Тобто, у цьому питанні наша інформаційна атака досягла великих успіхів", - додав він.

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Автор: 

армія рф (17185) Київська область (4003) ЧАЕС (537) Чернігівщина (1584) Денисенко Вадим (119)


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Топ коментарі
+17
Я очень извиняюсь)) Да, мы жестокие. По отношению к врагу. И наша жесть будет только усиливаться.
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31.03.2022 19:23
+11
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31.03.2022 19:22
+6
Да что то нихрена они не отводят раз Гостомель, Димер, Буча и тд. забиты рашистскими войсками. К тому же нельзя им давать просто так уйти. Они все будут переброшены под Мариуполь и на дамбас где их будет труднее уничтожать чем в лесах Киевской и Черниговской области
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31.03.2022 19:27
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31.03.2022 19:22 Відповісти
Ничего не пойму, один говорит выходят, другой говорит что в Буче и Гостомеле их полно. Это новости практически одна за одной в ленте. Откуда выходят и куда? Надеюсь если выходят то их артой провожают.
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31.03.2022 19:22 Відповісти
Есть информация которую доводят до людей. А есть реальность. Судя по десяткам сегодняшних фотографий с Гостомеля и Бучи оккупантов там не видно. Возможно они еще где-то остались, конечно. Но никто бы просто так не ходил по улицам и не делал такого количества фото если бы там были серъезные бои.
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31.03.2022 19:47 Відповісти
Я очень извиняюсь)) Да, мы жестокие. По отношению к врагу. И наша жесть будет только усиливаться.
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31.03.2022 19:23 Відповісти
Це таке цій самці відпрвили? Муженька повернули?
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31.03.2022 19:30 Відповісти
Да что то нихрена они не отводят раз Гостомель, Димер, Буча и тд. забиты рашистскими войсками. К тому же нельзя им давать просто так уйти. Они все будут переброшены под Мариуполь и на дамбас где их будет труднее уничтожать чем в лесах Киевской и Черниговской области
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31.03.2022 19:27 Відповісти
У нас нет возможности уничтожить их одномоментно. Да если бы они там стояли то каждый день по десятку техники уничтожалось бы, но там было около тысячи единиц бронетехники. И чтобы все это уничтожить потребовались бы месяцы, если не годы учитывая возможность ротации.
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31.03.2022 19:51 Відповісти
Чого в нас одні якісь радникі без відповідальності. Коли вже будуть офіційні особи, а не якісь радники радників типу на безоплатній основі.
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31.03.2022 19:29 Відповісти
Это не отход ,это бегство ,надо ДОБИВАТЬ и сейчас это можно сделать !
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31.03.2022 19:29 Відповісти
Чем? Вы смотрели хотя бы одно видео зачистки населенных пунктов? Сколько нашей бронетехники используется и сколько стоит уничтоженной? Я думаю любой здравомыслящий человек способен сделать выводы.
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31.03.2022 19:53 Відповісти
Нет ,видео с ВатаТВ я не смотрю а техники вашей ватной действительно ************ до *** и трошки ..
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31.03.2022 20:37 Відповісти
В Телеграме полно видео, в Тиктоке еще больше прямо от бойцов ВСУ с передовой. На Вата ТВ такого не покажут.
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31.03.2022 20:39 Відповісти
Ага ,а сцену распятия мальчика в трусиках там не видел ?
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31.03.2022 20:46 Відповісти
Сьогодні вдень, на березняках була чутна стрільба з правого берега. Так само як і вчора, і попередні тижні. Не знаю, хто куди відходить
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31.03.2022 19:32 Відповісти
Ну вообще-то сегодня ночью намного тише было, чем вчера. Да, слышно, но уже дальше.
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31.03.2022 20:21 Відповісти
Давать рекомендации конечно легко, но сегодня с под Броваров через Монастирище-Ичню и дальше на восток маршем прошло около 600 ед техники... Почему не потрепать их???
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31.03.2022 20:07 Відповісти
 
 