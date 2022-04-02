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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Папа Франциск розкритикував Путіна за вторгнення в Україну

папа

Папа Римський Франциск, не називаючи на ім'я, розкритикував президента Росії Володимира Путіна за вторгнення в Україну. Понтифік заявив, що "володар" розпалює конфлікт в націоналістичних інтересах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Звертаючись до мальтійських чиновників понтифік згадав про "темну тінь війни", яка поширилася зі Сходу Європи. "Ми думали, що вторгнення в інші країни, дикі вуличні бої і атомні загрози - це похмурі спогади про далеке минуле", - додав Папа.

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Він згадав "крижані вітри війни", що приносять тільки смерть, розруху і ненависть, а також забрали багато життів і вплинули на все людство.

"Знову якийсь володар, на жаль, захоплений анахронічними заявами про націоналістичні інтереси, провокує і розпалює конфлікти", - сказав Франциск, не згадуючи Путіна на ім'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск заявив, що розглядає можливість візиту в Україну.

Автор: 

Папа Римський (311) путін володимир (23764)


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Топ коментарі
+9
Есть инфа что в банке Ватикана лежит несколько миллиардов путина. А слабо папе не языком молоть а конфисковать эти деньги и отдать их Украине?
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02.04.2022 19:36
+8
Папі Франциску-потрібно речі називати своїми іменами...
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02.04.2022 19:32
+6
Гроші старци рахують... Засунули в задницю путлєру старці свій язик!
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02.04.2022 19:39
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Папі Франциску-потрібно речі називати своїми іменами...
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02.04.2022 19:32 Відповісти
а как тогда с Гундяем мутки мутить, кагор кровь христа распивать?
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02.04.2022 19:35 Відповісти
Як це "не називаючи на ім'я, розкритикував".
"Та сторона" - чи що?
Десь я таке вже чув, пам'ятаєте від кого?
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02.04.2022 23:08 Відповісти
Пуйлу надо крест в голову забить иначе не дойдет.
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02.04.2022 19:35 Відповісти
так )(уйло ж в містику вдарився ,шаманіє...орлів в жертву приносить ..верблюдів палить...Шойгу йому з дерева ляльки Вуду стругає..а сам )(уйло ванни приймає з рог молодих оленів
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02.04.2022 20:57 Відповісти
Есть инфа что в банке Ватикана лежит несколько миллиардов путина. А слабо папе не языком молоть а конфисковать эти деньги и отдать их Украине?
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02.04.2022 19:36 Відповісти
Скажіть старому дідові що цього «володаря» звати ***** і він з'їхав з котушок.
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02.04.2022 19:36 Відповісти
Анафеме бы его предал, что ли....А что там старцы , типа афонские , молчат?
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02.04.2022 19:36 Відповісти
Гроші старци рахують... Засунули в задницю путлєру старці свій язик!
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02.04.2022 19:39 Відповісти
То ему матюкаться просто нельзя..
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02.04.2022 19:47 Відповісти
Прям Пий Двенадцатый(( Тот тоже боялся Адольфа по имени назвать(((.
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02.04.2022 19:51 Відповісти
Папа, як там рашистські гроші в банку Ватикану ?! Кроваві гроші путлєра не заважають ?!
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02.04.2022 19:55 Відповісти
Яркий в сраку володар?
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02.04.2022 20:15 Відповісти
Нє ну б..ть. Це ми за ці слова маємо поважвти "понтифіка"? Тьху *****. Карочє, імені не наважився назвати, зато оп'ять націоналізм винен)))
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02.04.2022 20:18 Відповісти
час великих людей на святому пристолі пройшов... чи ще не настав.
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02.04.2022 20:21 Відповісти
/
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02.04.2022 20:24 Відповісти
Понти...Понтифік кадилом зупинить війну?
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02.04.2022 20:55 Відповісти
кадило, - это у скрепных попов. У Папы, - тиара.
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02.04.2022 21:06 Відповісти
можно было бы ***** и по имени назвать.
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02.04.2022 20:59 Відповісти
Скільки у Папи дивізій?
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02.04.2022 21:21 Відповісти
и ***** теперь стало стыдно
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02.04.2022 21:53 Відповісти
папа римський. стара комуняцька курва.
Нехай вiдкрие пiдвали Ватiкану.
Там багато чого награбовано
Також ********** грошi в Банку Ватiкану.
Пес смердячий
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02.04.2022 22:23 Відповісти
Сцикун , як і макрон , шольц і сіярто .
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02.04.2022 22:30 Відповісти
Падре темне минуле це наше сьогодення. Сплітаючи віночки з красивих слів і яскравих образів нанизуючи їх на вибагливі звороти речі НЕ ЗУПИНИТИ ВБИВСТВО ГРОМАДЯН МОЄЇ КРАЇНИ! А так , да ,звичайно - ГАЛЕЛУЯ!!!
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02.04.2022 23:42 Відповісти
 
 