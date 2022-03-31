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Москва заборонила в'їзд до РФ вищому керівництву Євросоюзу

У відповідь на санкції Євросоюзу Москва розширила список європейських чиновників, яким відтепер заборонено в'їзд до Росії, санкції торкнуться найвищого керівництва ЄС і більшості депутатів Європарламенту.

Про це заявило російське МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"У відповідь на масовані односторонні санкції Євросоюзу відповідно до базового для міжнародного права принципу взаємності російською стороною значно розширено список представників країн-членів Євросоюзу та євроструктур, яким відповідно до федерального закону "Про порядок виїзду з РФ та в'їзду до РФ" від 15 серпня 1996 р. 114-ФЗ заборонено в'їзд на територію нашої країни", - йдеться у заяві МЗС РФ.

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У ньому наголошується, що "обмеження поширені на найвище керівництво Європейського союзу, у тому числі низку єврокомісарів та начальників військових структур ЄС, а також переважну більшість депутатів Європейського парламенту, які просувають антиросійську політику".

У російський "чорний список" у відповідь внесені також високопосадовці, включаючи представників урядів і парламентів деяких країн-членів ЄС, а також громадських діячів і працівників ЗМІ.

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"Підтверджуємо, що на будь-які ворожі акції з боку ЄС і його країн-членів і надалі неминуче слідуватиме жорстка відповідь", - йдеться у заяві.

МЗС рф (959) росія (64911) санкції (11763) Євросоюз (13313)


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Топ коментарі
+26
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31.03.2022 20:08
+25
Nataliya
@Nataliy94087733
·
1 год
Після того,як рашисти заявили про відхід від Києва і Чернігова, Єрмак заявився до Залужного і висловив йому побажання,щоб і укр.армія перейшла в режим припинення вогню. Залужний вислухав,покивав, посміхнувся і випровадив Єрмака,мов бажайте що хочете,а обороною країни керую він!
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31.03.2022 20:13
+23
Ані всє тєпєрь нікада нє увідят Задріщінська Зажопінска Мухасранська...
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31.03.2022 20:09
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31.03.2022 20:08 Відповісти
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31.03.2022 20:56 Відповісти
Навіть шольцу з макроном?
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31.03.2022 20:08 Відповісти
100%. В этой ветке. Бургера вылизывают во всех местах... Кто это неЛюди???
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31.03.2022 20:11 Відповісти
Ніііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі!!!!!!!!!!!!!
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31.03.2022 20:09 Відповісти
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31.03.2022 20:09 Відповісти
Какая трагедия!!!
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31.03.2022 20:09 Відповісти
Ані всє тєпєрь нікада нє увідят Задріщінська Зажопінска Мухасранська...
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31.03.2022 20:09 Відповісти
Гавногонска (нижнего и верхнего)
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31.03.2022 20:16 Відповісти
і скидками в Пятьорочкє вже ніколи не скористаються
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31.03.2022 20:22 Відповісти
Представляю, как теперь они будут горевать, что не посетят Вологду или Сыктывкар!!!
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31.03.2022 20:10 Відповісти
Горюшко то какое. Не смогут теперь европейцы послать в Тульских подъездах.
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31.03.2022 20:11 Відповісти
Посцать
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31.03.2022 20:12 Відповісти
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31.03.2022 21:14 Відповісти
Nataliya
@Nataliy94087733
·
1 год
Після того,як рашисти заявили про відхід від Києва і Чернігова, Єрмак заявився до Залужного і висловив йому побажання,щоб і укр.армія перейшла в режим припинення вогню. Залужний вислухав,покивав, посміхнувся і випровадив Єрмака,мов бажайте що хочете,а обороною країни керую він!
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31.03.2022 20:13 Відповісти
дерьмак свинья патрушевская
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31.03.2022 20:18 Відповісти
Дєрьмак хотів зняти координати всіх наших підрозділів, що боронять Київ і злити їх своєму кремлівському патрону
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31.03.2022 20:19 Відповісти
*****, тільки війна закінчиться, особисто поїду до Дерьмака до дому. Якщо, звісно цю потвору раніше не застрелять
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31.03.2022 20:23 Відповісти
Якщо це правда, то Дєрьмака треба в'язати. Це ж державна зрада!
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31.03.2022 20:39 Відповісти
Налякали їжака голим задом
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31.03.2022 20:16 Відповісти
..н-да.. і це європейським санкціонним чиновникам ще дуже повЕзло, що андрофаги-кацапи не стануть їх чавити бульдозерами, як імпортних гусей, сир чи апельсини.. недострана-дебіляндія..(
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31.03.2022 20:18 Відповісти
😏 Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев в программе BBC Global Questions отметил, что «Путин просчитался во всём».

По его словам, планы Владимира Путина по ослаблению НАТО провалились, а Россия рушится, потому что слишком зависит от экспорта сырья.
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31.03.2022 20:23 Відповісти
еще санкций,примитивная Раша,насмеши своей дурью весь мир, тупая рабская нация,нация изгой 21 века,презираю,ненавижу,злохните;Слава Украине!
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31.03.2022 20:25 Відповісти
когда уже начнем першингами куярить этот ватостан
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31.03.2022 20:30 Відповісти
с запретом проезда в плацкартных вагонах пожизненно.
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31.03.2022 20:34 Відповісти
Та кому ви потрібні рашиські варвари до вас тільки може приіхати бісноватий бацка ну може ще декілька диктаторів ізгоів.
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31.03.2022 20:36 Відповісти
Орбан у списку, цікаво?
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31.03.2022 20:40 Відповісти
печаль... не сможет теперь высшее руководство ЕС купить себе виллы в сибири или провести отпуск на южном берегу белого моря...
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31.03.2022 21:39 Відповісти
Долбоебы
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31.03.2022 21:48 Відповісти
Информация для своего запаребрикова нацисткого быдла.
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31.03.2022 22:01 Відповісти
 
 