Зеленський розповів Макрону про переговори між Україною та Росією

Глава Української держави Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном переговорний процес між Україною та Російською Федерацією.

Про це Зеленський повідомив у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжив перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива Франції щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована!" – зазначив очільник Української держави.

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