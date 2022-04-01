Зеленский рассказал Макрону о переговорах между Украиной и Россией
Глава украинского государства Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном переговорный процесс между Украиной и Российской Федерацией.
Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжил переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс – ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива Франции по гуманитарным коридорам из Мариуполя должна быть реализована!" – отметил глава Украинского государства.
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Чому взяли так швидко Херсон ??
Багатоє запитань до влади , але ,, не на часі"!
Пам'ятайте реб'ята - перемовини зараз веде виключно ЗСУ, а не то шо ви отам собі думаєте.
У людей дуже забагато зброї так що цим не здати вас. Гарантії як в НАТО ніхто не збирається надавати.
Якби в тих людей була хоч краплина совісті, вони би самі звільнились. Але ж ні, влаштували марафон піару на крові наших героїв. Одні і ті самі морди мількають, які нічого для обороноздатності не зробили. Хочуть знову на потоках сидіти.
макрон через 10хв все ***** доповість.
Выглядит абсурдно, другие страны, значит, должны тратить бюджет чтобы защищать 40-ка миллионную страну, которая ещё и может выпускать высокотехнологичное оружие. Бред.
Позиція України, як вона була сформульована публічно Арахамією-Подоляком, це - реабілітація Російської Федерації за вчинену нею агресію щодо України.
Фактично це пропозиція угоди про колаборацію від певних кіл в оточенні Президента Зеленського