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Новости Санкции против России Война
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Через не отключенный от SWIFT российский "Газпромбанк" закупаются беспилотники и комплектующие для армии РФ, - ГУР Минобороны

гур,газпромбанк

Российские банки продолжают финансировать российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, установлено, что через российские "Промсвязьбанк" и "Газпромбанк" осуществляются закупки БпЛА, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47 танковой дивизии (Мулино).

"Промсвязьбанк" 12 марта попал в список учреждений, отключенных от системы SWIFT. Что касается "Газпромбанка", то санкции против него ввела только Великобритания. Этот банк является главным учреждением, через которое европейцы производят оплату за поставку российских энергоносителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три белорусских банка официально отключили от SWIFT

банки (1935) россия (95361) санкции (11257) SWIFT (85)


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Топ комментарии
+38
Змішали святе з грішним . . .
Причому тут СВІФТ ? Не буде СВІФТА у Газпромбанку (хоча хотілося б), то інші системи підтвердження фінансових повідомлень використають. Зрештою готівку відвезуть, якщо сильно треба.
Питання в іншому : хто їм продає запчастини для БПЛА в обхід західних заходів експортного контролю ? Хто той постачальник і кому наше ГУР (разом з МЗС) має руки відбити ?
А СВІФТ - то вже лише оплата. Контрактів допускати не можна !!!
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01.04.2022 16:54
+30
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01.04.2022 17:00
+25
Ничего страшного. Клован встретится в Стамбуле с плешивой мразью и всё порешает. А дерьмак сфоткает их рукопожатие.
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01.04.2022 16:56
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Змішали святе з грішним . . .
Причому тут СВІФТ ? Не буде СВІФТА у Газпромбанку (хоча хотілося б), то інші системи підтвердження фінансових повідомлень використають. Зрештою готівку відвезуть, якщо сильно треба.
Питання в іншому : хто їм продає запчастини для БПЛА в обхід західних заходів експортного контролю ? Хто той постачальник і кому наше ГУР (разом з МЗС) має руки відбити ?
А СВІФТ - то вже лише оплата. Контрактів допускати не можна !!!
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01.04.2022 16:54 Ответить
Комплектующие продаются в магазине. Зашел, купил. Позвонил сотруднику посольства, встретился/оставил в условленном месте, поехало диппочтой на росию. Схема работает уже десять лет.
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01.04.2022 16:58 Ответить
Для беспілотників Ізраіль.
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01.04.2022 17:05 Ответить
Зачем распространяете неправду? В Израиле для росийских беспилотников ничего не продаётся, причем давно. В отличие от десятка стран Запада (включая США) и Азии.
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01.04.2022 17:58 Ответить
свіфт мали відключити рік рік назад. де докази?
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01.04.2022 17:07 Ответить
75% комплектуючих до БПЛА РФ які зараз використовуються на території України - є Ізраїль.
такі реалії...
треба продовжувати тиснути через, вже нащупані канали й далі.
думаю питання вирішиться найближчим часом.
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01.04.2022 17:10 Ответить
Вы распространяете неправдивую информацию здесь С какой целью??
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01.04.2022 18:00 Ответить
Озабоченый ЕС- Панимаете ми не можем отключить Газпромбанк, потому што мы оплачиваем газ через него, вот так
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01.04.2022 16:54 Ответить
Сбербанк тоже не отключен.
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01.04.2022 16:55 Ответить
Кулеба, алло!
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01.04.2022 16:55 Ответить
Ничего страшного. Клован встретится в Стамбуле с плешивой мразью и всё порешает. А дерьмак сфоткает их рукопожатие.
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01.04.2022 16:56 Ответить
А какие претензии к Минску? У тебя было столько же войск на границе, как сейчас, но при этом не было своей армии. И каким-то чудным образом параша тогда полноценно не напала. Ты что-то имеешь против? Молись, чтобы сейчас не просрать Мариуполь, потому что потеря Мариуполя - это то, что ты потерял в 2014-15, умноженное на 10 - это абсолютно весь наш экспорт! Если потеряешь Марик, вряд ли у Украины будет шанс подняться.
И за это проголосовало лично ты.
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02.04.2022 04:57 Ответить
Санкції тормозяться - умовна Європа і США ніяк не може подолати путінферштейнов.
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01.04.2022 16:56 Ответить
війною керують воєнні генерали, а політики продають газ. все. на зиму кри лишитеся без штанів газі з цибулею по 100 і бараболею по 200 долар буде по 90
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01.04.2022 17:09 Ответить
у кого
"здійснюються закупівлі БпЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії"?
тут Ізраїль часом мимо не пробігав?
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01.04.2022 16:59 Ответить
Именно Израиль и продает, ну ничего мы Тотом тоже сможем кому-то что-то пробовать. Без обид просто бизнес
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01.04.2022 17:06 Ответить
воды в кране нет?
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01.04.2022 18:50 Ответить
Как раз есть, все в Израиль сбежали
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01.04.2022 18:59 Ответить
и шо, таки остались вам должны денег, шо вы так них крошите??
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01.04.2022 19:07 Ответить
Я лично против евреев ничего не имею, меня просто бесит их официальная позиция, они типа поддерживают Украину но при этом оружия они нам не продают, зато продают его России. И позиция типа Россия не будут довольна меня удивляет, когда продавали Азербайджану Россия тоже была не довольна. Короче из этого следует что мы тоже можем поддерживать Израиль и при этом что-то продавать к примеру Ирану или Ливану. Ничего личного просто бизнес, пусть потом не обижаются
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01.04.2022 20:57 Ответить
я, например, и против венгров ничего не имею, меня просто бесит их официальная позиция ...
Но по сути вопроса поставок комплектующих к росийским БПЛА у Вас есть что сказать? какие-то претензии предъявить?
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01.04.2022 22:19 Ответить
Израиль, дети Иудовы. За 30 серебренников любого продадут российкому сатане.
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01.04.2022 17:18 Ответить
Вы удивитесь - не пробегал. В отличие от стран Европы и Азии.
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01.04.2022 18:13 Ответить
це добре як ви настільки обізнані, шо можете стверджувати.
від мене було лише питання.... )))
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01.04.2022 18:24 Ответить
Я заметил, что Вы задали вопрос. Я кратко ответил на Ваш вопрос. В отличие от набежавшего сонма икспердов с антисемитским флёром.
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01.04.2022 18:33 Ответить
и с чего бы это сонма икспердов так не любит евреев, правда? наверное за голодомор, или за обвинение нас по Б.Яру, за подмахивание кацапам
Не, не слышал....
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01.04.2022 22:10 Ответить
тоже вода закончилась?
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01.04.2022 22:13 Ответить
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01.04.2022 17:00 Ответить
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01.04.2022 17:01 Ответить
Немало интересный вопрос, у кого покупают?
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01.04.2022 17:01 Ответить
А шо вы думали, кто может делать сейчас хороший гешефт с гоями?
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01.04.2022 17:06 Ответить
В основном Европа и немного Азия.
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01.04.2022 18:15 Ответить
Де закуповують?
Може ВБ та США буде цікаво дізнатися, хто на них буй кладе?
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01.04.2022 17:02 Ответить
Пейсатые 100%
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01.04.2022 17:03 Ответить
воды в кране нет?
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01.04.2022 18:48 Ответить
Израиль не продаёт. Очень давно. Что касается ВБ и США, то там давно знают, что на росийском БПЛА "Форпост" используются элементы топливной системы ирландской компании Tillotson, динамическая измерирительная установка DMU02 или DMU10, изготовленная британской компанией Silicon Sensing Systems. А GPS-антенна от американской компании Antcom.
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01.04.2022 18:28 Ответить
В кого саме здійснюються?
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01.04.2022 17:02 Ответить
До чого тут СВІФТ взагалі?
І чому ГУР замовчує постачальника беспілотників, тому що це Ізраїль?
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01.04.2022 17:08 Ответить
Через нашу гтс йде газ в європу, яка оплачує роботу вбивць нашого народу! Питання є ?
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01.04.2022 17:13 Ответить
чому тут всі дивуються що ГУР мовчить? Що, забули що Буданов в квартирі Гогілашвілі, який є чоловіком Маши Левченко, що була в кабінету зулепи при зливі вагнерівців..... зелупа і дерьмаки - що, до них питань тут ні у кого не має?
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01.04.2022 17:56 Ответить
гур-гур стара баба з печі...
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01.04.2022 19:34 Ответить
неотключённый
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01.04.2022 20:43 Ответить
 
 