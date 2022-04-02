УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10245 відвідувачів онлайн
Новини
6 095 8

Волонтери врятували 27 собак із притулку в звільненій Бородянці

бородянка

2 квітня волонтери прибули до Бородянського притулку для собак та врятували 27 тварин.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написала волонтерка Олеся Манина. 

Вона зазначила: "1 квітня 2022 року, щойно Бородянка була звільнена від окупантів, двоє волонтерів змогли потрапити до притулку та розвідати обстановку. Виявилося, що частина собак живі, хоч і перебувають у тяжкому стані. Але багато загинули …умирали в муках…"

"Зранку, 02 квітня 2022 року, збірна команда Хвостатий Четвер , Хвостатое Воскресенье , Хвостата BANDA , Хвостата Середа та інших волонтерів вирушила до притулку, аби забрати найтяжчих собак, а також нагодувати решту виживших. Загалом сьогодні забрано 27 собак, які будуть доставлені до приватних клінік для надання допомоги. Згодом ми напишемо про кожну собаку та її потреби!", - підкреслила волонтерка. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бородянка після деокупації: масштаби руйнувань вражають. ВIДЕО

Автор: 

собаки (100) Бородянка (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Dyakuyu!
показати весь коментар
02.04.2022 20:45 Відповісти
От этих мразей кацапских страдают не только люди , но и животные …
Только полное уничтожение моРдора спасёт мир .
показати весь коментар
02.04.2022 20:46 Відповісти
Про хлопців в маріуполі переживали б так краще, а то на цензорі більше новин про котиків-песиків.
Але враховуючи,що тут в модери поналазило узкоязичних, які банять через свої проблеми з вимовою і розумінням "паляниця" то все по-плану.
показати весь коментар
02.04.2022 20:55 Відповісти
Респект❗👍
показати весь коментар
02.04.2022 20:52 Відповісти
Дякуємо за доброту
показати весь коментар
02.04.2022 20:54 Відповісти
Молодцы ребята, респект!
показати весь коментар
02.04.2022 21:29 Відповісти
Така трагедія,місяць зовсім без води і іди.Без підтримки людей,замкнуті в клітках.Довбані рашисти,щоб ви здохли всі,як один!
показати весь коментар
02.04.2022 21:46 Відповісти
Приятная новость, радость за собак! Не сравнивайте милых животных со ступившими на нашу землю тварями!
показати весь коментар
02.04.2022 22:52 Відповісти
 
 