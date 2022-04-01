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Новости Агрессия России против Украины Война
19 106 23

В бою с оккупантами погиб младший лейтенант Дмитрий Зубрицкий. ФОТО

В бою с оккупантами погиб младший лейтенант Дмитрий Зубрицкий, участвовавший в обороне Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Константин Сигов, директор Центра Европейских гуманитарных исследований Национального университета "Киево-Могилянская академия" и научно-издательского объединения "Дух и Литера".

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"Младшему лейтенанту Зубрицкому Дмитрию Александровичу исполнилось 25 лет. Он с отличием окончил университет по специальности социальный работник и психолог. Принципиальный, коммуникабельный и ответственный Дмитрий неизменно был старостой студенческой группы и некоторое время студенческим президентом Национального университета обороны Украины. Подпись Дмитрия стоит на уставе студенческого совета, он внес весомый вклад и в учебный процесс, и в становление студенческого регламента. Много читал и увлекался саморазвитием. Любил играть в психологические игры и развязывать загадки вместе со своей мамой, профессиональным психологом. Собирался жениться, оплатил первую половину суммы за квартиру в Киеве для новой семьи. В прошлом году работал в Швеции, хорошо знал и любил Европу", - написал он, добавив, что Дмитрий был единственным сыном у матери.

В бою с оккупантами погиб младший лейтенант Дмитрий Зубрицкий 01

потери (4371)


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Топ комментарии
+37
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01.04.2022 20:13
+31
Царствие небесное воину!
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01.04.2022 20:10
+29
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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01.04.2022 20:14
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01.04.2022 20:10 Ответить
Царствие небесное воину!
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01.04.2022 20:10 Ответить
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01.04.2022 20:13 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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01.04.2022 20:14 Ответить
Покойся с Миром, парень... Вечная тебе память.....
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01.04.2022 20:20 Ответить
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ УКРАЇНИ!!
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01.04.2022 20:20 Ответить
як завжди втрачаем Найкращих....((( - спасибі тобі Воїне та Сину !!! Низький Уклін та Вічна Память!!!! Україна понад усе!
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01.04.2022 20:24 Ответить
Героi не вмирають...Вiчна памьять
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01.04.2022 20:24 Ответить
яке горе... й неможливо знайти слова, щоб загоїти пекучу рану вічної розлуки з дорогою прекрасною і молодою людиною для рідних та друзів…
нехай Всемилостивий Господь прийме Його світлу та щиру душу і оселить там, де праведні спочивають.
Царство Небесне… Вічна пам'ять цьому безстрашному Герою з вічною посмішкою на обличчі
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01.04.2022 20:25 Ответить
Вечная Память
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01.04.2022 20:25 Ответить
Царство Небесне!
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01.04.2022 20:28 Ответить
CЛАВА ГЕРОЮ УКРАЇНИ! ВІЧНА ПAM'ЯТЬ!
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01.04.2022 20:32 Ответить
Павшим Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!
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01.04.2022 20:36 Ответить
С.У.М.
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01.04.2022 20:48 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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01.04.2022 20:49 Ответить
Слава героям. Смерть рашистам!!!
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01.04.2022 21:00 Ответить
Слава Герою. Помстимося
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01.04.2022 21:40 Ответить
Світла Пам'ять нашому Герою та найщиріші співчуття родині 😪😪😪
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01.04.2022 22:28 Ответить
Вічна пам'ять... зовсім молоді, і найкращі йдуть... 😤
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01.04.2022 22:52 Ответить
Слава Герою!
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01.04.2022 23:10 Ответить
Йдуть найкращі ((( Слава Герою!
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02.04.2022 03:05 Ответить
 
 