В бою с оккупантами погиб младший лейтенант Дмитрий Зубрицкий. ФОТО

В бою с оккупантами погиб младший лейтенант Дмитрий Зубрицкий, участвовавший в обороне Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Константин Сигов, директор Центра Европейских гуманитарных исследований Национального университета "Киево-Могилянская академия" и научно-издательского объединения "Дух и Литера".

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"Младшему лейтенанту Зубрицкому Дмитрию Александровичу исполнилось 25 лет. Он с отличием окончил университет по специальности социальный работник и психолог. Принципиальный, коммуникабельный и ответственный Дмитрий неизменно был старостой студенческой группы и некоторое время студенческим президентом Национального университета обороны Украины. Подпись Дмитрия стоит на уставе студенческого совета, он внес весомый вклад и в учебный процесс, и в становление студенческого регламента. Много читал и увлекался саморазвитием. Любил играть в психологические игры и развязывать загадки вместе со своей мамой, профессиональным психологом. Собирался жениться, оплатил первую половину суммы за квартиру в Киеве для новой семьи. В прошлом году работал в Швеции, хорошо знал и любил Европу", - написал он, добавив, что Дмитрий был единственным сыном у матери.