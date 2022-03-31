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Новини Війна
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Окупанти забрали гуманітарну допомогу, яку відправили жителям Мелітополя, - Верещук

рф

Російські окупанти забрали 14 тонн гуманітарної допомоги, яка прямувала до Мелітополя.

Про це під час онлайн-брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

Увечері до Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою

"На жаль, гуманітарну допомогу забрали оккупанти. Це 14 тонн продовольства і медикаментів. Ведем переговори, щоб автобуси повернулися, і жителі Мелітополя могли завтра ними приїхати в Запоріжжя", - зазначила віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщину їде 7 фур гуманітарної допомоги ООН, - голова ОВА Живицький

Автор: 

гуманітарна допомога (988) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+27
сколько вы оккупанта подкармливать собрались?
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31.03.2022 23:22
+21
Немає необхідності окупантам налагоджувати логістику, якщо їх так щедро постачає (читай фінансує/стимулює знищення самої себе) Україна ...
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31.03.2022 23:24
+18
А не можна було якось по 1й машині відправлять, що б перевірити для початку чи вийде доставити, чи заберуть. Верещучка снабжає окупантів краше ніж їхнє керівництво.
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31.03.2022 23:27
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Спасибо хоть сказали?
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31.03.2022 23:19 Відповісти
Мародеры голосракие...

- Мама, мама , я в Буче. Мне страшно, здеся мясорубка.

- И блендер, блендер вазьми !
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31.03.2022 23:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=c7lDkjt-D-A https://www.youtube.com/watch?v=c7lDkjt-D-A

Кацапи ділять мелітопольський гумконвой
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01.04.2022 08:29 Відповісти
сколько вы оккупанта подкармливать собрались?
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31.03.2022 23:22 Відповісти
Пока они нормальную логистику не наладят, столько и будут их кормить, очевидно же.
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31.03.2022 23:23 Відповісти
Треба було отруїти- хай беруть
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31.03.2022 23:23 Відповісти
Нет слов. Пособники окупантов
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31.03.2022 23:23 Відповісти
Немає необхідності окупантам налагоджувати логістику, якщо їх так щедро постачає (читай фінансує/стимулює знищення самої себе) Україна ...
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31.03.2022 23:24 Відповісти
Верещук из команды мертветчука
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31.03.2022 23:26 Відповісти
Зі "слуг" народу вона.
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01.04.2022 00:25 Відповісти
Цука ты крашенная , Верещук
Оккупантов покармливаешь , автобусы им отдаёшь ?

гоните ее в шею !
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31.03.2022 23:25 Відповісти
Потім падли роздаватимуть як від роССії та показуватимуть на гівноканалах....
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31.03.2022 23:25 Відповісти
А не можна було якось по 1й машині відправлять, що б перевірити для початку чи вийде доставити, чи заберуть. Верещучка снабжає окупантів краше ніж їхнє керівництво.
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31.03.2022 23:27 Відповісти
Несмотря на опровержения, ходят сплетни, что Ирина Верещук попала в ВР благодаря Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку, которые заплатили за неё 2 млн долларов.
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31.03.2022 23:34 Відповісти
Та по її риториці зрозуміли було що вона курва. Ненавиджу весь цей ганебний шапітолій. Як таке сміття можна було вибрать. В світі в керівництво держави вибирають інтелігенцію з освітою, а у нас - тупе бидло без освіти, для написання законів, в рамках самовбивчого експеременту...
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31.03.2022 23:38 Відповісти
Понимаете , большинство из них прошли по партийным спискам
ДО СИХ ПОР НИКТО НЕ НАЗВАЛ ФАМИЛИЮ ЧЕЛОВЕКА ФОРМИРОВАВШИЕГО СПИСКИ
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31.03.2022 23:56 Відповісти
какой-то нескончаемый ****** позор с февраля...
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31.03.2022 23:31 Відповісти
І як окупанти могли так погано вчинити? От негідники.
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31.03.2022 23:28 Відповісти
«Отака ціна їхнім обіцянкам»-кепкує з нас верещучка. Всі помітили,що в останні дні зелені гниди вже не розповідають про логістичні проблеми в окупантів??? Чого б це?Вже вирішені?
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31.03.2022 23:30 Відповісти
А эта мымра все продолжает снабжать армию РФ провизией! Ей там Героя РФ еще не дали?
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31.03.2022 23:30 Відповісти
Нехай "великий переговірник" чалий напише росії ще одну "мирну пропозицію" - Що Україна зобов"язується доставляти допомогу не лише мешканцям окупованих міст - а й самим окупантам.
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31.03.2022 23:30 Відповісти
Никогда такого небыло, и вот опять. Есть подозрение что они кормят окупантов не по досадной случайности
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31.03.2022 23:30 Відповісти
https://stopkor.info/vereschuk-irina-andreevna-biografiya-dos-e-komprometiruyuschie-dannye/

биография Верещук . Вывод один - она враг Украины и работает на рашу
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31.03.2022 23:35 Відповісти
Суки зеленые поставили оккупантов на довольствие.
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31.03.2022 23:33 Відповісти
ну как бы от этих пидоров ожидать другого - себя не уважать, даю 100% они еще и карманы прошманали на мелочь. твари
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31.03.2022 23:33 Відповісти
Підарийобані в мене нема слів,вибачте!
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31.03.2022 23:37 Відповісти
А видумали дозволять привезти? Ага, щазз! Ну чисто діти.
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31.03.2022 23:39 Відповісти
Та дебільна верещучка плеще язиком як арахам, тільки в спідниці. Скільки вже орків накормила гуманітаркою? Таке відчуття що вона на підкормці у ефесбе...
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31.03.2022 23:40 Відповісти
а тепер кацапи роздадуть гуманітарку людям і скажуть, що це вони завезли! і люди будуть 'славіть спасітєля пукіна'
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31.03.2022 23:41 Відповісти
Єм. Чому взагалі везли гуманітарку в окуповане місто? В місто окуповане тваринами які постійно мародерять? В місто окуповане тваринами які постійно мародерять і дохнуть від голоду тому що їх фюррер срав на підвіз припасів?

Товпа довбойбів яка це узгодила про щось окрім піару думають взагалі?
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31.03.2022 23:50 Відповісти
Вони думають про свої маєтки в Криму і як ще лизнуть пуйлу, але щос збрехать народу, щоб залишиться при владі.
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01.04.2022 00:36 Відповісти
Власти Украины - Вы какие-то конченные, честное слово !!!
Ну как можно отправлять товарно-материальные ценности через боевые порядки врага ???
Только не надо говорить про "гуманитарную помощь осаждённому / оккупированному городу" !!!
Потому что русско-фашистские войска - это люди без чести и совести, без какого-либо уважения к обычаям и правилам войны. Ясен пень, что они отберут всё !!!
Это тупо материально-техническое снабжение врага. В то время как наши солдаты и партизаны рискуют жизнью, чтобы оборвать снабжение вражеских войск и таким образом выдавить их из страны, вы, дебилы, делаете прямые поставки продовольствия и медикаментов врагу. ЭТО ИДИОТИЗМ !!!

При отступлении надо оставлять выжженую землю. Людей, производства, культурные ценности принудительно вывозить на неоккупированную территорию Украины, чтобы людей враг не убивал / не насиловал / не угонял в россию, а имуществом не мог воспользоваться. А кто не захотел уехать - должен рассчитывать только сам на себя. Пробовать помочь, конечно, надо, но не в ущерб боевым задачам и без лишнего риска для личного состава, ибо каждый боец на счету, когда отбиваются от такой орды захватчиков.
Это же азы военного дела в этой части света, где гуманно и культурно не воюют !!!

Сейчас стоны по поводу Мариуполя . . . Азов, Нацгвардия, морпехи не ушли из города - честь им и хвала, это Герои ! Но какого лешего 400 тысяч населения ждало гуманитарной катастрофы ??? Почему в первые дни войны 2 миллиона киевлян имело мозги выехать, пусть и создав страшные пробки, хотя окружения города так и не случилось, а 400 тысяч мариупольцев сидели и смотрели, как их город берут в кольцо враги. Им что, детей не жалко своих ???
То же самое Мелитополь, Буча, Ворзель, Гостомель, Энергодар, частично Харьков, Чернигов, Сумы. Херсон - вообще не понимаю . . . Какой понт в оккупации остаться женщинам и детям ?
Женщин и детей вывозить, культурные ценности, документы, ТМЦ (если есть время и транспорт) вывозить, а мужики оружие в руки и до последней капли крови + заминировано всё и вся . . .

Вот так воевать надо, а не оставлять врагу на разграбление.
А типа "гуманитарную помощь" отравите всю - если оккупанты отберут, пусть сдохнут. Если не отберут - дезинфицировать и использовать на месте по назначению
Бред какой-то. А за "гуманитарное снабжение" врага надо кому-то уголовную ответственность сообразить.
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01.04.2022 00:02 Відповісти
Обманув один раз - виноват обманщик, обманув дважды - тот, кто позволил себя обмануть. Так кто виноват?
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01.04.2022 00:26 Відповісти
І ця крашена курка ще говорила про премію Дарвіна... Вона твоя позачергово, козломорда курва!
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01.04.2022 00:30 Відповісти
У нее все хорошо, так что не ей премия.
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01.04.2022 01:00 Відповісти
Та просто очпуїтельно в неї справи, вже на постійній основі підгон припасів для орків. Напевне вже по списку підбирає. А потім, опа, ніколи такого не було і от знову
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01.04.2022 02:03 Відповісти
і з якого ху.. не їй премія?
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01.04.2022 02:04 Відповісти
А тим мудакам, хто допустив таке, теж не премія? Чи можливо тобі належить?

Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое - перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне кстати сказали, что за неделю до нападения его разминировали какого-то хера.

Дальше - погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт агрессии, дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система - она проектировалась в Советском Союзе министерством обороны и министерством сельского хозяйства. Сама структура - как бы форма канала - не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются и наша артиллерия просто херачит их, в остальном виде.

Потом третья линия обороны - это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский, если что - он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нету, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр.

И последняя линия обороны - Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди, и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось.
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01.04.2022 02:21 Відповісти
И что ты от меня хочешь узнать? Спроси твою власть, которую ты выбрал
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01.04.2022 17:38 Відповісти
Я тебе сейчас такую вещь скажу, только ты не обижайся, не пиши комментарии, когда ты пьяный.
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01.04.2022 19:16 Відповісти
Перший раз чи що. Верещук щоденно снабжає харчами орків. Це вже як її загальна функція.
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01.04.2022 00:33 Відповісти
Дайте этой дуре яду
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01.04.2022 01:04 Відповісти
Почем тонна гуманитарии врагу? Она что , торгует с ними таким образом? Я не верю, что можна быть такой тупой, зная что твой враг рашка
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01.04.2022 01:08 Відповісти
Интересная мысль отправить 14 тонн продовольствия сразу и надеяться на то, что мародеры, убийцы и насильники их не заберут... Наверное они дали честное пионерское слово...
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01.04.2022 01:11 Відповісти
А шо.... Отравить один грузовик мозгов не хватает? Каким нибудь медленным ядом? И знает только один сопровождающий...
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01.04.2022 01:13 Відповісти
Пані Ірина працює постачальником продуктів харчування у орків.
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01.04.2022 03:49 Відповісти
Тоді хоч отруту туди кладіть, нехай жруть!
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01.04.2022 04:00 Відповісти
 
 