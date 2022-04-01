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Новости Война
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Зеленский рассказал Макрону о переговорах между Украиной и Россией

зеленський

Глава украинского государства Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном переговорный процесс между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжил переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс – ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива Франции по гуманитарным коридорам из Мариуполя должна быть реализована!" – отметил глава Украинского государства.

Смотрите: Мы выдержали в разы больше, чем думал враг, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20224) переговоры (4915) Макрон Эмманюэль (1297)


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Топ комментарии
+27
Кого ще не позвали на цю собачу свадьбу ))
Пам'ятайте реб'ята - перемовини зараз веде виключно ЗСУ, а не то шо ви отам собі думаєте.
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01.04.2022 16:24
+12
розповів. та ти шо. а ну ж оце відео подивись https://fb.watch/c6JDebspUw/ https://fb.watch/c6JDebspUw/

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01.04.2022 16:24
+8
Макрон дуже результативний політик, людина діла, а не слова
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01.04.2022 16:25
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розповів. та ти шо. а ну ж оце відео подивись https://fb.watch/c6JDebspUw/ https://fb.watch/c6JDebspUw/

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01.04.2022 16:24 Ответить
З тих депутатів як з гуся вода.Вони все одно не призивні,та воювати не будуть,не вони,та не їхні діти.Забагато у нас гнид!
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01.04.2022 16:32 Ответить
Вони ( депутати) слухали преЗе дента , який говорив про шашлики , до яких вже потрібно готуватись !

Чому взяли так швидко Херсон ??

Багатоє запитань до влади , але ,, не на часі"!
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01.04.2022 16:36 Ответить
зажарили русню https://t.me/operativnoZSU/16720
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01.04.2022 16:24 Ответить
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01.04.2022 16:34 Ответить
Кого ще не позвали на цю собачу свадьбу ))
Пам'ятайте реб'ята - перемовини зараз веде виключно ЗСУ, а не то шо ви отам собі думаєте.
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01.04.2022 16:24 Ответить
Я так засмутилась після Стамбулу, а потім моя любима бригада написала,що слухайте ЗСУ ,а не цих горе політиків.
У людей дуже забагато зброї так що цим не здати вас. Гарантії як в НАТО ніхто не збирається надавати.
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01.04.2022 17:57 Ответить
Я знаю, але просто гидко.
Якби в тих людей була хоч краплина совісті, вони би самі звільнились. Але ж ні, влаштували марафон піару на крові наших героїв. Одні і ті самі морди мількають, які нічого для обороноздатності не зробили. Хочуть знову на потоках сидіти.
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01.04.2022 18:00 Ответить
Ви думаєте, що керівництво ЗСУ можуть не підкоритися Ярмаку з Зе-кодлом? Сумніваюсь що таке можливо.
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01.04.2022 18:28 Ответить
Зміст підкори коли тисячі українців загинуло. Давайте дивитись правді в очі. Те,що натворили зелені своєю безпечністю ніякі намальовані рейтинги не допоможуть. Тільки якщо самі українців не потягне вдруге на тій самі граблі
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01.04.2022 19:35 Ответить
Ні про що...
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01.04.2022 16:25 Ответить
і це Київщина. а як ми ще про південь довідаємось.
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01.04.2022 16:25 Ответить
Макрон дуже результативний політик, людина діла, а не слова
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01.04.2022 16:25 Ответить
100% !
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01.04.2022 16:28 Ответить
кому что гидрант рассказывает... ему что, больше нечего делать?
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01.04.2022 16:26 Ответить
На ТВ опят палят дислокацию украинских военых.Когда же вы поумнеете,идиоты?
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01.04.2022 16:29 Ответить
То, може, це навмисно?
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01.04.2022 16:38 Ответить
"зе" зробив французьскому агенту куйла ,макарону, при ЄС І НАТО доклад, І не просив у прорашистського французьского агента допомоги закрити українське небо ні танків чи то систем ПВО
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01.04.2022 16:38 Ответить
буба, рота стули,
макрон через 10хв все ***** доповість.
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01.04.2022 16:45 Ответить
Кто эту херню выдумал про гарантии, ни беня ли случайно?

Выглядит абсурдно, другие страны, значит, должны тратить бюджет чтобы защищать 40-ка миллионную страну, которая ещё и может выпускать высокотехнологичное оружие. Бред.
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01.04.2022 16:46 Ответить
Чим немало шокував президента Франціі, котра року 1940 перемовин з німцями не вела, аж до самої капітуляціі. Важко навіть повірити до якої ницості доходить той неголений блазень через уроджену відсутність самоповаги та власної гідності.
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01.04.2022 16:47 Ответить
А нам чому нічого не розказує?Що за таємниці від громадян України?
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01.04.2022 16:50 Ответить
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01.04.2022 17:02 Ответить
Еще бы нам рассказал, цены бы ему не было.
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01.04.2022 17:09 Ответить
Зеленський, ти краще власному народу розкажи про переговори між Україною і РФ.
Позиція України, як вона була сформульована публічно Арахамією-Подоляком, це - реабілітація Російської Федерації за вчинену нею агресію щодо України.
Фактично це пропозиція угоди про колаборацію від певних кіл в оточенні Президента Зеленського
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01.04.2022 18:00 Ответить
секс по телефону в извращенной форме
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01.04.2022 18:41 Ответить
А макрон россказал это х-лу по телефону...
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01.04.2022 18:49 Ответить
Французики - тот же "гарант", как 1994м - как до дела, так язык внизу спины держат, только озабоченностями отсвечивают. Меркантильные сцыкуны, которые всегда впереди бегут, чтобы снять побольше бонусов для себя на чужой беде. Озабоченные ******** Реноделы, Ашаноеды, Леруастрои. Тем временем тянут себе на работу бесплатных врачей-арбайтерок с готовыми детьми, ускоренным обучением и ассимиляией. Гниды подлые
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01.04.2022 21:23 Ответить
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01.04.2022 21:39 Ответить
 
 