Москва заборонила в'їзд до РФ вищому керівництву Євросоюзу

У відповідь на санкції Євросоюзу Москва розширила список європейських чиновників, яким відтепер заборонено в'їзд до Росії, санкції торкнуться найвищого керівництва ЄС і більшості депутатів Європарламенту.

Про це заявило російське МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"У відповідь на масовані односторонні санкції Євросоюзу відповідно до базового для міжнародного права принципу взаємності російською стороною значно розширено список представників країн-членів Євросоюзу та євроструктур, яким відповідно до федерального закону "Про порядок виїзду з РФ та в'їзду до РФ" від 15 серпня 1996 р. 114-ФЗ заборонено в'їзд на територію нашої країни", - йдеться у заяві МЗС РФ.

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У ньому наголошується, що "обмеження поширені на найвище керівництво Європейського союзу, у тому числі низку єврокомісарів та начальників військових структур ЄС, а також переважну більшість депутатів Європейського парламенту, які просувають антиросійську політику".

У російський "чорний список" у відповідь внесені також високопосадовці, включаючи представників урядів і парламентів деяких країн-членів ЄС, а також громадських діячів і працівників ЗМІ.

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"Підтверджуємо, що на будь-які ворожі акції з боку ЄС і його країн-членів і надалі неминуче слідуватиме жорстка відповідь", - йдеться у заяві.