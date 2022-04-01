16 723 44
Через не відключений від SWIFT російський "Газпромбанк" закуповують безпілотники та комплектуючі для армії РФ, - ГУР Міноборони
Російські банки продовжують фінансувати російську агресію проти України.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, встановлено, що через російські "Промсвязьбанк" та "Газпромбанк" здійснюються закупівлі БпЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліно).
"Промсвязьбанк" 12 березня потрапив у перелік установ, відключених від системи SWIFT. Щодо "Газпромбанку", то санкції проти нього ввела тільки Велика Британія. Цей банк є головною установою, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв.
Топ коментарі
+38 Володимир Логойда
показати весь коментар01.04.2022 16:54
+30 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар01.04.2022 17:00
+25 Garry Grant
показати весь коментар01.04.2022 16:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Причому тут СВІФТ ? Не буде СВІФТА у Газпромбанку (хоча хотілося б), то інші системи підтвердження фінансових повідомлень використають. Зрештою готівку відвезуть, якщо сильно треба.
Питання в іншому : хто їм продає запчастини для БПЛА в обхід західних заходів експортного контролю ? Хто той постачальник і кому наше ГУР (разом з МЗС) має руки відбити ?
А СВІФТ - то вже лише оплата. Контрактів допускати не можна !!!
такі реалії...
треба продовжувати тиснути через, вже нащупані канали й далі.
думаю питання вирішиться найближчим часом.
И за это проголосовало лично ты.
"здійснюються закупівлі БпЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії"?
тут Ізраїль часом мимо не пробігав?
Но по сути вопроса поставок комплектующих к росийским БПЛА у Вас есть что сказать? какие-то претензии предъявить?
від мене було лише питання.... )))
Не, не слышал....
Може ВБ та США буде цікаво дізнатися, хто на них буй кладе?
І чому ГУР замовчує постачальника беспілотників, тому що це Ізраїль?