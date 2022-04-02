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Україна повністю зупинила роботу Хмельницької АЕС, - МАГАТЕ

енергоатом,аес

Україна зупинила енергоблок №1 Хмельницької АЕС, який залишався в роботі після виведення в ремонт енергоблока №2, у результаті чого в енергосистемі працює лише сім із 15 наявних енергоблоків.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомило Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на українського ядерного регулятора ДІЯРУ.

Згідно із щоденним повідомленням МАГАТЕ стосовно України на його сайті в суботу пізно ввечері, агентство пояснило відключення енергоблока, що залишився, виведенням у плановий ремонт.

"У країні працюють сім реакторів, зокрема два на підконтрольній Росії Запорізькій АЕС, три – на Рівненській АЕС та два на Южно-Українській АЕС. Решту реакторів зупинено на регулярне технічне обслуговування, включно з обома блоками Хмельницької АЕС", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, з 18 лютого енергоблок №2 ХАЕС було відключено на планово-попереджувальний ремонт тривалістю орієнтовно 92 дні.

За даними МАГАТЕ, нещодавно було виведено в ремонт енергоблок №2 Рівненської АЕС, після чого в роботі залишилося 8 із 15 енергоблоків.

Раніше НАЕК "Енергоатом" повідомляла, що три енергоблоки ЗАЕС виведено в резерв після окупації станції російськими загарбниками, лише один перебуває в ремонті.

Хмельницька АЕС у складі двох енергоблоків (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт розташована у Нетішині (Хмельницька обл.).

Загалом в Україні 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

Також читайте: Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідав Південноукраїнську АЕС. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

МАГАТЕ (708) Хмельницька АЕС (123)


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Топ коментарі
+2
Некуда девать электроэнергию. Разрушены колоссальные потребители - ММК, Азовсталь, АКХЗ, часть УЗ, остановлено машиностроение и химия.
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03.04.2022 00:03
+2
дай Боже.....
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03.04.2022 01:15
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яка підстава зупинки? журналісти дайте більш змістовну інформацію!
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02.04.2022 23:41 Відповісти
Некуда девать электроэнергию. Разрушены колоссальные потребители - ММК, Азовсталь, АКХЗ, часть УЗ, остановлено машиностроение и химия.
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03.04.2022 00:03 Відповісти
мля, шакал, завали рило, смердить слухати.....
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03.04.2022 01:13 Відповісти
Не хами, поляцкое. Да не хамимым будешь.
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03.04.2022 11:29 Відповісти
Не несите чушь! То что вы написали не соответствует реальности
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03.04.2022 19:27 Відповісти
Ні, зламалася турбіна на 2. На 1 ще не знаю, але якийсь технічний нюанс скоріш за все
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03.04.2022 00:01 Відповісти
про періодичне первантаження палива ти певно нічого не чуло.... ну нічого
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03.04.2022 01:14 Відповісти
Ви не праві
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03.04.2022 19:28 Відповісти
В кінці 2021 року підписаний договір з Вестінгхауз, про добудову двох блоків на ХАЕС.
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02.04.2022 23:50 Відповісти
дай Боже.....
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03.04.2022 01:15 Відповісти
Планово попереджувальный ремонт. Завжди весною проводиться. Можливо бракує запчастин.
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03.04.2022 00:00 Відповісти
скоріше мозгів- на українських АЕС з ними завжди було напряжно....
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03.04.2022 01:17 Відповісти
В люстро давно дивилися?
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03.04.2022 19:30 Відповісти
і не весною, а згідно графіку.... або згідно заявки, якщо щось не так
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03.04.2022 01:18 Відповісти
 
 