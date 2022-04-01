За сьогодні з Луганщини вдалось евакуювати понад 1700 мешканців, - Гайдай. ФОТО

Не в тиші, але "гуманітарний коридор" спрацював, і за сьогодні евакуйовано 1735 мешканців Луганщини.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ







" За допомоги патрульних поліцейських, протестантської церкви та волонтерів ми змогли забрати:

з Сєвєродонецька - 285 осіб,

з Рубіжного - 60 осіб,

з Лисичанська (+ прилеглі міста та села) - 1300 людей,

з Кремінної - 52 особи,

з Попасної - 38 мешканців

Дякуємо дніпрянам за допомогу! Ситуація загострюється, дбати про Вас стає важче, але ми робимо все можливе", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у Луганській ОВА підкреслили, що евакуацію будуть організовувати, пока усі мешканці не будуть у безпеці. Також сьогодні до громад завезено декілько тонн гуманітарної допомоги: їжа, ліки, засоби гігієни. Патрульні вже розвозять все необхідне по бомбосховищах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри "режим тиші" росіяни обстріляли евакуаційний автобус, який віз людей з Лисичанська, - голова Луганської ОВА Гайдай