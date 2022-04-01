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У Каховці війська РФ захопили міськраду і призначили свого "мера" Філіпчука

рф

У Каховці озброєні російські військові захопили міськраду та призначили "керуючим містом" ексдепутата Херсонської облради Павла Філіпчука.

Про це у фейсбуку повідомила пресслужба Каховської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, першого квітня, в приміщення Каховського міськвиконкому увійшло декілька десятків озброєних військових російської федерації разом з деякими місцевими мешканцями.

Всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та повідомили, шо міська влада, яка на разі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов’язками. Військовими рф повідомлено, що від сьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції Буховець Олег, керівник КВУ "Водоканал" Гаврилюк Олег.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти викрали жителя Каховки Дмитра Ушакова. ФОТО

Працівникам міськвиконкому, які були в приміщені, було запропоновано співпрацювати з вищевказаними особами , в іншому разі всі будуть звільнені.

Керівництво Каховської міської територіальної громади відмовилось від запропонованої пропозиції", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють регіональні ЗМІ, Павло Філіпчук ще нещодавно жив у російському місті Сочі, але за декілька днів до нападу Росії на Україну, повернувся у Каховку.

Тоді Філіпчук зайнявся видачею продуктових пайків від росіян, за що його побили невідомі. Після цього інциденту Філіпчука не було у Каховці з тиждень, а повернувся він вже із новою "посадою".

До 2020 року Павло Філіпчук був депутатом облради від Опозиційного блоку. Був головою бюджетної комісії. Входив у команду голови облради Владислава Мангера, якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Автор: 

армія рф (17228) Каховка (125) окупація (6669)


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Топ коментарі
+23
еще один кандидат для расстрела за зраду
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01.04.2022 17:54
+19
Вскоре всех повесят не долго им осталось. Каховка это Украина!
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01.04.2022 17:55
+9
Правильнее нацистского старосту, а не "мер".
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01.04.2022 17:58
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еще один кандидат для расстрела за зраду
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01.04.2022 17:54 Відповісти
Розстріл - то надто гуманно. Повісити падлюк.
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01.04.2022 18:08 Відповісти
там оказывается не один, там их трое
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01.04.2022 19:13 Відповісти
Вскоре всех повесят не долго им осталось. Каховка это Украина!
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01.04.2022 17:55 Відповісти
СБУ должна арестовать всех опзж-опников и допросить. Думаю улов будет хороший.
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01.04.2022 18:13 Відповісти
знищити всю техніку ворога з байрактарів з повітря і завести українську піхоту.

від київського напрямку росіяни вже відвели війська, байрактари вже звільнились, які закривали той напрямок.
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01.04.2022 17:56 Відповісти
Є інформація, що орки замінували Антонівський міст. Якщо це правда, то наступ від Херсону далі може бути дуже ускладненим.
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01.04.2022 18:07 Відповісти
во вторую мировую там моста вообще не было. И нечего освободили как то. А сейчас 2022 год было бы желание. Вот только командующие чухают жопу, в пострадают мирные люди. Еще пусть потянут пока тут у нас голодовка начнеться.
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01.04.2022 20:14 Відповісти
Потрібно нарешті вже переходити до звільнення дамби і Херсону! А ці три виродки повісили на свої пики мішені! Ходіть тварі і озирайтеся!
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01.04.2022 17:58 Відповісти
Правильнее нацистского старосту, а не "мер".
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01.04.2022 17:58 Відповісти
смішна шутка для 1 квітня
правда, після визволення Каховки це падло сміятися не буде
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01.04.2022 18:02 Відповісти
воно здрисне швидше ніж кацапські вояки
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01.04.2022 18:06 Відповісти
*****...
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01.04.2022 18:09 Відповісти
Это им не поможет
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01.04.2022 18:10 Відповісти
По поверненню Філіпчук зайнявся видачею продуктових пайків від росіян, за що його побили невідомі. Після цього інциденту Філіпчука не було у Каховці з тиждень, а повернувся він вже із новою "посадою". Джерело:
Ну що ж висновок один-мало пі#ди дали, бо як би як треба, то не повернувся б
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01.04.2022 18:13 Відповісти
# каZZапи не люди

Закатований і вбитий росіянами біля Тростянця чоловік - український спортсмен Сергій Проневич.

Чоловік, якого катували і вбили російські військові неподалік Тростянця - відомий український спортсмен Сергій Проневич.

Він мешкав у селі Боромля на Сумщині. У жовтні 2019-го Сергій потрапив до "Книги рекордів України", пробігши у повній військовій екіпіровці українського вояка марафонську дистанцію - 42 км.

https://suspilne.media/224169-dopomagau-ak-mozu-istoria-karatista-z-sum-akij-vstupiv-do-lav-teritorialnoi-oboroni/
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01.04.2022 18:15 Відповісти
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01.04.2022 18:16 Відповісти
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01.04.2022 18:17 Відповісти
І знову жопоблоковці.
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01.04.2022 18:16 Відповісти
Филипчука убить немедленно .
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01.04.2022 18:24 Відповісти
Тут видно типову помилку. "Тоді Філіпчук зайнявся видачею продуктових пайків від росіян, за що його побили невідомі. Після цього інциденту Філіпчука не було у Каховці з тиждень, а повернувся він вже із новою "посадою"" - потрібно одразу вбивати. Це війна, а не гра в демократію і свободу слова.
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01.04.2022 18:39 Відповісти
А в Каховці нікого з яйцями немає?
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01.04.2022 18:55 Відповісти
З яйцями може і є, але зброї їм ніхто не дав.
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01.04.2022 19:18 Відповісти
Каховка, не бійтесь. Москалям полюбе піздець. Ми про вас пам'ятаємо. Зараз тут під Києвом москалів *********, і потім до вас...
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01.04.2022 19:06 Відповісти
готуються до референдуму по новороссії.
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01.04.2022 19:17 Відповісти
Привіт командуванню Півдня! Чухайте жопу й далі.
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01.04.2022 20:08 Відповісти
все сеапарье областью руководило((
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01.04.2022 22:54 Відповісти
 
 