Зеленський розповів Макрону про переговори між Україною та Росією
Глава Української держави Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном переговорний процес між Україною та Російською Федерацією.
Про це Зеленський повідомив у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжив перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива Франції щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована!" – зазначив очільник Української держави.
Топ коментарі
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Чому взяли так швидко Херсон ??
Багатоє запитань до влади , але ,, не на часі"!
Пам'ятайте реб'ята - перемовини зараз веде виключно ЗСУ, а не то шо ви отам собі думаєте.
У людей дуже забагато зброї так що цим не здати вас. Гарантії як в НАТО ніхто не збирається надавати.
Якби в тих людей була хоч краплина совісті, вони би самі звільнились. Але ж ні, влаштували марафон піару на крові наших героїв. Одні і ті самі морди мількають, які нічого для обороноздатності не зробили. Хочуть знову на потоках сидіти.
макрон через 10хв все ***** доповість.
Выглядит абсурдно, другие страны, значит, должны тратить бюджет чтобы защищать 40-ка миллионную страну, которая ещё и может выпускать высокотехнологичное оружие. Бред.
Позиція України, як вона була сформульована публічно Арахамією-Подоляком, це - реабілітація Російської Федерації за вчинену нею агресію щодо України.
Фактично це пропозиція угоди про колаборацію від певних кіл в оточенні Президента Зеленського