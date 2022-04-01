У Каховці війська РФ захопили міськраду і призначили свого "мера" Філіпчука

У Каховці озброєні російські військові захопили міськраду та призначили "керуючим містом" ексдепутата Херсонської облради Павла Філіпчука.

Про це у фейсбуку повідомила пресслужба Каховської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, першого квітня, в приміщення Каховського міськвиконкому увійшло декілька десятків озброєних військових російської федерації разом з деякими місцевими мешканцями.

Всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та повідомили, шо міська влада, яка на разі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов’язками. Військовими рф повідомлено, що від сьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції Буховець Олег, керівник КВУ "Водоканал" Гаврилюк Олег.

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Працівникам міськвиконкому, які були в приміщені, було запропоновано співпрацювати з вищевказаними особами , в іншому разі всі будуть звільнені.

Керівництво Каховської міської територіальної громади відмовилось від запропонованої пропозиції", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють регіональні ЗМІ, Павло Філіпчук ще нещодавно жив у російському місті Сочі, але за декілька днів до нападу Росії на Україну, повернувся у Каховку.

Тоді Філіпчук зайнявся видачею продуктових пайків від росіян, за що його побили невідомі. Після цього інциденту Філіпчука не було у Каховці з тиждень, а повернувся він вже із новою "посадою".

До 2020 року Павло Філіпчук був депутатом облради від Опозиційного блоку. Був головою бюджетної комісії. Входив у команду голови облради Владислава Мангера, якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк.