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"Задовбали вже... Кляті москалі": Поезія четвертокласника Єгора із Сум

діти

Школярі у Сумах пишуть хайку, присвячені агресії Росії проти України.

Дитячу творчість оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи думав Мацуо Басьо, що українські діти через 300 років будуть складати такі хайки?!", - сказала директорка сумської школи №29 Віра Рогова.

Автор Кушнарь Єгор, 4Б клас.

Ха́йку - жанр японської ліричної поезії, трирядковий неримований вірш.

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Задовбали вже... Кляті москалі: Поезія четвертокласника Єгора із Сум 01

Автор: 

діти (5041) поезія (38) Суми (808)


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Топ коментарі
+25
Бедный ребенок. Только из-за него одного уже Путина тапком прибить надо, суку
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31.03.2022 22:17
+9
Молодець, краще не скажеш)))
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31.03.2022 22:23
+8
Країна Павліков Морозових

Давай страна касабская народная, товарища здавай

У пензенській школі учні записали на телефон та передали до поліції висловлювання вчительки англійської мови про війну в Україні. Історія сталася 18 березня. Дві дівчинки запитали 55-річну вчительку, як так вийшло, що вони тепер не можуть поїхати на змагання з плавання та карате до Європи. Викладачка пояснила перед класом, що вона думає про антиросійські санкції та бойові дії в Україні.

Хтось із школярів записав промову та відправив до МВС. Тепер вчителька під слідством. Проти педагога порушили справу за статтею про дискредитацію збройних сил рф.
https://t.me/operativnoZSU/16630
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31.03.2022 22:17
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31.03.2022 22:16 Відповісти
Бедный ребенок. Только из-за него одного уже Путина тапком прибить надо, суку
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31.03.2022 22:17 Відповісти
Країна Павліков Морозових

Давай страна касабская народная, товарища здавай

У пензенській школі учні записали на телефон та передали до поліції висловлювання вчительки англійської мови про війну в Україні. Історія сталася 18 березня. Дві дівчинки запитали 55-річну вчительку, як так вийшло, що вони тепер не можуть поїхати на змагання з плавання та карате до Європи. Викладачка пояснила перед класом, що вона думає про антиросійські санкції та бойові дії в Україні.

Хтось із школярів записав промову та відправив до МВС. Тепер вчителька під слідством. Проти педагога порушили справу за статтею про дискредитацію збройних сил рф.
https://t.me/operativnoZSU/16630
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31.03.2022 22:17 Відповісти
Бажали, як в есесесері? Привіт стукачество
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31.03.2022 22:20 Відповісти
Колись тому Павлику дійде, що вчителька правду говорила.
Але на той час вчителька буде закрита надовго......
Москаль - це діагноз, передається з генами....
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31.03.2022 22:26 Відповісти
Не дійде, Павлік підросте і стане Розкольніковим.
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01.04.2022 00:31 Відповісти
Молодець, краще не скажеш)))
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31.03.2022 22:23 Відповісти
як тонко... діти у нас скажено талановиті
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31.03.2022 22:26 Відповісти
Я чую гуркіт
То відліт з гармати
Слава ЗСУ!
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31.03.2022 22:29 Відповісти
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31.03.2022 22:31 Відповісти
Тепер вже точно "ніколи ми не станемо братами", і це на покоління.
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31.03.2022 22:50 Відповісти
Голодні цуценята

Сьогодні поїдять.
Орк догоряє.

Бджілки замість квітів

Обсіли москалів.
Нектар для очей.

Снаряд в одне місце

Влучає шість раз по двічи.
Чорнобаївка.

Як китайські ліхтарики,
Світяться окупанти.
Чорнобиль forever.

Вправно воюють

Кадирівці зі світлофором.
Нічия.
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31.03.2022 23:27 Відповісти
Дитина тонко відчула стиль хайку, хлопчик безперечно має хист.
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31.03.2022 23:32 Відповісти
"Бджілки замість квітів" слід замінити на "мухи замість лайна".
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01.04.2022 00:34 Відповісти
 
 