Зеленский рассказал Макрону о переговорах между Украиной и Россией

Глава украинского государства Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном переговорный процесс между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжил переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс – ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива Франции по гуманитарным коридорам из Мариуполя должна быть реализована!" – отметил глава Украинского государства.

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