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Волонтеры спасли 27 собак из приюта в освобожденной Бородянке

бородянка

2 апреля волонтеры прибыли в Бородянский приют для собак и спасли 27 животных.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке написала волонтер Олеся Манина.

Она отметила: "1 апреля 2022 года, как только Бородянка была освобождена от оккупантов, двое волонтеров смогли попасть в приют и разведать обстановку. Оказалось, что часть собак живы, хоть и находятся в тяжелом состоянии. Но многие погибли... умирали в муках..."

"Утром, 02 апреля 2022 года, сборная команда (Хвостатый Четверг, Хвостатое Воскресенье, Хвостата BANDA, Хвостатая Среда и другие волонтеры) отправилась в приют, чтобы забрать самых тяжелых собак, а также накормить остальных выживших. Всего сегодня забрали 27 собак, которые будут доставлены в частные клиники для оказания помощи. Впоследствии мы напишем о каждой собаке и ее нуждах!", - подчеркнула волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бородянка после деоккупации: масштабы разрушений впечатляют. ВИДЕО

собаки (196) Бородянка (66)


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Dyakuyu!
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02.04.2022 20:45 Ответить
От этих мразей кацапских страдают не только люди , но и животные …
Только полное уничтожение моРдора спасёт мир .
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02.04.2022 20:46 Ответить
Про хлопців в маріуполі переживали б так краще, а то на цензорі більше новин про котиків-песиків.
Але враховуючи,що тут в модери поналазило узкоязичних, які банять через свої проблеми з вимовою і розумінням "паляниця" то все по-плану.
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02.04.2022 20:55 Ответить
Респект❗👍
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02.04.2022 20:52 Ответить
Дякуємо за доброту
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02.04.2022 20:54 Ответить
Молодцы ребята, респект!
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02.04.2022 21:29 Ответить
Така трагедія,місяць зовсім без води і іди.Без підтримки людей,замкнуті в клітках.Довбані рашисти,щоб ви здохли всі,як один!
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02.04.2022 21:46 Ответить
Приятная новость, радость за собак! Не сравнивайте милых животных со ступившими на нашу землю тварями!
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02.04.2022 22:52 Ответить
 
 