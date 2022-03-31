"Задовбали вже... Кляті москалі": Поезія четвертокласника Єгора із Сум
Школярі у Сумах пишуть хайку, присвячені агресії Росії проти України.
Дитячу творчість оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
"Чи думав Мацуо Басьо, що українські діти через 300 років будуть складати такі хайки?!", - сказала директорка сумської школи №29 Віра Рогова.
Автор Кушнарь Єгор, 4Б клас.
Ха́йку - жанр японської ліричної поезії, трирядковий неримований вірш.
Топ коментарі
+25 Mad Elephant
показати весь коментар31.03.2022 22:17
+9 Valerii Kremeniuk
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+8 olele
показати весь коментар31.03.2022 22:17
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Давай страна касабская
народная, товарища здавай
У пензенській школі учні записали на телефон та передали до поліції висловлювання вчительки англійської мови про війну в Україні. Історія сталася 18 березня. Дві дівчинки запитали 55-річну вчительку, як так вийшло, що вони тепер не можуть поїхати на змагання з плавання та карате до Європи. Викладачка пояснила перед класом, що вона думає про антиросійські санкції та бойові дії в Україні.
Хтось із школярів записав промову та відправив до МВС. Тепер вчителька під слідством. Проти педагога порушили справу за статтею про дискредитацію збройних сил рф.
https://t.me/operativnoZSU/16630
Але на той час вчителька буде закрита надовго......
Москаль - це діагноз, передається з генами....
То відліт з гармати
Слава ЗСУ!
Сьогодні поїдять.
Орк догоряє.
Бджілки замість квітів
Обсіли москалів.
Нектар для очей.
Снаряд в одне місце
Влучає шість раз по двічи.
Чорнобаївка.
Як китайські ліхтарики,
Світяться окупанти.
Чорнобиль forever.
Вправно воюють
Кадирівці зі світлофором.
Нічия.