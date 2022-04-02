Волонтери врятували 27 собак із притулку в звільненій Бородянці
2 квітня волонтери прибули до Бородянського притулку для собак та врятували 27 тварин.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написала волонтерка Олеся Манина.
Вона зазначила: "1 квітня 2022 року, щойно Бородянка була звільнена від окупантів, двоє волонтерів змогли потрапити до притулку та розвідати обстановку. Виявилося, що частина собак живі, хоч і перебувають у тяжкому стані. Але багато загинули …умирали в муках…"
"Зранку, 02 квітня 2022 року, збірна команда Хвостатий Четвер , Хвостатое Воскресенье , Хвостата BANDA , Хвостата Середа та інших волонтерів вирушила до притулку, аби забрати найтяжчих собак, а також нагодувати решту виживших. Загалом сьогодні забрано 27 собак, які будуть доставлені до приватних клінік для надання допомоги. Згодом ми напишемо про кожну собаку та її потреби!", - підкреслила волонтерка.
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Только полное уничтожение моРдора спасёт мир .
Але враховуючи,що тут в модери поналазило узкоязичних, які банять через свої проблеми з вимовою і розумінням "паляниця" то все по-плану.