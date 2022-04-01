Британська "донька" російського "Сбербанку" збанкрутувала через санкції

Суд Лондона дозволив Sberbank CIB U.K. Ltd, дочірній компанії найбільшого російського банку "Сбербанк", розпочати процедуру введення тимчасової адміністрації, що означає фактичну неплатоспроможність фінустанови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg Quint.

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Такий крок передбачає, що тимчасовий адміністратор забезпечуватиме виведення банку з ринку з мінімальною для нього шкодою.

За словами адвоката Sberbank CIB U.K. Ltd Марка Філліпса, компанія зіткнулася з серйозними фінансовими та операційними труднощами через кризу, викликану вторгненням рф в Україну, та відповідні санкції, внаслідок чого компанія стала неплатоспроможною та не може продовжувати ефективно працювати.

Зазначається, що сам британський підрозділ російського "Сбербанку" не потрапив під Західні санкції за агресію рф проти України. Проте його материнській компанії були запроваджені обмежувальні заходи, які включають заборону здійснювати клірингові платежі через Велику Британію, а також відключення від фінансової системи США.

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Російський уряд володіє контрольним пакетом акцій "Сбербанку".