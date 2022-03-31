Окупанти забрали гуманітарну допомогу, яку відправили жителям Мелітополя, - Верещук
Російські окупанти забрали 14 тонн гуманітарної допомоги, яка прямувала до Мелітополя.
Про це під час онлайн-брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
Увечері до Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою
"На жаль, гуманітарну допомогу забрали оккупанти. Це 14 тонн продовольства і медикаментів. Ведем переговори, щоб автобуси повернулися, і жителі Мелітополя могли завтра ними приїхати в Запоріжжя", - зазначила віцепрем'єр.
Топ коментарі
+27 Andrey Levenov
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+21 Олег Смуток #384146
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- Мама, мама , я в Буче. Мне страшно, здеся мясорубка.
- И блендер, блендер вазьми !
Кацапи ділять мелітопольський гумконвой
Оккупантов покармливаешь , автобусы им отдаёшь ?
гоните ее в шею !
ДО СИХ ПОР НИКТО НЕ НАЗВАЛ ФАМИЛИЮ ЧЕЛОВЕКА ФОРМИРОВАВШИЕГО СПИСКИ
биография Верещук . Вывод один - она враг Украины и работает на рашу
Товпа довбойбів яка це узгодила про щось окрім піару думають взагалі?
Ну как можно отправлять товарно-материальные ценности через боевые порядки врага ???
Только не надо говорить про "гуманитарную помощь осаждённому / оккупированному городу" !!!
Потому что русско-фашистские войска - это люди без чести и совести, без какого-либо уважения к обычаям и правилам войны. Ясен пень, что они отберут всё !!!
Это тупо материально-техническое снабжение врага. В то время как наши солдаты и партизаны рискуют жизнью, чтобы оборвать снабжение вражеских войск и таким образом выдавить их из страны, вы, дебилы, делаете прямые поставки продовольствия и медикаментов врагу. ЭТО ИДИОТИЗМ !!!
При отступлении надо оставлять выжженую землю. Людей, производства, культурные ценности принудительно вывозить на неоккупированную территорию Украины, чтобы людей враг не убивал / не насиловал / не угонял в россию, а имуществом не мог воспользоваться. А кто не захотел уехать - должен рассчитывать только сам на себя. Пробовать помочь, конечно, надо, но не в ущерб боевым задачам и без лишнего риска для личного состава, ибо каждый боец на счету, когда отбиваются от такой орды захватчиков.
Это же азы военного дела в этой части света, где гуманно и культурно не воюют !!!
Сейчас стоны по поводу Мариуполя . . . Азов, Нацгвардия, морпехи не ушли из города - честь им и хвала, это Герои ! Но какого лешего 400 тысяч населения ждало гуманитарной катастрофы ??? Почему в первые дни войны 2 миллиона киевлян имело мозги выехать, пусть и создав страшные пробки, хотя окружения города так и не случилось, а 400 тысяч мариупольцев сидели и смотрели, как их город берут в кольцо враги. Им что, детей не жалко своих ???
То же самое Мелитополь, Буча, Ворзель, Гостомель, Энергодар, частично Харьков, Чернигов, Сумы. Херсон - вообще не понимаю . . . Какой понт в оккупации остаться женщинам и детям ?
Женщин и детей вывозить, культурные ценности, документы, ТМЦ (если есть время и транспорт) вывозить, а мужики оружие в руки и до последней капли крови + заминировано всё и вся . . .
Вот так воевать надо, а не оставлять врагу на разграбление.
А типа "гуманитарную помощь" отравите всю - если оккупанты отберут, пусть сдохнут. Если не отберут - дезинфицировать и использовать на месте по назначению
Бред какой-то. А за "гуманитарное снабжение" врага надо кому-то уголовную ответственность сообразить.
Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое - перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне кстати сказали, что за неделю до нападения его разминировали какого-то хера.
Дальше - погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт агрессии, дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система - она проектировалась в Советском Союзе министерством обороны и министерством сельского хозяйства. Сама структура - как бы форма канала - не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются и наша артиллерия просто херачит их, в остальном виде.
Потом третья линия обороны - это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский, если что - он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нету, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр.
И последняя линия обороны - Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди, и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось.