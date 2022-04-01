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Новости
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Самопровозглашенного "мэра" Бердянска Сауленко подозревают в государственной измене

сауленко

Мужчина после оккупации города добровольно согласился на предложение военной администрации РФ и взял на себя функции исполняющего обязанности мэра.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"О своем назначении на должность, созданную в незаконных органах власти, подозреваемый сообщил в видеообращении через интернет, пренебрегая при этом положениями Конституции Украины и нарушая конституционное право жителей города Бердянска на свободное волеизъявление на выборах", - говорится в сообщении.

Теперь ему выдвинули подозрение по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

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Автор: 

Бердянск (443) оккупация (10117) государственная измена (1532) коллаборационизм (869) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+7
Сподіваюсь, гнида до суду не доживе.
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01.04.2022 13:36
+4
Поліцаї друга світова, зверніть увагу на колір пов'язки, нічого не нагадує?
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01.04.2022 13:43
+3
"Подозревают в государственной измене"...

Пля, у него это на лбу прямым текстом отпечатано, а они его только подозревают...
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01.04.2022 14:12
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він най ще доживе до цього моменту щоб 15 років отримати, бо хто зна, що окупантам в голову.
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01.04.2022 13:35 Ответить
Да этот старый пердун не доживёт до суда. Во первых - возраст, во вторых - карма.
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01.04.2022 13:36 Ответить
Сподіваюсь, гнида до суду не доживе.
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01.04.2022 13:36 Ответить
Краще б воно померло...
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01.04.2022 13:42 Ответить
Підозрюють??? Я думал его уже закопали..
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01.04.2022 13:43 Ответить
Поліцаї друга світова, зверніть увагу на колір пов'язки, нічого не нагадує?
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01.04.2022 13:43 Ответить
В Енергодарі теж такий сидить.
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01.04.2022 13:57 Ответить
і теж сяде
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01.04.2022 14:07 Ответить
100% .." зажопівець" ,колишній риг.
Не надовго
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01.04.2022 14:05 Ответить
Зрадника на палю!
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01.04.2022 14:10 Ответить
"Подозревают в государственной измене"...

Пля, у него это на лбу прямым текстом отпечатано, а они его только подозревают...
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01.04.2022 14:12 Ответить
Ну і ДЕ в Бердянську "общєство"? ДЕ Народ? ДЕ патріоти? На колінках по кутиках кличуть "памагітє"!? Писець якийсь!!!
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01.04.2022 14:16 Ответить
А чо їх не відстрілюють, як того замісника Сальдо?
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01.04.2022 14:18 Ответить
"Какая отвратительная рожа"
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01.04.2022 14:20 Ответить
Як казав колись профессор Преображенский,,,гоффна на РАБссии много,,,Шариковых в для того и сочинил)))
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01.04.2022 14:21 Ответить
если хочет дожить жизнь возле моря под своей фамилией, то единственная возможность - уже сейчас подыскивать варианты где-нибудь в Северо-Курильске.
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01.04.2022 16:25 Ответить
Екс-депутата обласної ради Павла Філіпчука сьогодні окупанти «призначили» гауляйтером Каховки
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01.04.2022 16:47 Ответить
Говорили, у него уже есть две судимости. Одна за убийство с разбоем, вторая за групповую педофилию. Короче, ачивки мужик собирает по жизни, к успеху идёт.
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03.04.2022 13:25 Ответить
 
 