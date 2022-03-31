Окупанти забрали гуманітарну допомогу, яку відправили жителям Мелітополя, - Верещук

Російські окупанти забрали 14 тонн гуманітарної допомоги, яка прямувала до Мелітополя.

Про це під час онлайн-брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

Увечері до Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою

"На жаль, гуманітарну допомогу забрали оккупанти. Це 14 тонн продовольства і медикаментів. Ведем переговори, щоб автобуси повернулися, і жителі Мелітополя могли завтра ними приїхати в Запоріжжя", - зазначила віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщину їде 7 фур гуманітарної допомоги ООН, - голова ОВА Живицький