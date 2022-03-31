Бригада морпіхів Тихоокеанського флоту РФ втратила майже 50% складу

Окрема бригада морської піхоти (в/ч 30926, Владивосток) Тихоокеанського флоту РФ втратила близько 50% особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил у Фейсбуці.

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"За час повномасштабної агресії росії проти України 155 окрема бригада морської піхоти (в/ч 30926, Владивосток) Тихоокеанського флоту рф втратила близько 50% особового складу. З 1600 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, втрати склали: 220 вбитими і 530 пораненими, є також військовополонені. Ті, хто вижив, очікують відведення з території України у Білорусь, де планують написати рапорти про відмову від участі в подальших бойових діях та звільнитися з військової служби.

Зазначається, що, незважаючи на великі втрати особового складу, командиру бригади підполковнику Михайлу Гудку хочуть присвоїти звання "героя Росії", а бригаді вже присвоєно звання – "гвардійська".

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