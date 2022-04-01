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За сьогодні з Луганщини вдалось евакуювати понад 1700 мешканців, - Гайдай. ФОТО

Не в тиші, але "гуманітарний коридор" спрацював, і за сьогодні евакуйовано 1735 мешканців Луганщини.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

За сьогодні з Луганщини вдалось евакуювати понад 1700 мешканців, - Гайдай 01
За сьогодні з Луганщини вдалось евакуювати понад 1700 мешканців, - Гайдай 02
За сьогодні з Луганщини вдалось евакуювати понад 1700 мешканців, - Гайдай 03

" За допомоги патрульних поліцейських, протестантської церкви та волонтерів ми змогли забрати:

  •  з Сєвєродонецька - 285 осіб,
  •  з Рубіжного  - 60 осіб,
  •  з Лисичанська (+ прилеглі міста та села) - 1300 людей,
  •  з Кремінної - 52 особи,
  •  з Попасної - 38 мешканців

Дякуємо дніпрянам за допомогу! Ситуація загострюється, дбати про Вас стає важче, але ми робимо все можливе", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у Луганській ОВА підкреслили, що евакуацію будуть організовувати, пока усі мешканці не будуть у безпеці. Також сьогодні до громад завезено декілько тонн гуманітарної допомоги: їжа, ліки, засоби гігієни. Патрульні вже розвозять все необхідне по бомбосховищах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри "режим тиші" росіяни обстріляли евакуаційний автобус, який віз людей з Лисичанська, - голова Луганської ОВА Гайдай

евакуація (2305) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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слава богу, то, что там творится- не дай бог никому пережить
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01.04.2022 18:45 Відповісти
Люди добрі, евакуюйтесь звідти, там будуть бої, не ризикуйте життям, якщо можна запобігти смерті все робіть щоб вижити, їдьте де не стріляють, вам дадуть житло і їжу, ви у своїй країні, і за кордоном вам дадуть прихисток до того дня коли можна буде повернутися. Не ризикуйте своїм життям і своїх дітей. Ви не одні, ми всі разом.
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01.04.2022 19:16 Відповісти
 
 