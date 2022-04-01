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Британська "донька" російського "Сбербанку" збанкрутувала через санкції

сбербанк

Суд Лондона дозволив Sberbank CIB U.K. Ltd, дочірній компанії найбільшого російського банку "Сбербанк", розпочати процедуру введення тимчасової адміністрації, що означає фактичну неплатоспроможність фінустанови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg Quint.

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Такий крок передбачає, що тимчасовий адміністратор забезпечуватиме виведення банку з ринку з мінімальною для нього шкодою.

За словами адвоката Sberbank CIB U.K. Ltd Марка Філліпса, компанія зіткнулася з серйозними фінансовими та операційними труднощами через кризу, викликану вторгненням рф в Україну, та відповідні санкції, внаслідок чого компанія стала неплатоспроможною та не може продовжувати ефективно працювати.

Зазначається, що сам британський підрозділ російського "Сбербанку" не потрапив під Західні санкції за агресію рф проти України. Проте його материнській компанії були запроваджені обмежувальні заходи, які включають заборону здійснювати клірингові платежі через Велику Британію, а також відключення від фінансової системи США.

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Російський уряд володіє контрольним пакетом акцій "Сбербанку".

банки (7711) Велика Британія (5553) санкції (11771) Сбербанк (338)


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01.04.2022 20:40 Відповісти
в раше магазины пустые. выгребли всё. дерутся орки за продукты как только их завозят в зал. крысы сдохнут с голоду. и они падлы это знают. но поддерживают пукина. идиоты.
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01.04.2022 20:48 Відповісти
Раіська то мильна бульбашка. Країна без економіки.
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01.04.2022 20:41 Відповісти
там немножко интересней. сбербанк основной рузький банковский игрок. золото походу всё. недвижимость тоже. раша походу будет иметь проблемы. и война им покажется детским лепетом.
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01.04.2022 20:54 Відповісти
Це пост 2014 року, то ж не зважайте на "15 років", адже нічого не змінилося в русні:

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01.04.2022 21:00 Відповісти
 
 