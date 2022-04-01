Самопровозглашенного "мэра" Бердянска Сауленко подозревают в государственной измене

Мужчина после оккупации города добровольно согласился на предложение военной администрации РФ и взял на себя функции исполняющего обязанности мэра.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"О своем назначении на должность, созданную в незаконных органах власти, подозреваемый сообщил в видеообращении через интернет, пренебрегая при этом положениями Конституции Украины и нарушая конституционное право жителей города Бердянска на свободное волеизъявление на выборах", - говорится в сообщении.

Теперь ему выдвинули подозрение по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

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