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Новини Санкції проти Росії Війна
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Через не відключений від SWIFT російський "Газпромбанк" закуповують безпілотники та комплектуючі для армії РФ, - ГУР Міноборони

гур,газпромбанк

Російські банки продовжують фінансувати російську агресію проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, встановлено, що через російські "Промсвязьбанк" та "Газпромбанк" здійснюються закупівлі БпЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліно).

"Промсвязьбанк" 12 березня потрапив у перелік установ, відключених від системи SWIFT. Щодо "Газпромбанку", то санкції проти нього ввела тільки Велика Британія. Цей банк є головною установою, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна продовжує боротьбу за відключення всіх російських банків від SWIFT, - Кулеба

Автор: 

банки (7711) росія (64946) санкції (11771) SWIFT (158)


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Топ коментарі
+38
Змішали святе з грішним . . .
Причому тут СВІФТ ? Не буде СВІФТА у Газпромбанку (хоча хотілося б), то інші системи підтвердження фінансових повідомлень використають. Зрештою готівку відвезуть, якщо сильно треба.
Питання в іншому : хто їм продає запчастини для БПЛА в обхід західних заходів експортного контролю ? Хто той постачальник і кому наше ГУР (разом з МЗС) має руки відбити ?
А СВІФТ - то вже лише оплата. Контрактів допускати не можна !!!
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01.04.2022 16:54
+30
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01.04.2022 17:00
+25
Ничего страшного. Клован встретится в Стамбуле с плешивой мразью и всё порешает. А дерьмак сфоткает их рукопожатие.
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01.04.2022 16:56
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Змішали святе з грішним . . .
Причому тут СВІФТ ? Не буде СВІФТА у Газпромбанку (хоча хотілося б), то інші системи підтвердження фінансових повідомлень використають. Зрештою готівку відвезуть, якщо сильно треба.
Питання в іншому : хто їм продає запчастини для БПЛА в обхід західних заходів експортного контролю ? Хто той постачальник і кому наше ГУР (разом з МЗС) має руки відбити ?
А СВІФТ - то вже лише оплата. Контрактів допускати не можна !!!
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01.04.2022 16:54 Відповісти
Комплектующие продаются в магазине. Зашел, купил. Позвонил сотруднику посольства, встретился/оставил в условленном месте, поехало диппочтой на росию. Схема работает уже десять лет.
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01.04.2022 16:58 Відповісти
Для беспілотників Ізраіль.
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01.04.2022 17:05 Відповісти
Зачем распространяете неправду? В Израиле для росийских беспилотников ничего не продаётся, причем давно. В отличие от десятка стран Запада (включая США) и Азии.
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01.04.2022 17:58 Відповісти
свіфт мали відключити рік рік назад. де докази?
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01.04.2022 17:07 Відповісти
75% комплектуючих до БПЛА РФ які зараз використовуються на території України - є Ізраїль.
такі реалії...
треба продовжувати тиснути через, вже нащупані канали й далі.
думаю питання вирішиться найближчим часом.
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01.04.2022 17:10 Відповісти
Вы распространяете неправдивую информацию здесь С какой целью??
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01.04.2022 18:00 Відповісти
Озабоченый ЕС- Панимаете ми не можем отключить Газпромбанк, потому што мы оплачиваем газ через него, вот так
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01.04.2022 16:54 Відповісти
Сбербанк тоже не отключен.
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01.04.2022 16:55 Відповісти
Кулеба, алло!
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01.04.2022 16:55 Відповісти
Ничего страшного. Клован встретится в Стамбуле с плешивой мразью и всё порешает. А дерьмак сфоткает их рукопожатие.
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01.04.2022 16:56 Відповісти
А какие претензии к Минску? У тебя было столько же войск на границе, как сейчас, но при этом не было своей армии. И каким-то чудным образом параша тогда полноценно не напала. Ты что-то имеешь против? Молись, чтобы сейчас не просрать Мариуполь, потому что потеря Мариуполя - это то, что ты потерял в 2014-15, умноженное на 10 - это абсолютно весь наш экспорт! Если потеряешь Марик, вряд ли у Украины будет шанс подняться.
И за это проголосовало лично ты.
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02.04.2022 04:57 Відповісти
Санкції тормозяться - умовна Європа і США ніяк не може подолати путінферштейнов.
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01.04.2022 16:56 Відповісти
війною керують воєнні генерали, а політики продають газ. все. на зиму кри лишитеся без штанів газі з цибулею по 100 і бараболею по 200 долар буде по 90
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01.04.2022 17:09 Відповісти
у кого
"здійснюються закупівлі БпЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії"?
тут Ізраїль часом мимо не пробігав?
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01.04.2022 16:59 Відповісти
Именно Израиль и продает, ну ничего мы Тотом тоже сможем кому-то что-то пробовать. Без обид просто бизнес
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01.04.2022 17:06 Відповісти
воды в кране нет?
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01.04.2022 18:50 Відповісти
Как раз есть, все в Израиль сбежали
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01.04.2022 18:59 Відповісти
и шо, таки остались вам должны денег, шо вы так них крошите??
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01.04.2022 19:07 Відповісти
Я лично против евреев ничего не имею, меня просто бесит их официальная позиция, они типа поддерживают Украину но при этом оружия они нам не продают, зато продают его России. И позиция типа Россия не будут довольна меня удивляет, когда продавали Азербайджану Россия тоже была не довольна. Короче из этого следует что мы тоже можем поддерживать Израиль и при этом что-то продавать к примеру Ирану или Ливану. Ничего личного просто бизнес, пусть потом не обижаются
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01.04.2022 20:57 Відповісти
я, например, и против венгров ничего не имею, меня просто бесит их официальная позиция ...
Но по сути вопроса поставок комплектующих к росийским БПЛА у Вас есть что сказать? какие-то претензии предъявить?
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01.04.2022 22:19 Відповісти
Израиль, дети Иудовы. За 30 серебренников любого продадут российкому сатане.
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01.04.2022 17:18 Відповісти
Вы удивитесь - не пробегал. В отличие от стран Европы и Азии.
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01.04.2022 18:13 Відповісти
це добре як ви настільки обізнані, шо можете стверджувати.
від мене було лише питання.... )))
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01.04.2022 18:24 Відповісти
Я заметил, что Вы задали вопрос. Я кратко ответил на Ваш вопрос. В отличие от набежавшего сонма икспердов с антисемитским флёром.
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01.04.2022 18:33 Відповісти
и с чего бы это сонма икспердов так не любит евреев, правда? наверное за голодомор, или за обвинение нас по Б.Яру, за подмахивание кацапам
Не, не слышал....
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01.04.2022 22:10 Відповісти
тоже вода закончилась?
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01.04.2022 22:13 Відповісти
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01.04.2022 17:00 Відповісти
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01.04.2022 17:01 Відповісти
Немало интересный вопрос, у кого покупают?
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01.04.2022 17:01 Відповісти
А шо вы думали, кто может делать сейчас хороший гешефт с гоями?
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01.04.2022 17:06 Відповісти
В основном Европа и немного Азия.
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01.04.2022 18:15 Відповісти
Де закуповують?
Може ВБ та США буде цікаво дізнатися, хто на них буй кладе?
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01.04.2022 17:02 Відповісти
Пейсатые 100%
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01.04.2022 17:03 Відповісти
воды в кране нет?
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01.04.2022 18:48 Відповісти
Израиль не продаёт. Очень давно. Что касается ВБ и США, то там давно знают, что на росийском БПЛА "Форпост" используются элементы топливной системы ирландской компании Tillotson, динамическая измерирительная установка DMU02 или DMU10, изготовленная британской компанией Silicon Sensing Systems. А GPS-антенна от американской компании Antcom.
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01.04.2022 18:28 Відповісти
В кого саме здійснюються?
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01.04.2022 17:02 Відповісти
До чого тут СВІФТ взагалі?
І чому ГУР замовчує постачальника беспілотників, тому що це Ізраїль?
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01.04.2022 17:08 Відповісти
Через нашу гтс йде газ в європу, яка оплачує роботу вбивць нашого народу! Питання є ?
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01.04.2022 17:13 Відповісти
чому тут всі дивуються що ГУР мовчить? Що, забули що Буданов в квартирі Гогілашвілі, який є чоловіком Маши Левченко, що була в кабінету зулепи при зливі вагнерівців..... зелупа і дерьмаки - що, до них питань тут ні у кого не має?
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01.04.2022 17:56 Відповісти
гур-гур стара баба з печі...
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01.04.2022 19:34 Відповісти
неотключённый
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01.04.2022 20:43 Відповісти
 
 