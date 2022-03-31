"Задовбали вже... Кляті москалі": Поезія четвертокласника Єгора із Сум

Школярі у Сумах пишуть хайку, присвячені агресії Росії проти України.

Дитячу творчість оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи думав Мацуо Басьо, що українські діти через 300 років будуть складати такі хайки?!", - сказала директорка сумської школи №29 Віра Рогова.

Автор Кушнарь Єгор, 4Б клас.

Ха́йку - жанр японської ліричної поезії, трирядковий неримований вірш.

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