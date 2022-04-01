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Новини Агресія Росії проти України Війна
19 106 23

У бою з окупантами загинув молодший лейтенант Дмитро Зубрицький. ФОТО

У бою з окупантами загинув молодший лейтенант Дмитро Зубрицький, який брав участь в обороні Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Костянтин Сігов, директор Центру Європейських гуманітарних досліджень Національного університету "Києво-Могилянська академія" та науково-видавничого об'єднання "Дух і Літера".

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"Молодшому лейтенанту Зубрицькому Дмитру Олександровичу виповнилося 25 років. Він із відзнакою закінчив університет за спеціальністю соціальний працівник та психолог. Принциповий, комунікабельний та відповідальний, Дмитро незмінно був старостою студентської групи та деякий час студентським президентом Національного університету оборони України. Підпис Дмитра стоїть на статуті студентської ради, він вніс вагомий внесок і в навчальний процес, і в становлення студентського регламенту. Багато читав і захоплювався саморозвитком. Любив грати в психологічні ігри та розв’язувати загадки разом зі своєю мамою, фаховим психологом. Збирався одружитися, сплатив першу половину суми за квартиру в Києві для нової родини. Минулого року працював у Швеції, добре знав та любив Європу", - написав він, додавши, що Дмитро був єдиним сином у матері.

У бою з окупантами загинув молодший лейтенант Дмитро Зубрицький 01

втрати (4385)


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Топ коментарі
+37
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01.04.2022 20:13
+31
Царствие небесное воину!
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01.04.2022 20:10
+29
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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01.04.2022 20:14
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01.04.2022 20:10 Відповісти
Царствие небесное воину!
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01.04.2022 20:10 Відповісти
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01.04.2022 20:13 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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01.04.2022 20:14 Відповісти
Покойся с Миром, парень... Вечная тебе память.....
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01.04.2022 20:20 Відповісти
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ УКРАЇНИ!!
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01.04.2022 20:20 Відповісти
як завжди втрачаем Найкращих....((( - спасибі тобі Воїне та Сину !!! Низький Уклін та Вічна Память!!!! Україна понад усе!
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01.04.2022 20:24 Відповісти
Героi не вмирають...Вiчна памьять
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01.04.2022 20:24 Відповісти
яке горе... й неможливо знайти слова, щоб загоїти пекучу рану вічної розлуки з дорогою прекрасною і молодою людиною для рідних та друзів…
нехай Всемилостивий Господь прийме Його світлу та щиру душу і оселить там, де праведні спочивають.
Царство Небесне… Вічна пам'ять цьому безстрашному Герою з вічною посмішкою на обличчі
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01.04.2022 20:25 Відповісти
Вечная Память
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01.04.2022 20:25 Відповісти
Царство Небесне!
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01.04.2022 20:28 Відповісти
CЛАВА ГЕРОЮ УКРАЇНИ! ВІЧНА ПAM'ЯТЬ!
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01.04.2022 20:32 Відповісти
Павшим Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!
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01.04.2022 20:36 Відповісти
С.У.М.
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01.04.2022 20:48 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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01.04.2022 20:49 Відповісти
Слава героям. Смерть рашистам!!!
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01.04.2022 21:00 Відповісти
Слава Герою. Помстимося
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01.04.2022 21:40 Відповісти
Світла Пам'ять нашому Герою та найщиріші співчуття родині 😪😪😪
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01.04.2022 22:28 Відповісти
Вічна пам'ять... зовсім молоді, і найкращі йдуть... 😤
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01.04.2022 22:52 Відповісти
Слава Герою!
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01.04.2022 23:10 Відповісти
Йдуть найкращі ((( Слава Герою!
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02.04.2022 03:05 Відповісти
 
 