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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Бригада морпіхів Тихоокеанського флоту РФ втратила майже 50% складу

рф,армія

Окрема бригада морської піхоти (в/ч 30926, Владивосток) Тихоокеанського флоту РФ втратила близько 50% особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил у Фейсбуці.

Читайте також: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,5 тис. осіб, 135 літаків, 131 гелікоптер, 614 танків і 1 735 броньованих машин

"За час повномасштабної агресії росії проти України 155 окрема бригада морської піхоти (в/ч 30926, Владивосток) Тихоокеанського флоту рф втратила близько 50% особового складу. З 1600 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, втрати склали: 220 вбитими і 530 пораненими, є також військовополонені. Ті, хто вижив, очікують відведення з території України у Білорусь, де планують написати рапорти про відмову від участі в подальших бойових діях та звільнитися з військової служби.

Зазначається, що, незважаючи на великі втрати особового складу, командиру бригади підполковнику Михайлу Гудку хочуть присвоїти звання "героя Росії", а бригаді вже присвоєно звання – "гвардійська".

Читайте також: Як безпечно повідомити про місце розташування ворога, - поради Мінцифри. ІНФОГРАФІКА

армія рф (17185) втрати (4381) ЗСУ (7496)


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Топ коментарі
+22
⚡️ Испания направила уже десять самолетов с наступательным вооружением в Украину. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
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31.03.2022 20:33
+16
не фонд,а эти ***** потеряли генофонд,питекантропы рашистские,смерть оккупанты,полное забвение,деградация навека.Слава непобедимым украинским воинам!
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31.03.2022 20:28
+12
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31.03.2022 20:25
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31.03.2022 20:25 Відповісти
Арестович про "масований удар по Україні сьогодні вночі" артистhttps://www.youtube.com/watch?v=laVC0EJCjC4
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31.03.2022 20:25 Відповісти
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31.03.2022 20:26 Відповісти
Я теж хочу того, що воно курить
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31.03.2022 20:33 Відповісти
Замечательные новости
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31.03.2022 20:25 Відповісти
морячки хреновы
и где то с той дыры п. Спутник (или как там его) наверное тоже набрали видимо
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31.03.2022 20:26 Відповісти
Щось швидко одноразові закінчились
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31.03.2022 20:28 Відповісти
Рвутся быстро.
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31.03.2022 20:37 Відповісти
не фонд,а эти ***** потеряли генофонд,питекантропы рашистские,смерть оккупанты,полное забвение,деградация навека.Слава непобедимым украинским воинам!
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31.03.2022 20:28 Відповісти
погодували чорноморського бичка?)))
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31.03.2022 20:29 Відповісти
Ну что, обеспечил работу заградотрядов. За счёт этого отряд и понёс соответствующие потери. Заслуживает по мнению орков звезды героя
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31.03.2022 20:31 Відповісти
⚡️ Испания направила уже десять самолетов с наступательным вооружением в Украину. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
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31.03.2022 20:33 Відповісти
"Іспанія надіслала Україні вже 10 літаків з озброєннями, військовим спорядженням та гуманітарною допомогою. Сім з цих літаків доставили Україні саме наступальну зброю, інші три - оборонні матеріали та гуманітарну допомогу", - https://www.elespanol.com/mundo/20220222/652284767_10/mensajes/118826.html повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає El Espanol.
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31.03.2022 21:09 Відповісти
З гуманітаркою і оборонною зброєю. Це якщо читати іспанською з першоджерела.
Про наступальну зброю виключно російські джерела, на які посилаються всі інші.
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31.03.2022 21:15 Відповісти
К сожалению, не знаю испанского. Но новость о самолётах, вдохновляет.
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31.03.2022 21:17 Відповісти
Шкода, що мало. Краще б 100 відсотків.
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31.03.2022 20:33 Відповісти
Якщо дійсно напишуть рапорти про звільнення з військової служби, то це будуть бажані 100 відсотків. ☺
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01.04.2022 02:29 Відповісти
ku*wa, треба було з владІвостока їхати в Україну воювати проти США? Там же Гаваї та Калифорнія поруч Тепер їжте, кацапи, українську землю. Вона мабуть смачніша за те лайно, чим вас годували.
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31.03.2022 20:33 Відповісти
Загиблі москалі раді до всрачки!!!
От тепер заживуть, ті хто в полоні в Україні !!!
Слава Захисникам України!!,
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31.03.2022 20:34 Відповісти
командиру бригади підполковнику Михайлу Гудку хочуть присвоїти звання "героя Росії"
=====================
за дерсифікацію та демілітаризацію бригади.
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31.03.2022 20:34 Відповісти
А где морячок?
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31.03.2022 20:34 Відповісти
Чорнобильського пилу привезуть злидні московіі, а там і рідні хватить, уторгували !!!
Хто скільки протягне …
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31.03.2022 20:36 Відповісти
Йа плакалъ.. Тепер мають змогу порівняти солоність океанської води з рН чорнозему. Дослідники, ***..
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31.03.2022 20:39 Відповісти
Хороший результат- воздушный бой подводных лодок в степях Украины...ублюдки ***
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31.03.2022 20:39 Відповісти
Путіну доповіли, що можна ще мобілізувати марсіян і снігову людину.
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31.03.2022 20:43 Відповісти
Демілітаризація орків йде по плану.
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31.03.2022 20:45 Відповісти
Японцы могут наступать на Курилы. Украинские Козаки утилизируют дырявых пехотинцев.
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31.03.2022 20:45 Відповісти
Яка сумна новина! Аж настрій покращився... Було б процентів побільше... Наприклад 100...
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31.03.2022 21:02 Відповісти
Китайцям дорога на приморський край відкрита... вперед таварищи!! вас ждет владивосток!!
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31.03.2022 21:23 Відповісти
В них для цього ті морпіхи і треба
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31.03.2022 22:18 Відповісти
 
 