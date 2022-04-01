У бою з окупантами загинув молодший лейтенант Дмитро Зубрицький. ФОТО

У бою з окупантами загинув молодший лейтенант Дмитро Зубрицький, який брав участь в обороні Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Костянтин Сігов, директор Центру Європейських гуманітарних досліджень Національного університету "Києво-Могилянська академія" та науково-видавничого об'єднання "Дух і Літера".

Читайте також: "Для мене ти завжди був героєм, тепер ти став героєм для всіх", - вдова українського пілота Чумаченка, який загинув в бою з окупантами на Житомирщині

"Молодшому лейтенанту Зубрицькому Дмитру Олександровичу виповнилося 25 років. Він із відзнакою закінчив університет за спеціальністю соціальний працівник та психолог. Принциповий, комунікабельний та відповідальний, Дмитро незмінно був старостою студентської групи та деякий час студентським президентом Національного університету оборони України. Підпис Дмитра стоїть на статуті студентської ради, він вніс вагомий внесок і в навчальний процес, і в становлення студентського регламенту. Багато читав і захоплювався саморозвитком. Любив грати в психологічні ігри та розв’язувати загадки разом зі своєю мамою, фаховим психологом. Збирався одружитися, сплатив першу половину суми за квартиру в Києві для нової родини. Минулого року працював у Швеції, добре знав та любив Європу", - написав він, додавши, що Дмитро був єдиним сином у матері.