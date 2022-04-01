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Новини Війна
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Зеленський розповів Макрону про переговори між Україною та Росією

зеленський

Глава Української держави Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном переговорний процес між Україною та Російською Федерацією.

Про це Зеленський повідомив у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжив перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива Франції щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована!" – зазначив очільник Української держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умов для проведення евакуації жителів Маріуполя наразі не дотримано, - Макрон після розмови з Путіним

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) перемовини (2856) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+27
Кого ще не позвали на цю собачу свадьбу ))
Пам'ятайте реб'ята - перемовини зараз веде виключно ЗСУ, а не то шо ви отам собі думаєте.
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01.04.2022 16:24
+12
розповів. та ти шо. а ну ж оце відео подивись https://fb.watch/c6JDebspUw/ https://fb.watch/c6JDebspUw/

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01.04.2022 16:24
+8
Макрон дуже результативний політик, людина діла, а не слова
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01.04.2022 16:25
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розповів. та ти шо. а ну ж оце відео подивись https://fb.watch/c6JDebspUw/ https://fb.watch/c6JDebspUw/

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01.04.2022 16:24 Відповісти
З тих депутатів як з гуся вода.Вони все одно не призивні,та воювати не будуть,не вони,та не їхні діти.Забагато у нас гнид!
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01.04.2022 16:32 Відповісти
Вони ( депутати) слухали преЗе дента , який говорив про шашлики , до яких вже потрібно готуватись !

Чому взяли так швидко Херсон ??

Багатоє запитань до влади , але ,, не на часі"!
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01.04.2022 16:36 Відповісти
зажарили русню https://t.me/operativnoZSU/16720
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01.04.2022 16:24 Відповісти
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01.04.2022 16:34 Відповісти
Кого ще не позвали на цю собачу свадьбу ))
Пам'ятайте реб'ята - перемовини зараз веде виключно ЗСУ, а не то шо ви отам собі думаєте.
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01.04.2022 16:24 Відповісти
Я так засмутилась після Стамбулу, а потім моя любима бригада написала,що слухайте ЗСУ ,а не цих горе політиків.
У людей дуже забагато зброї так що цим не здати вас. Гарантії як в НАТО ніхто не збирається надавати.
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01.04.2022 17:57 Відповісти
Я знаю, але просто гидко.
Якби в тих людей була хоч краплина совісті, вони би самі звільнились. Але ж ні, влаштували марафон піару на крові наших героїв. Одні і ті самі морди мількають, які нічого для обороноздатності не зробили. Хочуть знову на потоках сидіти.
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01.04.2022 18:00 Відповісти
Ви думаєте, що керівництво ЗСУ можуть не підкоритися Ярмаку з Зе-кодлом? Сумніваюсь що таке можливо.
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01.04.2022 18:28 Відповісти
Зміст підкори коли тисячі українців загинуло. Давайте дивитись правді в очі. Те,що натворили зелені своєю безпечністю ніякі намальовані рейтинги не допоможуть. Тільки якщо самі українців не потягне вдруге на тій самі граблі
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01.04.2022 19:35 Відповісти
Ні про що...
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01.04.2022 16:25 Відповісти
і це Київщина. а як ми ще про південь довідаємось.
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01.04.2022 16:25 Відповісти
Макрон дуже результативний політик, людина діла, а не слова
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01.04.2022 16:25 Відповісти
100% !
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01.04.2022 16:28 Відповісти
кому что гидрант рассказывает... ему что, больше нечего делать?
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01.04.2022 16:26 Відповісти
На ТВ опят палят дислокацию украинских военых.Когда же вы поумнеете,идиоты?
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01.04.2022 16:29 Відповісти
То, може, це навмисно?
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01.04.2022 16:38 Відповісти
"зе" зробив французьскому агенту куйла ,макарону, при ЄС І НАТО доклад, І не просив у прорашистського французьского агента допомоги закрити українське небо ні танків чи то систем ПВО
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01.04.2022 16:38 Відповісти
буба, рота стули,
макрон через 10хв все ***** доповість.
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01.04.2022 16:45 Відповісти
Кто эту херню выдумал про гарантии, ни беня ли случайно?

Выглядит абсурдно, другие страны, значит, должны тратить бюджет чтобы защищать 40-ка миллионную страну, которая ещё и может выпускать высокотехнологичное оружие. Бред.
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01.04.2022 16:46 Відповісти
Чим немало шокував президента Франціі, котра року 1940 перемовин з німцями не вела, аж до самої капітуляціі. Важко навіть повірити до якої ницості доходить той неголений блазень через уроджену відсутність самоповаги та власної гідності.
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01.04.2022 16:47 Відповісти
А нам чому нічого не розказує?Що за таємниці від громадян України?
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01.04.2022 16:50 Відповісти
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01.04.2022 17:02 Відповісти
Еще бы нам рассказал, цены бы ему не было.
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01.04.2022 17:09 Відповісти
Зеленський, ти краще власному народу розкажи про переговори між Україною і РФ.
Позиція України, як вона була сформульована публічно Арахамією-Подоляком, це - реабілітація Російської Федерації за вчинену нею агресію щодо України.
Фактично це пропозиція угоди про колаборацію від певних кіл в оточенні Президента Зеленського
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01.04.2022 18:00 Відповісти
секс по телефону в извращенной форме
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01.04.2022 18:41 Відповісти
А макрон россказал это х-лу по телефону...
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01.04.2022 18:49 Відповісти
Французики - тот же "гарант", как 1994м - как до дела, так язык внизу спины держат, только озабоченностями отсвечивают. Меркантильные сцыкуны, которые всегда впереди бегут, чтобы снять побольше бонусов для себя на чужой беде. Озабоченные ******** Реноделы, Ашаноеды, Леруастрои. Тем временем тянут себе на работу бесплатных врачей-арбайтерок с готовыми детьми, ускоренным обучением и ассимиляией. Гниды подлые
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01.04.2022 21:23 Відповісти
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01.04.2022 21:39 Відповісти
 
 