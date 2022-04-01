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Через не отключенный от SWIFT российский "Газпромбанк" закупаются беспилотники и комплектующие для армии РФ, - ГУР Минобороны
Российские банки продолжают финансировать российскую агрессию против Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
В частности, установлено, что через российские "Промсвязьбанк" и "Газпромбанк" осуществляются закупки БпЛА, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47 танковой дивизии (Мулино).
"Промсвязьбанк" 12 марта попал в список учреждений, отключенных от системы SWIFT. Что касается "Газпромбанка", то санкции против него ввела только Великобритания. Этот банк является главным учреждением, через которое европейцы производят оплату за поставку российских энергоносителей.
Топ комментарии
+38 Володимир Логойда
показать весь комментарий01.04.2022 16:54
+30 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий01.04.2022 17:00
+25 Garry Grant
показать весь комментарий01.04.2022 16:56
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Причому тут СВІФТ ? Не буде СВІФТА у Газпромбанку (хоча хотілося б), то інші системи підтвердження фінансових повідомлень використають. Зрештою готівку відвезуть, якщо сильно треба.
Питання в іншому : хто їм продає запчастини для БПЛА в обхід західних заходів експортного контролю ? Хто той постачальник і кому наше ГУР (разом з МЗС) має руки відбити ?
А СВІФТ - то вже лише оплата. Контрактів допускати не можна !!!
такі реалії...
треба продовжувати тиснути через, вже нащупані канали й далі.
думаю питання вирішиться найближчим часом.
И за это проголосовало лично ты.
"здійснюються закупівлі БпЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії"?
тут Ізраїль часом мимо не пробігав?
Но по сути вопроса поставок комплектующих к росийским БПЛА у Вас есть что сказать? какие-то претензии предъявить?
від мене було лише питання.... )))
Не, не слышал....
Може ВБ та США буде цікаво дізнатися, хто на них буй кладе?
І чому ГУР замовчує постачальника беспілотників, тому що це Ізраїль?