Волонтеры спасли 27 собак из приюта в освобожденной Бородянке

2 апреля волонтеры прибыли в Бородянский приют для собак и спасли 27 животных.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке написала волонтер Олеся Манина.

Она отметила: "1 апреля 2022 года, как только Бородянка была освобождена от оккупантов, двое волонтеров смогли попасть в приют и разведать обстановку. Оказалось, что часть собак живы, хоть и находятся в тяжелом состоянии. Но многие погибли... умирали в муках..."

"Утром, 02 апреля 2022 года, сборная команда (Хвостатый Четверг, Хвостатое Воскресенье, Хвостата BANDA, Хвостатая Среда и другие волонтеры) отправилась в приют, чтобы забрать самых тяжелых собак, а также накормить остальных выживших. Всего сегодня забрали 27 собак, которые будут доставлены в частные клиники для оказания помощи. Впоследствии мы напишем о каждой собаке и ее нуждах!", - подчеркнула волонтер.

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