УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13974 відвідувача онлайн
Новини
10 146 19

Самопроголошеного "мера" Бердянська Сауленка підозрюють в державній зраді

сауленко

Чоловік після окупації міста добровільно погодився на пропозицію військової адміністрації РФ та взяв на себе функції виконувача обов’язків мера.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Про своє призначення на посаду, створену у незаконних органах влади, підозрюваний повідомив у відеозверненні через мережу Інтернет, нехтуючи при цьому положеннями Конституції України та порушуючи конституційне право жителів м. Бердянска на вільне волевиявлення під час виборів", - йдеться у повідомленні.

Тепер йому висунули підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України. Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Дивіться: Ізюмський депутат ОПЗЖ Фомичевський провів у місто російських окупантів, - представник міськради Стрельник. ВIДЕО

Автор: 

Бердянськ (469) окупація (6669) державна зрада (1678) колабораціонізм (1158) Офіс Генпрокурора (3240)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Сподіваюсь, гнида до суду не доживе.
показати весь коментар
01.04.2022 13:36
+4
Поліцаї друга світова, зверніть увагу на колір пов'язки, нічого не нагадує?
показати весь коментар
01.04.2022 13:43
+3
"Подозревают в государственной измене"...

Пля, у него это на лбу прямым текстом отпечатано, а они его только подозревают...
показати весь коментар
01.04.2022 14:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
він най ще доживе до цього моменту щоб 15 років отримати, бо хто зна, що окупантам в голову.
показати весь коментар
01.04.2022 13:35 Відповісти
Да этот старый пердун не доживёт до суда. Во первых - возраст, во вторых - карма.
показати весь коментар
01.04.2022 13:36 Відповісти
Сподіваюсь, гнида до суду не доживе.
показати весь коментар
01.04.2022 13:36 Відповісти
Краще б воно померло...
показати весь коментар
01.04.2022 13:42 Відповісти
Підозрюють??? Я думал его уже закопали..
показати весь коментар
01.04.2022 13:43 Відповісти
Поліцаї друга світова, зверніть увагу на колір пов'язки, нічого не нагадує?
показати весь коментар
01.04.2022 13:43 Відповісти
В Енергодарі теж такий сидить.
показати весь коментар
01.04.2022 13:57 Відповісти
і теж сяде
показати весь коментар
01.04.2022 14:07 Відповісти
100% .." зажопівець" ,колишній риг.
Не надовго
показати весь коментар
01.04.2022 14:05 Відповісти
Зрадника на палю!
показати весь коментар
01.04.2022 14:10 Відповісти
"Подозревают в государственной измене"...

Пля, у него это на лбу прямым текстом отпечатано, а они его только подозревают...
показати весь коментар
01.04.2022 14:12 Відповісти
Ну і ДЕ в Бердянську "общєство"? ДЕ Народ? ДЕ патріоти? На колінках по кутиках кличуть "памагітє"!? Писець якийсь!!!
показати весь коментар
01.04.2022 14:16 Відповісти
А чо їх не відстрілюють, як того замісника Сальдо?
показати весь коментар
01.04.2022 14:18 Відповісти
"Какая отвратительная рожа"
показати весь коментар
01.04.2022 14:20 Відповісти
Як казав колись профессор Преображенский,,,гоффна на РАБссии много,,,Шариковых в для того и сочинил)))
показати весь коментар
01.04.2022 14:21 Відповісти
если хочет дожить жизнь возле моря под своей фамилией, то единственная возможность - уже сейчас подыскивать варианты где-нибудь в Северо-Курильске.
показати весь коментар
01.04.2022 16:25 Відповісти
Екс-депутата обласної ради Павла Філіпчука сьогодні окупанти «призначили» гауляйтером Каховки
показати весь коментар
01.04.2022 16:47 Відповісти
Говорили, у него уже есть две судимости. Одна за убийство с разбоем, вторая за групповую педофилию. Короче, ачивки мужик собирает по жизни, к успеху идёт.
показати весь коментар
03.04.2022 13:25 Відповісти
 
 