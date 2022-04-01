Через не отключенный от SWIFT российский "Газпромбанк" закупаются беспилотники и комплектующие для армии РФ, - ГУР Минобороны

Российские банки продолжают финансировать российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, установлено, что через российские "Промсвязьбанк" и "Газпромбанк" осуществляются закупки БпЛА, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47 танковой дивизии (Мулино).

"Промсвязьбанк" 12 марта попал в список учреждений, отключенных от системы SWIFT. Что касается "Газпромбанка", то санкции против него ввела только Великобритания. Этот банк является главным учреждением, через которое европейцы производят оплату за поставку российских энергоносителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три белорусских банка официально отключили от SWIFT